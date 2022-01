El OCB exprime el mercado en busca de tres fichajes para la línea exterior

El Unicaja Banco Oviedo busca y rebusca en el mercado con la intención de reforzarse a corto plazo y compensar las marchas tanto de Harald Frey, cuya cláusula de rescisión fue abonada por el Gottingen alemán, como de Alberto Martín, que concluye su tercer contrato temporal a finales de este mes y tiene apalabrada su incorporación al Ourense de LEB Plata. La intención del OCB es la de fichar al menos a dos jugadores, y si es posible a tres, todos ellos cubriendo las posiciones de base y escolta.

De momento, el mercado no ofrece demasiadas opciones al club ovetense. Los jugadores interesantes están fuera de sus posibilidades económicas y los que podrían encajar no ofrecen demasiadas garantías deportivas para la categoría. Pero el tiempo corre en contra del equipo azul, que se ve en condiciones precarias en un momento especialmente intenso del calendario. Mañana iniciará la segunda vuelta ante el Alicante ya sin Frey, y la semana que viene tiene dos compromisos ante Juaristi (miércoles 2) y Prat (domingo 6), en los que ya no podrá contar con Alberto Martín.

Alonso Meana se queda, pues, como único base puro del primer equipo, reforzado con la incorporación desde el filial de EBA de Nacho Arribas. Una situación que, aunque se produzcan fichajes, es inevitable de cara a los siguientes dos partidos, los aplazados en su día ante Girona y Lleida. Al ser encuentros arrastrados, el club solamente puede utilizar a los jugadores que estuvieran inscritos el día en el que iba a disputarse originalmente el partido.

Salvo que surja alguna opción sorpresa en los próximos días, el OCB se verá obligado a reforzar su habitual tendencia a los fichajes arriesgados. La buena noticia es que este grave contratiempo ha pillado al equipo que dirige Natxo Lezkano con diez triunfos y una brecha importante con respecto a los puestos de descenso. Además, tras la visita al Castelló el 18 de febrero llega la ventana de la FIBA, lo que dará algo de tiempo para acoplar a los nuevos.