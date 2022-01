Lezkano: “Ha sido el peor partido desde que estoy aquí, con este acierto es imposible”

Natxo Lezkano fue bastante objetivo con el partido de su equipo, al que reconoció su labor defensiva y reboteadora, pero que no pudo más que calificar como “horrible”: “Ha sido un partido horrible, el peor partido desde que estoy yo aquí”, añadió. El entrenador es claramente consciente de lo que falló: “Los porcentajes de tiro hablan por sí solos, así es imposible ganar a alguien”. Una situación que no es nueva y que llevan padeciendo desde que pararon por los casos de covid, aunque a veces fueran capaces de sacar partidos: “Llevábamos unos cuantos partidos que estamos viviendo por nuestra defensa y por nuestro rebote, pero si no metes es complicado ganar y con estos porcentajes es imposible”, subrayó. El técnico del Unicaja Banco Oviedo citó “bandejas” y “tiros debajo del aro”.

El entrenador del equipo asturiano reconoció que tienen que “seguir haciendo las cosas que hacemos bien, estamos siendo sólidos en el rebote y la defensa nos estaba dando buenos resultados”. Pero, insistió, con estos porcentajes, “no tenemos ninguna opción de ninguna manera. Empezamos a fallar, se nos viene el mundo encima, y viene una pérdida de confianza grande que hace que juegues mal, tenemos que resetear”. En cuanto a la llegada de Paul Jorgensen y los minutos que jugó ayer, Lezkano reconoció que no tenía la idea de que jugara: “Mi intención no era ponerle, pero había que probar algo porque lo que estábamos haciendo no salía”. En cuanto a la llegada de un nuevo base, asegura que no esperan “nada de manera inminente”. Sobre la salida de Frey, reconoció que se trata de “uno de los cinco mejores bases de la Liga” y que su salida tiene una influencia enorme en el ataque del equipo. Paul Jorgensen, por su parte, aseguraba tras el partido que “ha sido difícil, por la mañana (ayer) fue el primer entrenamiento y todo es nuevo para mí, nuevos compañeros, nueva ciudad”. Si bien, aseguró que a pesar de la derrota no está “preocupado” porque se muestra convencido de que “vamos a ganar muchos partidos”. El estadounidense explicó que este sábado estaba “aprendiendo” y reconoció que Harald Frey, al que sustituye, “es un gran jugador”. En cuanto a la responsabilidad de jugar en el puesto de base, se mostró encantado: “Para mi carrera necesito jugar de uno, creo que lo puedo hacer bien. Toda mi vida he jugado de uno, pero necesito entrenar más y más tiempo. Estoy muy emocionado”, añadió. Para Jorgensen, “España tiene una cultura del baloncesto muy rica” y considera que la LEB Oro es una competición ”genial”: El entrenador del Alicante, Gonzalo García de Vitoria, se mostró muy contento por la victoria y reconoció que es consciente de la importancia de la ausencia de Harald Frey: “Su baja marca mucho a Oviedo”. Para el técnico bilbaíno, “Frey ha tenido una evolución increíble, mucho baloncesto pasaba por sus manos en el Oviedo. Está claro que es una baja importante que va a tener mucha incidencia en el juego, Evidentemente, encontrar un sustituto es difícil”, concluyó.