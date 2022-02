La jornada de los asturianos en Segunda RFEF: crónicas, puntuaciones e imágenes

Llanera: Miguel del Río (3); Crespo (2), Otía (3), Marcos Arango (2), Mundaka (2); Martín Pérez (3), Espinar (2), Vity (3), Keita (2); Matías (2) y Amadou (3). Cambios: Diego Delgado (1) por Keita, min. 58. Romaric (1) por Martín Pérez, min. 58. Omar Sampedro (1), por Matías, min. 58. Dani Ceínos (1) por Crespo, min. 67. Arosa: Manu Taboas (1); Piay (2), Campillo (2), Ros (2), Cotilla (2), Nuño (1), Mon (2), Pedro García (1), Julio Rey (2), Luismi (2) y Pedro Beda (2). Cambios: Fajardo (1) por Ros, min. 53. Fontán (1) por Julio Rey, min. 53. Porrúa (1) por Nuño, min. 64. Alberto Martín (s. c.) por Pedro Beda, min. 91. Goles: 1-0, min. 6: Mundaka. 2-0, min. 7: Amadou. 3-0, min. 14: Martín Pérez. Árbitro: Calvo Martínez, comité de La Rioja. Amonestó, por el Llanera, a Keita y Romaric; y por el Arosa, a Pedro Beda y Alberto Martín. Pepe Quimarán: Unos 280 espectadores.

El Llanera madrugó para alargar su buena racha, al conseguir su tercera victoria en las cuatro últimas jornadas, en las que ha sumado diez puntos. El equipo de José Luis Rodríguez, acostumbrado a ir a remolque en su campo, cambió la dinámica y prácticamente sentenció en el primer cuarto de hora. Los locales fueron un modelo de efectividad, al marcar en sus tres primeros acercamientos. A partir de ahí, el Llanera frenó los intentos de reacción del Arosa, que se topó con una defensa muy firme y un guardameta, Miguel del Río, infranqueable. Con esta victoria, el equipo llanerense se queda al borde de salir de los puestos de descenso por primera vez en la temporada.

Esta vez le salió todo de cara al conjunto del Pepe Quimarán. Las cosas podían haber cambiado sustancialmente si el Arosa aprovecha una oportunidad clarísima en el minuto 3. Luismi se plantó solo ante Miguel del Río y el portero local evitó el 0-1 con una gran intervención. Poco después llegó el primer gol del Llanera, tras un centro desde la derecha de Martín Pérez y Mundaka, casi en el área pequeña, marca con la izquierda.

Tras pasar del posible 0-1 al 1-0 en apenas un minuto, el Llanera recibió de inmediato un nuevo guiño del destino. Tras el saque del centro del Arosa se produce un robo de balón de Keita, que pasa sobre Matías y el centro de éste lo engancha con la derecha Amadou. Fueron tres golpes consecutivos para el equipo gallego, aprovechados por el Llanera para casi sentenciar el resultado antes de llegar al primer cuarto de hora. Fue Martín Pérez el que mandó un remate desde dentro del área al fondo de la red, ajustado al poste de Manu Taboas.

Con el 3-0 cambió totalmente el panorama porque el Arosa se hizo con el dominio territorial, mientras que el Llanera se dedicó a fortalecer la defensa y buscar salidas a la contra. Como resultado, solo una oportunidad del conjunto visitantes, en un remate de Mon en el minuto 39 que se perdió por encima del larguero de la meta de Miguel del Río.

En el segundo tiempo, el Llanera siguió defendiendo el resultado, de forma relativamente cómoda, y buscando más goles a la contra. El Arosa presionó la salida del balón, pero el Llanera evitó riesgos. Pese a todo, el conjunto gallego pudo recortar en el primer minuto del segundo tiempo, cuando Pedro Beda se marchó de Marcos Arango y su remate lo repelió un inspirado Miguel del Río. Replicó el Llanera en el 53 con un disparo de Vity atrapado por Manu Taboas.

A partir de ahí, hasta el final, los acercamientos más peligrosos fueron del Arosa. En el 56, un disparo de Fajardo al que respondió con otra gran intervención Miguel del Río. En el 71 Pedro Beda, exjugador del Lealtad, lo intentó con un chut que salió roznado el pote. Y en el 78, al intento de Luismi le dio buena réplica Miguel del Río. En los últimos minutos, con espacios, el Llanera también pudo lograr el cuarto, sobre todo en una penetración de Romaric, con remate final desviado.

José Luis Rodríguez, entrenador del Llanera, estaba muy satisfecho porque su equipo le había dado la vuelta a los malos inicios en anteriores partidos en casa: “Tuvimos un primer cuarto de hora muy bueno y ponernos con 3-0 nos facilitó mucho las cosas. También hay que decir que la primera ocasión clara de gol la tuvieron ellos. En esta categoría está todo muy igualado y en cualquier momento se inclina la balanza para un lado o para el otro. Los equipos de la zona baja están ganando y va a ser difícil hasta el final”. Rodríguez destacó que “el partido en la primera parte fue muy bonito, de los que hacen afición. Y en la segunda estuvimos muy bien, muy tranquilos. Apenas hubo ocasiones de gol, jugamos el partido que nos interesaba jugar”. Sobre el autor del tercer gol, Amadou, señaló que “es un jugador con un porvenir espectacular, un delantero centro de los que hay pocos. No pudo jugar en toda la primera vuelta por no tener papeles, y lo notamos. Ahora está en racha, pero también porque el equipo lo está haciendo bien”. También elogió a Keita, “un futbolista que nos va a dar mucho cuando coja la forma”. “Teníamos la esperanza de llegar a tope a marzo y abril, y creo que lo vamos a conseguir”, continuó el técnico llanerense. José Luis Rodríguez volvió a destacar la importancia de los partidos en el Pepe Quimarán: “Nos tenemos que seguir haciendo fuertes en casa. Ya el día del Adarve merecimos la victoria y fue muy importante sumar los puntos frente al Navalcarnero y estos del Arosa. Tenemos que seguir así de cara al siguiente partido aquí, contra el Ceares, porque si sumamos de tres en tres podemos llegar a los 40 puntos bastante rápido. Pero también sé que eso es difícil porque vamos a tener tropiezos seguro”.

El Marino vence al Langreo

Marino: Buru (2); Nino (3), Borja Álvarez (2), Trabanco (3), Guaya (2), Dailos (2); Nacho Matador (2), Lora (2), Diego Díaz (3); Steven (1) y Sergio Ríos (3). Cambios: César Suárez (1) por Steven, min. 63. Julio Delgado (1) por Diego Díaz, min. 74. Omar Álvarez (s. c.) por Nino, min. 85. Guille Pinín (s. c.) por Nacho Matador, min. 85. Adolfo (s. c.) por Dailos, min. 85. Langreo: Adrián Torre (1); Cris Ebea (3), Gonzalo (2), Alain (2), Lobato (3), Álvaro García (2); Junior (2), Juan López (2);_Jandro (3), Pana (3) y Angelito (2). Cambios: Gabri Ajuchi (1) por Cris Ebea, min. 64. David Álvarez (1) por Junior, min. 76. Nacho García (1) por Álvaro García, min. 76. Fran Roldán (s. c.) por Jandro, min. 85. Imaz (s. c.) por Angelito, min. 85. Goles: 1-0, min. 43: Diego Díaz. 2-0, min. 70: Sergio Ríos. Árbitro: Barrio Salas (Comité Vasco). Amonestó, por el Marino, a Nacho Matador, Buru y Sergio Ríos. Miramar: Unos 550 espectadores, con presencia de seguidores del Langreo.

El Marino se reencontró con la victoria después de siete jornadas, ya que la última fue el 28 de noviembre, frente al Llanera. Enfrente, un Langreo que llevaba cuatro partidos sin perder, vio cortada su buena trayectoria debido a sus facilidades defensiva.

La primera jugada de peligro llegó en un córner lanzado por Diego Díaz en el minuto 9, que remató Trabanco con la pierna derecha rozando el palo. Respondió el conjunto langreano en el minuto 14, tras un robo de balón de Angelito a Nacho Matador, con pase al hueco y disparo de Pana que envió Buru a córner. El extremo azulgrana, uno de los fichajes invernales, recortó en el vértice del área en el minuto 17 y su disparo lo volvió a repeler el guardameta. El Langreo estaba cómodo en el partido, ganaba muchas disputas en el centro del campo e intentaba abrir brecha en el marcador. Pero poco a poco el Marino se fue reponiendo y Adrián Torre tuvo que despejar de puños un saque de banda de Guaya que buscaba el remate de Steven. Al filo del descanso, el Marino se metió en el partido con una buena jugada combinativa. Nacho Matador pasó a Steven, que dejó de cara a Sergio Ríos, que tras recortar con la derecha remató con la izquierda y Adrián Torre envió a córner en una gran intervención. Poco después llegó el primer gol del partido, en un saque de banda largo de Guaya que peinó Trabanco y Diego Díaz, con un espectacular escorzo, enganchó un remate que superó a Adrián Torre y se coló tras golpear en el poste derecho. El buen trabajo del Langreo en la primera parte se vino abajo con apenas dos jugadas del Marino.

Tras el descanso, dos de los hombres más incisivos del conjunto de Samuel Baños lo intentaron con un centro de Jandro desde la banda derecha que se estrelló en el lateral de la red y con un gran disparo lejano de Pana en el 63, que Buru despejó en una gran intervención. Cinco minutos después, algunos jugadores del Marino y el público pidieron penalti tras un centro de Dailos que golpeó en el brazo de Gonzalo.

En el minuto 70 llegó el segundo gol local. Adrián Torre salió fuera del área, intentó controlar con el pecho y Sergio Ríos le arrebató el balón para rematar a puerta vacía. A partir de ahí, los dos técnicos refrescaron la alineación con muchos cambios y el Marino encontró espacios para jugar a la contra. En el minuto 80, un disparo de Julio Delgado lo desvió Adrián Torre. Y el Langreo respondió con un centro de Jandro que remató Pana de cabeza, obligando a Buru a despejar a córner.

En el 83, David Álvarez disparó alto desde lejos, y con seis minutos de tiempo añadido por delante el Langreo lo intentó hasta el final, mientras el Marino intentaba mantener el balón en campo contrario.

El entrenador del Marino, Manel Menénez, se mostró muy satisfecho con la victoria ante el Langreo porque “sabíamos que nos jugábamos mucho en este partido, sobre todo para disipar dudas en casa. Lo básico era buscar los tres puntos como fuera”. Manel añadió que “en cuanto al juego creo que estuvimos mejor en otros partidos que en este. Pero hemos sido prácticos y tuvimos la fortuna que nos faltó en otras ocasiones, sobre todo en jugadas como la del segundo gol”. “Queríamos llegar al descanso sin encajar”, añadió el técnico luanquín, que destacó la acción del 1-0. “Diego Díaz marcó un golazo y en la segunda parte, aunque el Langreo nos acosó, corregimos las transiciones para no dejar tanto especio entre los mediocentros y los delanteros. En la primera parte nos habían ganado muchas segundas jugadas”. Sobre el tiempo de añadido, seis minutos, Manel señaló que “el árbitro los justificó porque los cambios no se habían hecho de forma correcta, pero los afrontamos muy bien, haciendo paredes para intentar mantener el balón en campo contrario para no correr riesgos y aguantar el resultado hasta el final”. Manel ya pensaba en el próximo compromiso, frente al Ceares en La Cruz: “Aunque va mal clasificado, el partido será muy complicado, más por jugarse en su campo. Ningún equipo va a dejar de competir de aquí al final de temporada”.

Samuel Baños, entrenador del Langreo, se mostró resignado tras la derrota en Miramar en un campo que conoció como jugador del Marino: “Sabíamos que iba a ser un partido difícil y que nos iba a costar adaptarnos al terreno de juego. Nos metieron el gol en un medio error nuestro, en una jugada aislada, al ganarnos el rechace”. “En la segunda parte pasamos muchas dificultades, al no lograr adaptarnos a las circunstancias”, apuntó Samuel, que añadió. “En otro error nos metieron el segundo y se acabó el partido prácticamente para nosotros”. Según Samuel “debemos ser autocríticos, pues sabemos que no hicimos un buen partido. Durante la semana tendremos que analizar las cosas para corregir errores”. El técnico azulgrana recalcó que “este partido se acaba aquí y el sábado vamos a encontrarnos con circunstancias totalmente diferentes. Queda mucha Liga y estamos en una carrera de fondo”. Sobre una de las claves de la derrota en Luanco, Samuel dijo que “el Marino genera muchas acciones a balón parado. En una de ellas llegó el primer gol. En casi ningún momento nos encontramos cómodos”. Samuel analizó el debut de Angelito y Fran Rodán. “Estuvieron bien, pero tienen que adquirir conceptos que el equipo lleva trabajando durante toda la temporada. Hay bajas y todos los jugadores son importantes para afrontar lo que queda de competición”.

Empate del Avilés

Gimnástica Segoviana: Carmona (2); Cidoncha (1), Javi Marcos (2), Manu (1) Conde (3), Borrego (1) Rubén (2), Mansour (1), Arribas (1), Adrián Pérez (1) y Nanclares (2). Cambios: Nogueira (1) por Conde, min. 61. Adeva (0) por Nanclares. min 61. Borao (1) por Borrego, min. 75. Llorente (1) por Arribas. min 75. Juan de la Mata (s. c.) por Manu, min. 86. Real Avilés: Davo (3); Nacho López (1), Juanmi Carrión (1), Gómez (1), Morcillo (2), Vidorreta (2), Javi Pérez (3), Iago Díaz (2), Sergio García (2) Natalio (2)y Ródenas (2). Cambios: Cárdenas (1) por Morcillo. min. 55. Cedrick (2) por Sergio García, min. 75. Hualde (s. c.) por Iago Díaz, min 80. Goles: 1-0, min. 40: Conde. 1-1, min. 62: Iago Díaz. Árbitro: Quintaros Real (Comité Gallego). Expulsó al portero suplente del Avilés, Moha Ramos (min. 82). Tarjetas amarillas a los locales Javi Marcos, Manu, Borrego y Conde; y a los visitantes Morcillo y Javi Pérez. La Albuera: 600 espectadores.

El Real Avilés y la Segoviana se repartieron los puntos de manera justa, en un partido que no fue muy vistoso ni por juego ni por ocasiones de ambos equipos. Un empate que no satisface las aspiraciones de ninguno de los dos equipos, ya que los locales siguen cerca de la zona de descenso y el Avilés no se acerca al play-off.

Los de Astu salieron con las ideas más claras que la Segoviana. Con un 4-4-2 muy compacto y ordenado, crearon muchos problemas a la Gimnástica con una presión en bloque alto que dificultaba la salida con el balón jugado. Los azulgranas buscaban la espalda de la defensa, pero no se concretaba ninguna acción. No hubo que esperar mucho para que llegase el primer acercamiento visitante con peligro. En el minuto 13, Vidorreta ponía un balón al área sobre Javi Pérez, que remataba de manera sutil, pero el balón no cogía la dirección precisa. Dos minutos después iba a llegar una gran ocasión para ponerse en ventaja en el marcador. Natalio ponía a prueba a Carmona, que salvaba un tanto cantado. El Avilés estaba haciendo muchos méritos para ponerse por delante, pero la falta de puntería y el arquero de la Sego evitaban que eso sucediese.

Y como suele ocurrir, todo dio un giro de 180 grados cuando Borrego se plantó delante de Davo, le retó y el guardameta asturiano salvó a su equipo de encajar el gol con una sobresaliente intervención. Sin tiempo para respirar, Davo paraba un duro remate de Arribas en dos tiempos. Daba la sensación de que el Avilés se había desconectado, su rival le estaba comiendo terreno a pasos agigantados. Todo se iba a complicar mucho más en el minuto 40. En una jugada embarullada dentro del área, remataba en primera instancia Nanclares sin acierto, el balón se quedaba dentro del área y el más astuto fue Conde, que remataba a gol sin que la zaga visitante estuviese contundente y avispada. Los asturianos, nada más sacar de centro, reaccionaban de manera enérgica. Ródenas ponía un pase de gol sobre Juanmi, que era despejado em el último momento por Arribas, evitando la igualada.

Tras el paso por los vestuarios, al Avilés no le quedó más remedio que dar un paso al frente y salir en busca del empate con celeridad. Natalio tenía la primera ocasión, en un remate que le salía mal. La Segoviana respondía de inmediato y lo hacía con un disparo virulento de Conde, que de nuevo era solventado con acierto por Davo.

Con los asturianos dominando el partido, poco a poco comenzaron a merodear la zona de área local, y al final llegó el premio en el minuto 62, en un disparo imparable de Iago Díaz, que ciertamente hacía justicia por el derroche de los de Astu. Tras la igualada, el partido entró en una dinámica muy táctica, algo así como “nadar y guardar la ropa” por parte de ambos equipos. Daba la sensación de que no querían perder lo que ya tenían conseguido.

Las ocasiones de gol prácticamente fueron inexistente. En el minuto 77, Adeva tuvo la más clara, en un remate de cabeza que salió cerca del larguero. El partido se tensionó un poco por la importancia de los puntos. En el minuto 82 le costó la roja directa al guardameta suplente del Avilés, por protestar desde el banquillo. Ya hubo tiempo para poco más. Únicamente un libre directo que lanzó Juanmi en el minuto 85 y que se le fue muy alto, finalizando un partido con más emoción que juego vistoso y ocasiones.