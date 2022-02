La salida de Castaño del Mosconia, por decisión del club y de mutuo acuerdo

El Mosconia de Grado, club que milita en la Tercera RFEF asturiana, aseveró ayer que la salida del hasta ahora entrenador, el gijonés Javier Castaño, se hizo de mutuo acuerdo con el técnico y se debe a “diferencias deportivas y en el ámbito social” que hicieron a la directiva tomar la decisión de prescindir de sus servicios.

“Creemos que era la mejor solución para las partes implicadas. Estas diferencias empezaban a ser insalvables y desde la directiva se consideró que ahora era la oportunidad de hacer un cambio que pueda hacer efecto y potenciar las posibilidades de la actual plantilla con otro espíritu deportivo”, señala la entidad un comunicado. En el mismo se confirma, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, que el nuevo entrenador será el moscón Francisco Javier González García, “Pole”.

Castaño y el Mosconia llegaron a un acuerdo económico que, según el club, evita una salida “más traumática” ya que de haber diferencias en la negociación tendrían que ser resueltas por vía judicial. Por ello, el club le agradecen haber alcanzado un pacto.

Por su parte, el ya extécnico del Mosconia, afirmó en LA NUEVA ESPAÑA que presentó su dimisión debido a la falta de fichajes que le llevó a “estar muy quemado”. El club lleva seis victorias, un empate y dieciséis derrotas en lo que va de temporada, lo que le sitúa en penúltima posición. “Presioné al club para que fichase y no pudo ser, por eso no me quedó otra opción que presentar la dimisión”, dijo. Si bien, tal y como explica el club, la salida se hizo por decisión de la junta directiva y tras negociar los flecos económicos con Castaño.

Una salida que deja la puerta abierta a la llegada de Pole al Mosconia, donde le califican como un entrenador “referente” en Grado y del destacan “por la seriedad, la disciplina y con una amplia trayectoria de éxitos deportivos”. En esa línea, el Mosconia detalla que con la marcha de Castaño la entidad busca “un giro deportivo radical en todos los ámbitos, empezando por la primera plantilla y preparando la gestión para profesionalizar aún más el fútbol base e intentar que este sea una nueva referencia en Asturias”.

Por ello, anuncian que, junto con la contratación de Pole, se incorporará próximamente un secretario técnico al club, que será “la primera piedra de nuestra nueva apuesta deportiva y desde la directiva vamos a asegurarnos de apuntalar los pilares de este nuevo proyecto y que este club se mantenga como una referencia”. Además, el club desea mucha suerte al nuevo técnico y espera que la afición advierta pronto los cambios, que en el Mosconia están seguros que “se van a producir desde el próximo” partido. El equipo moscón visita este fin de semana al San Martín en El Florán.