Hansel Atencia, nuevo base del OCB: “Puedo aportar liderazgo y la defensa no la negocio: tengo que matar”

Avión de Bucaramanga a Bogotá. De ahí, vuelo a Madrid. Y desde la capital, en autobús a Oviedo para lanzar sus primeros triples en Pumarín. Hansel Atencia (Barrancabermeja, Colombia, 1997), el nuevo base del Unicaja Banco Oviedo, que sustituye a Alberto Martín, se entrenó ayer con sus compañeros. Tiene pasaporte español debido a que su tatarabuelo era gallego y dice que llega al OCB para aportar “liderazgo”.

–¿Primera impresión?

–Los compañeros me han recibido bien, son una gran familia y ahora me toca a mí poner de mi parte para acoplarme rápido. Lo que vi de la ciudad me ha gustado, me parece muy linda. Estoy encantado.

–¿Cómo llega al Oviedo?

–Un agente me contactó, me dijo que me quería ayudar y yo le trasladé que quería jugar en España. Él contactó con varios equipos y el Oviedo necesitaba un base. Mi agente me dijo que habían visto mis vídeos y estaban interesados. Hablé con el entrenador y después mi agente negoció con el presidente del OCB.

–¿Ubicaba Oviedo?

–Lo había escuchado, pero cuando me lo dijeron no se me venía a la mente, aunque sigo la LEB Oro. Me sonaba el equipo, tengo varios amigos que han jugado en esta categoría y ellos me dieron muy buenas referencias del entrenador, de la plantilla y de la ciudad. Me sirvió para tomar la decisión.

–¿Qué puede aportar?

–Liderazgo, hacer jugar a mis compañeros, anotar tiros…Y la defensa no la negocio: tengo que matar. Puedo aportar buena actitud.

–¿Cómo es más allá de la cancha?

–Vengo solo, pero me considero muy familiar. Llevo años fuera de casa y no se me hace duro irme. Siempre estuve con mi mamá casi todo el tiempo. Tengo sobrinitos y se me hace duro dejarlos, porque estoy muy apegado a ellos. Mi familia siempre quiso venir a España y ahora ya tienen la excusa.

–¿Qué espera de la temporada?

–Quiero hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo a conseguir victorias. Quiero aportar puntos, asistencias, defensa y brindar algo que quizá esté faltando.

–¿Por qué empezó a jugar?

–Por mi hermana. Le ofrecieron una beca por el baloncesto en Bucaramanga, donde residimos desde que yo tenía siete años, tras mudarnos desde Barrancabermeja. El mismo entrenador que reclutó a mi hermana me ofreció a mí también una beca.

–¿Triunfó rápido?

–A los quince años fui a mi primer torneo sudamericano, son la selección sub-15. Al siguiente año fui al sub-17. Gracias a ello me vieron en Estados Unidos y me ofrecieron una beca para hacer mi grado doce allí (los estudios antes de la Universidad). Estuve varios años jugando y estudié Cinematografía tras cambiarme desde Negocios.

–Estuvo en diferentes universidades y luego fue a jugar a un equipo de la Liga de Islandia.

–Me salieron opciones con varios agentes. Uno de ellos me consiguió una oferta en Islandia, en el Thor Akureyri. Fue mi primer año como profesional. Me fue bien, aunque al equipo no tanto. Luego también estuve en el Haukar. En Islandia noté mucho el cambio de país, sobre todo por el frío, pero también por el estilo de vida. El baloncesto era más físico y táctico que en Estados Unidos. Al acabar la temporada no quería volver a Islandia y decidí quedarme jugando en Colombia con Titanes. Quedamos campeones dos veces, porque en Colombia se juegan dos Ligas en un año. Esperé a que me saliese algo. Y apareció el Oviedo.