La Atlética Avilesina es eterna: el club cumple 90 años a pleno rendimiento

Dice Gerardo González (Avilés, 1973) que tiene que sacar tiempo de donde no hay. Que siempre hay algo que hacer. “Si estoy en casa viendo una película, paro y enciendo el ordenador. Esto te tiene que gustar. Si no, no puedes seguir”. “Esto” es gestionar la Asociación Atlética Avilesina, que lleva en pie desde 1932. Este año cumple su 90.º aniversario. “Aglutinamos a muchas familias y a muchas personas. Todos los días tenemos algún tema”, explica González sobre el funcionamiento de un club que forma parte del día a día de la ciudad. Con idas y venidas.

“El club ha ido creciendo, tanto en imagen como en repercusión. Tenemos mucha presencia en la ciudad, pero la habíamos perdido y eso es lo que intentamos recuperar. Para que una asociación como esta sobreviva, es fundamental crear un sentimiento de pertenencia entre los críos. No solo en lo deportivo, también en lo cultural y en lo social. Por eso trabajamos para hacer programas atractivos”, cuenta. La Atlética aglutina a 500 deportistas distribuidos en cuatro secciones: atletismo, balonmano, baloncesto y piragüismo. La primera de las disciplinas sigue siendo la más demandada, con unos 200. “Es la sección matriz del club. Nosotros nacimos con el atletismo, pero todas tienen su importancia, aunque tengan menos presencia mediática. Tratamos a todos los deportistas por igual”, dice González, que debe coordinar las cuatro secciones. Supervisa y toma decisiones todos los días. El impacto del covid fue devastador, pero ya se nota la recuperación. “Fue un momento muy complicado. ¿Cómo les dices a varios deportistas que no pueden seguir entrenando? Tocó tomar decisiones, pero poco a poco nos hemos ido recuperando porque la gente quiere hacer deporte”. Cómo lograr más financiación es el quebradero de cabeza diario. “Todo lo que nos entre nos viene bien. Nos autofinanciamos mediante las cuotas y ayudas públicas, pero desde la directiva del club queremos dar un paso adelante. Necesitamos el apoyo del tejido empresarial de Avilés. En eso estamos trabajando ahora. Es importante el capital humano, pero el económico es fundamental”. En la directiva hay ocho personas, pero en el día a día están cinco. Cada uno tiene su trabajo. González es comercial. Lleva cinco años de presidente y se ve con fuerza para seguir. “Cuando amas al deporte, es lo que toca”, sentencia.