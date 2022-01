El análisis de la jornada 22.ª de Tercera RFEF: La pizarra de Baragaño

El Vetusta ya no parece pasar por un bache, si no por un socavón. Los azules encadenaron ante el Langreo B, el colista, tres encuentros sin ganar y tras sumar siete puntos de los últimos 24 disputados ya no dependen de

sus propios resultados para mantenerse al frente

de la clasificación.

Asalto al liderato

Sigue su racha ascendente el Sporting B, y si vence mañana en Mareo al Lenense será el nuevo líder de Tercera. Los de Sergio Sánchez llevan ocho encuentros sin perder y en esta jornada dieron buena cuenta del Llanes, con quien se encontraba

igualado a puntos.

Frenazo del Lealtad

Los de Villaviciosa, después de nueve encuentros en los que solo habían cedido un empate, suman dos sin ganar al no poder pasar del empate en Les Caleyes ante un Mosconia que solo había logrado seis puntos en los últimos 9 encuentros. En descarga del conjunto de Clemente, decir que jugó 80 minutos con un

hombre menos.

Cambio de colista

El Langreo B, tras dar la sorpresa ante el Vetusta en Ganzábal, abandona la última posición al ganar dos encuentros consecutivos, siendo la segunda vez esta temporada que lo consigue. Ahora es el Roces quien pasa a ocupar su puesto al perder en casa ante el Covadonga.