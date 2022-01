El equipo que nació en un bar entre amigos y triunfa en la élite: la historia del Balonmano Vetusta

Fue un proyecto de bar. Literalmente. Un grupo de chavales entusiastas del balonmano tomaban algo en el verano de 2012 en un bar de La Florida de Oviedo, convertido en centro de operaciones improvisado. Alguien dijo las palabras mágicas: “¿Oye, y si montamos un equipo?”. Y lo montaron. Se llamó el Balonmano Vetusta.

Ha pasado una década y ese club de amigos tiene ahora diez conjuntos de benjamines a seniors, –unos 150 jugadores– maneja un presupuesto de unos 50.000 euros y el primer equipo marcha en mitad de tabla en su estreno en Primera Nacional. “Si nos lo dicen hace diez años no nos lo creemos. Sería impensable”, explica Eduardo Valdés (Oviedo, 1988), actual presidente y uno de los fundadores del Balonmano Vetusta. “Fue un proyecto de verano. Todos jugábamos al balonmano y era lo que queríamos hacer. En ningún momento soñamos con llegar hasta aquí”, explica Valdés, que es profesor de Educación Especial en la zona del Oriente de Asturias.

El Vetusta ascendió el año pasado a Primera Nacional. En la actualidad va el séptimo clasificado y el pasado fin de semana venció al Grupo. ¿El secreto del éxito? “Profesionalizar el día a día del club y tener ambición, que fue lo que me convenció para aceptar este proyecto”, explica Rodri Llordén (Gijón, 1984), técnico del Vetusta, con una gran experiencia en el mundo del balonmano. Llordén se hizo cargo de un equipo muy joven en el que excepto dos jugadores –Castaño y Maxi Cancio– nadie tenía experiencia en la categoría. La media de edad del equipo es de 21 años. El portero titular tiene 18. “La respuesta de la plantilla ha sido espectacular. Se han involucrado desde el primer momento y hacen más horas que nadie”. El Vetusta lleva 101 sesiones. Entrenan cuatro veces a la semana en el Florida Arena. El proyecto, pues, pivota sobre un grupo de jugadores jóvenes y el liderazgo de Maxi Cancio. “Su fichaje fue clave para dar un plus de nivel. ¡Aunque ahora no está y seguimos ganando partidos sin él!”, bromea Valdés sobre la ausencia del uruguayo, concentrado con su selección para disputar el Torneo Sur Centro América, clasificatorio para el Mundial de 2023.

Sin su estrella, el Vetusta sigue funcionando y no se pone límites. “Todavía no se puede decir que estemos salvados, pero el objetivo está muy encaminado. Nos queda toda la segunda vuelta por delante y no nos conformamos con ir a lo mínimo. Vamos a competir contra todos los rivales”, recalca el técnico sobre un equipo, el Vetusta, que se formó en un bar y que no ve el fin a su crecimiento.