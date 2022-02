El Ceares cae ante el Arenteiro, rival directo

Duro golpe para el Ceares en tierras gallegas. El club gijonés cayó ante el Arenteiro, un rival directo por la permanencia. Los asturianos se mostraron inferiores a los gallegos, que metieron sus ocasiones y aprovecharon mejor sus momentos.

Los de Pablo Busto recibieron el primer tanto al cuarto de hora de partido, cuando Pibe, desde la frontal del área y en una jugada de pizarra tras un saque de esquina, enganchó un potente zurdazo que se coló junto a la cepa del poste izquierdo de la portería defendida por Guille Fernández.

La reacción cearista no llegó y sí el segundo tanto local, por mediación de Uxío, que metió la puntera para desviar a gol un centro-chut de Pibe tras una pérdida de balón de Abraham. El Ceares seguirá como colista y se queda a siete puntos de los de O Carballiño, que marcan la posición de promoción por la permanencia y que, además, reciben este próximo miércoles al Arosa (20.00 horas) en el partido aplazado de la Jornada 18. El partido fue un resumen de la temporada. Casi cada jugada se disputó al límite. El equipo más necesitado, el Ceares, saltó a Espiñedo con ganas de asustar al conjunto verde. Juan Carlos en el minuto 7 desde la frontal disparó centrado a las manos del meta Diego García mientras que Uxío replicó en la jugada siguiente cabeceando fuera un córner forzado por Sylla.

Antes del cuarto de hora llegó el primer tanto orensano. Fue tras una acción de estrategia en un córner. El balón le llegó a Pibe y en vez de colgarla al área, con un potente zurdazo desde la frontal, anotó un precioso tanto que despertó a la Grada.

El gol hizo daño al Ceares que volvía a verse por detrás en el marcador. Por su parte, el Arenteiro gozó de muchas de ocasiones de oro para dar la puntilla a los de Pablo Busto. En el 25, tras un mal saque del portero cearista, el balón lo recuperó Renan y cuando iba a marcar a puerta vacía, el balón al poste y terminó en córner.

La acción fue un Preludio de lo que vendría pocos minutos después. Joseca le robó el esférico a Abraham Ferreres junto al córner, centró al área y el centro-chut de Pibe fue aprovechado por Uxío para marcar el segundo. Reaccionó el técnico visitante con tres cambios simultáneos intentando dar otro aire al equipo, pero el 2-0 brillaba en el marcador camino de vestuarios.

La segunda parte comenzó con el Ceares intentando recortar distancias en el marcador pero con un Arenteiro jugando a la contra buscando a Sylla en el área de Guille Fernández. A balón parado lo intentó el conjunto rojillo cuando en el 54, una falta lejana botada por Prosi la remató en semifallo Madeira y la zaga local despejó a córner.

Los minutos pasaban y los gijoneses no lograban inquietar el área de Diego García. Más bien al revés, ya que era el portero visitante, Guille Fernández, el que salvó con una gran intervención en el 77 un mano a mano con Uxío. Y si había esperanza para recortar en el marcador, Pelayo Muñiz fue expulsado por una entrada a Joseca y dejaba al Ceares con uno menos para la recta final. El Arenteiro tuvo alguna ocasión para conseguir el tercero pero el meta gijonés lo impidió dejando el 2-0 como resultado definitivo. La derrota se trata de un jarro de agua fría para un Ceares muy necesitado que sigue como colista de Segunda RFEF, con solo catorce puntos.

Pablo Busto asume la derrota y no pone excusas. El técnico del conjunto gijonés no puso excusas por la derrota y resumió el encuentro diciendo que “un partido en el que el Arenteiro nos ganó en todo, intensidad, fútbol, posicionamiento y fueron superiores”. Busto aseguró que “no fuimos capaces de apagarlos y aprovecharon una ocasión rápida en un córner, tras un desajuste”. El técnico lamentó no aprovechar en los pocos minutos en los que se mostraron superiores. “Nuestro momento llegó en el minuto 65-70, cuando conseguimos jugar 10-15 minutos en campo contrario y aplicar estrategias, pero el Arenteiro ha sido superior”.

Respecto a la igualada en el golaveraje comentó que “sabíamos que en el segundo tiempo teníamos el partido con un 2-0 es un resultado peligroso, porque si le metes un gol al otro equipo le puede entrar dudas y más con el golaveraje en juego. Lo conseguimos salvar, pero somos conscientes que eso hoy es importante pero era lo menos importante porque queríamos sacar un buen resultado y las sensaciones y juego no se ajustaron a lo que habíamos planteados y nos hemos visto superados por juego del Arenteiro”.

El Ceares afronta el próximo encuentro con la sanción de Pelayo. “Intentaremos levantar la cabeza y esta es la piedra camino de todo el año. Hacemos un partido bueno, vamos fuera de casa y perdemos con mala sensaciones. Tenemos que trabajar, recalcar cosas y corregir errores, porque sabemos dónde están. Hay que trabajar hay que insistir y hay que solucionarlos porque se nos acaba el tiempo y tenemos que lavar la cara el domingo en casa contra el Marino”.

El Llanera, a seguir con su reacción

El Llanera recibe hoy, a las 16.45 horas, al Arosa en el Pepe Quimarán. Los de José Luis Rodríguez encadenan dos jornadas sin perder, con una victoria y un empate a cero la pasada jornada ante el Avilés, que les han servido para acercarse a los puestos que están fuera del descenso. El rival, el Arosa, es un equipo al que además podrían meter en problemas, puesto que lo tienen ahora mismo a seis puntos de distancia. En Segunda RFEF también juegan hoy entre los asturianos el Marino y el Langreo, que se enfrentan en Miramar a las 17 horas, y el Avilés, que visita a la Gimnástica Segoviana, también a las 17 horas.

Cris da un valioso punto al Roces

TSK Roces 1

Llanes 1

TSK Roces: Rodri (2);_Ferre (1), Reyero (1), Álex (1), Luciano (1), Ntutum (1), Cris (3), Mario (1), Rubio (1), Edu (1) y Guille (1).

Cambios: Eric (1), min. 74 Ntutum. Javi (1), min. 87 por Álex. Areces (1), min. 87 por Guille.

Llanes: Gabri (1);_Álvaro Mier (1), Pablo Álvarez (1), Yefry (3), Bruno Cue (1), Richi (1), Álvaro Fernández (1), Gael (3), Cristofer (1), Laine (1) y Genaro (2).

Cambios:_Mario Peña (1), min. 72 por Álvaro Fernández. Laria (1), min. 81 por Álvaro Mier.

Goles: 0-1, min. 32: Gael. 1-1, min. 47: Cris.

Árbitro: Fernández García (Oviedo). Amonestó por parte local a Ntutum, y por el Llanes a Yefri y a Laine.

Covadonga: Unos 100 espectadores.

El Roces consiguió un valioso empate ante uno de los equipos de la parte alta de la clasificación en Tercera RFEF gracias a un gran gol de Cris en un disparo de falta directa a unos seis metros del área que entró por toda la escuadra. Ese tanto fue la respuesta de los gijoneses al golazo que en la primera parte consiguió Gael al enganchar una volea ante la que nada pudo hacer el portero local Rodri.

El partido tuvo pocas ocasiones de gol, pero mucha disputa y muchos balones colgados al área, aunque pocos de ellos fueron rematados. Un partido luchado que acabó en tablas y dejó buen sabor de boca a los locales.

Remontada del Candás

Gozón 1

Candás 2

Gozón: Borja Piquero;_Raúl, Ramón (Borja Fernández, min. 89), Moisés, Ángel; Esteban;_Aladín (Leira, min. 71), Pablo Peláez (Requejo, min. 86), Fabio (Ricky, min. 63), Orselli;_y Pelayo.

Candás: Isma;_Queipo, Aitor Suárez, Charly;_Abraham (Koke, min. 68);_Zapico, Abraham (Koke, min. 68), Migu;_Vale (Vigil, min. 57), Dani Peláez, Enol (Bango, min. 89);_y Yago (Iglesias, min. 54).

Goles: 1-0, min. 12: Esteban. 1-1, min. 58: Iglesias. 1-2, min. 81: Iglesias.

Árbitro: Ordóñez Suárez (Nalón). Amonestó a los locales Raúl, Leira y Borja Fernández, y al visitante Abraham.

Balbín: Unos 175 espectadores.

El Candás se aprovecha de los despistes del Gozón.