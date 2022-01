“Vamos a luchar por sacar esto adelante”

Pablo Busto, entrenador del Ceares, analizó ayer la derrota (4-0) de los suyos ante el Leganés B afirmando que fue un encuentro “muy complicado, un partido que nos plantamos bien en el campo, con 10 minutos muy buenos a nivel de intensidad, de tener el balón en campo contrario, de llegar por banda, con dominio y un error, otra vez un balón largo en la frontal sin peligro ninguno, la dejamos botar y en segunda jugada encajamos gol”. Y a partir de ahí, prosiguió Busto, “entramos en el bucle de todo el año: un pequeño error te penaliza, te pones por debajo, en la situación que estamos te condiciona mucho, y encajas otro gol en una acción que tampoco se puede hacer nada. En el tercero hay un pequeño desajuste defensivo en el centro y un posible fuera de juego”.

Busto añadió a todos estos condicionantes el tener que jugar con un futbolista menos tras la expulsión de David Blanco en el minuto 35: “Planteamos dos o tres opciones para el segundo tiempo, algo para que se sintiesen más cómodos y jugamos 4-4-1. La mala suerte fue que encajamos otro gol nada más empezar. Nos queda mejorar, seguir trabajando e intentar salir de esta situación cuanto antes.”.

Respecto a posibles fichajes en lo que resta de mercado invernal, Pablo Busto comentó que “tenemos el de Prosi, pero no soy muy de fichar en enero. Es muy difícil ya que fichas gente que no está jugando en sus equipos”. Por eso aseveró que “los que estamos somos los que tenemos que sacar esto adelante y en eso estamos. Hasta que me de la vida voy a luchar por sacar esto adelante”.

Por su parte, Carlos Martínez, técnico del Leganés B, dijo sobre el Ceares: “Cuando estás abajo parece que todo te sale mal”.