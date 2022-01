A la tercera será la vencida. Después de dos ediciones canceladas a causa de la incertidumbre de la pandemia del covid, toda apunta que este año 2022 sí habrá Descenso del Sella en Stand Up Paddle (SUP), entre el puente Emilio Llamedo Olivera, de Arriondas (Parres) y el puente de San Román-Lloviu (Ribadesella), programado para el próximo 2 de abril. La prueba, para las modalidades de S-1, S-2 y S-4, cuenta con la colaboración del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS) y el área de Deportes del Ayuntamiento de Parres, entre otros, informa J. M. C.