El abuelo no se baja de los patines: la historia del portero asturiano de hockey de 43 años

Iván Fernández es el portero del Oviedo Roller de hockey sobre patines, líder de la OK Bronce Norte. “Hay días que me digo a mí mismo: ‘puf, qué pereza entrenar ahora’. Pero luego llego a la pista, me pongo los patines y lo paso como un enano”. Iván lo pasa como un niño pequeño.

Y eso que tiene 43 años y sigue al pie del cañón. Muchos jugadores del Roller podrían ser sus hijos. “O mis nietos…”, bromea el portero, que admite el cachondeo que a veces tiene que aguantar debido a su veteranía. En la OK Liga hay al menos otros dos metas que siguen su estela: Llaverola, del Girona (46 años) y Egurrola, del Barcelona (41 años). “Que si abuelo, que si papi… Tengo 43 años y entreno con críos de 17 y de 22”. Iván aguanta las bromas, pero avisa. “El ‘jiji-jaja’ lo corto rápido. Un poco sí, pero mucho es pasarse”. La de Iván es la historia de la predilección por un deporte. El ovetense estuvo en infinidad de equipos y dice que su carrera siempre fue “de dos en dos”, en referencia a los cursos que pasaba en cada uno de lo conjuntos. “Yo empecé a patinar a la vez que andaba”. Fue su padre, amante del hockey y gran seguidor del glorioso Cibeles, el que le metió el gusanillo. Iván empezó de jugador, “frenaba contra las vallas”. De aquella tenía cinco años y jugaba en el colegio María Balbín. Años después fue portero. “Me lo dijeron a dedo, el que estaba se lesionó y me tocó”. Ya no se movió. Fichó por la cantera del Cibeles con 16 años. Entrenaba con el primer equipo, pero nunca llegó a debutar. Admite lo evidente: “Me quedó la espinita por no llegar al primer equipo”. Luego fichó por el Roller y allí estuvo dos años. Dijo basta. En principio era para siempre, pero en realidad acabó siendo un parón de 7 años por motivos laborales. Imposible compaginar el deporte con los horarios de mozo de almacén. “Además, estaba bastante saturado y decidí dar un paso al lado”. Tenía solo 22 años. Con 29, volvió a jugar “sin querer”. Iván recuerda que fue un día a Fozaneldi a preguntar si podía entrenar con el Oviedo Hockey Club y al día siguiente ya tenía ficha. Duró dos temporadas. Corredoria, Grado Hockey y Astur Hockey fueron sus equipos antes de recibir una oferta de fuera de Asturias, del Gurutzeta, de Bilbao. “No era un equipo puntero, pero tenía mucha afición”. La pandemia estalló, Iván volvió a Oviedo y recibió la llamada de Javi Paredes, técnico del Roller. “Acepté venir y me recibieron con los brazos abiertos. Estoy muy a gusto”. Y debe estarlo, porque lleva jugando casi 40 años. “Y los que me quedan…”.