La ambición de Morcillo: “Tenemos equipo para jugar el play-off”

“Vengo a Avilés con la misma ilusión que tenía con 20 años. Me defino como un central agresivo, contundente y, sobre todo, experimentado. Me encuentro en forma y disponible para el domingo, si el entrenador lo estima oportuno”. Son declaraciones de la última incorporación del Real Avilés, Jorge Morcillo, quien, en una operación relámpago, se desvinculó del Extremadura para presentarse en el Román Suárez Puerta, “un estadio, una ciudad, donde estoy por primera vez. De mis nuevos compañeros sólo conozco a mi paisano, Natalio, y a Iago Díaz, con el que coincidí en el Almería. Tenemos equipo para jugar el play-off”.

Astu González, en su faceta de director deportivo, dio pie a las primeras palabras del nuevo zaguero realavilesino, no sin antes poner énfasis “en el gran esfuerzo que está haciendo el club para reforzar la plantilla, a la que todavía tenemos opción de incorporar un par de jugadores sub-23”. Sobre Morcillo dijo que “es importante poder contar con su experiencia, con un futbolista de su nivel, también de su nivel humano. En los dos días que lleva aquí nos está demostrando cosas que creo que necesitamos en el grupo. Estamos superunidos y necesitamos gente que sume”.

“También creo, pensando más como entrenador”, continuó Astu, que “era necesario un punto extra de experiencia para esos momentos complicados que llegarán. Morcillo nos ayudará en todo eso porque creo que el club está creciendo, con el proyecto que tiene para el futuro es para darle las gracias a la directiva por el apoyo que tenemos en el día a día”. Mientras, Jorge García Morcillo (Valencia, 11-3-86) llega con la esperanza de responder a las expectativas del club: “Me transmitieron que quieren que el equipo esté arriba, que en la clasificación estamos muy cerca, a solo un partido. Por eso me decidí por esta nueva aventura”. Asegura que, tras sus primeros entrenamientos, “me he dado cuenta de que, como ha dicho Astu, el grupo es muy bueno, un vestuario muy puro. Por eso espero que podamos reconducir la situación, que no es mala, y hacer unos cuatro últimos meses de competición buenos”.

En busca de estabilidad

Morcillo sabe que el Avilés cuenta con una plantilla joven, “pero eso no significa que no sea madura. Hay que encontrar ese equilibrio entre un equipo joven y experimentado. Obviamente, mi papel va a ser el de transmitir esa experiencia a todos mis compañeros, la trayectoria que llevo en el fútbol. Vengo principalmente a aportar porque mi suerte será la del grupo y la de todos”.

Aparte de la vertiente deportiva, Morcillo hizo alusión a la institucional, ya que “necesitaba una estabilidad que no hemos podido encontrar en Almendralejo”. La localidad pacense corre grave peligro de ver cómo, en 15 años, desaparecen sus dos grandes clubes representativos.

Jorge Morcillo será el decimocuarto jugador nacido en la Comunidad Valenciana en vestir la blanquiazul del Real Avilés.