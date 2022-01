De la chilena con el Sporting a golear con el Llanera: Omar Sampedro no pierde el olfato

A sus 36 años sigue teniendo la portería entre ceja y ceja. Omar Sampedro (Avilés, 5-6-1985) fue uno de los protagonistas de la remontada del Llanera ante el Navalcarnero. Del 0-2 en el Pepe Quimarán al 3-2 final en menos de veinticinco minutos. El suyo, el del empate, tras cazar un mal despeje del portero y mandarla a la jaula desde prácticamente el centro del campo. “No estuvo mal”, resume el protagonista, que da especial valor a la reacción del equipo, penúltimo en la tabla, ante el tercer clasificado. “Fue un partido loco. Lo lógico es que nos hubiéramos venido abajo con el segundo de ellos, pero demostramos que queremos salir de ahí. Anímicamente este triunfo nos hace ponernos a tope”, subraya.

El día después de marcar tu segundo gol esta temporada y activar una inesperada remontada es el mismo de otras veces. Así es la vida para un jugador de la Segunda RFEF. Omar Sampedro cumplió ayer con sus ocho horas de trabajo como empleado de una subcontrata de cristalería en Castrillón. “Hay que currar”, asume con normalidad quien fuera futbolista del Sporting entre 2006 y 2009. Las celebraciones por marcar desde el centro del campo y en un partido con circunstancias como las vividas ante el Navalcarnero se reservaron para el día del partido. “Esta vez no fue nadie de mi familia a verme al campo, ni mi pareja. Ya les dije que podían pasar cositas y...”, señala con picardía Omar. Vaya que si pasaron.

Hay remedio para quienes no pudieron asistir al partido. El tanto de Omar, al igual que el de Amadou y Javi Sánchez, autores del inicio y final de la remontada, puede verse en el perfil del Llanera en redes sociales. “Los partidos los graba el entrenador de porteros y nada más terminar ya me envió al móvil el corte con el gol”, apunta el avilesino. “La acción viene de un mal despeje del portero de ellos. Controlo y la empalo, con la suerte de que la rosca hace que la pelota se vaya para adentro”, describe sobre la acción. Gol de instinto. Empate para la esperanza de lo que luego sucedió. La victoria es un tremendo balón de oxígeno.

“Este triunfo tiene un valor añadido. Venimos de las vacaciones de Navidad y ya tuvimos al líder ahí, ahí, con el empate antes de que llegara el 1-3. Había que limpiar la cabeza y sobre todo hacernos fuertes en casa. Con el Navalcarnero demostramos que somos capaces de hacerlo”, subraya Omar. Da especial importancia al papel que puede jugar el Pepe Quimarán en el sueño de lograr la permanencia. Las características del escenario, sus dimensiones, ya fueron claves para lograr la pasada campaña el ascenso. Un punto fuerte que el jugador del Llanera piensa que no se debe descuidar y es algo a mejorar respecto a la primera parte del campeonato. “Hay que ser conscientes de que jugando en casa no hay que mirar la clasificación. Da igual el rival que venga. Son todos partidos importantes para nosotros y no hay tanta diferencia entre los equipos de esta categoría como se puede ver”, subraya.

Hacer goles que se salen del patrón general no es algo nuevo para un delantero que, en esto del fútbol, los ha visto de todos los colores. De su paso por el Sporting, hay uno clavado en la memoria de la afición rojiblanca: la chilena al Castellón. En redes sociales, todavía se celebra el aniversario de aquel tanto en 2007, en El Molinón, con el vídeo que da muestra de la belleza de su remate. “Aquello ya forma parte de la prehistoria, hombre”, comenta, mientras se ríe, Omar. “Son goles distintos. Por el escenario, el momento, la categoría”, añade, modesto, mientras devuelve la conversación a su deseo de poder ayudar a conseguir la permanencia del Llanera en la Segunda RFEF.

Lo de cumplir años tiene estas cosas, como admite el propio protagonista: “Ya no me recreo tanto con los goles que hago”. Lo que sí hace es apurar al máximo cada momento. “Soy consciente de que cada vez me queda menos tiempo en lo que más me gusta: jugar al fútbol. Así que intento disfrutar de cada partido y de cada entrenamiento. Ojalá acompañe también el deseo de sacar cuanto antes al Llanera de esta situación”, concluye Omar.