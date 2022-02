La nueva faceta de Raúl Entrerríos: “Intento trasladar a los chavales el tipo de juego que me gusta”

Seis meses después de su retirada como jugador, el balonmano sigue muy presente en la vida de Raúl Entrerríos, incluso a horas intempestivas para cuadrar sus obligaciones como entrenador del equipo juvenil del Barcelona. Fiel a su carácter discreto, a Raúl Entrerríos Rodríguez (Gijón, 12 de febrero de 1981) no le ha costado pasar del primer plano, como líder del Barça y de la selección española, a un trabajo más en la sombra, en el banquillo de las promesas y como coordinador de la cantera azulgrana.

–¿Cómo ha sido esta transición en su vida deportiva?

–Intensa porque después de los Juegos Olímpicos no tuve mucho tiempo para parar y organizar todo lo que viene por delante. Ha sido un cambio muy significativo después de tantos años como jugador profesional, con unas rutinas muy marcadas. No es un cambio sencillo, pero llevaba años preparándome para él.

–¿Cómo son las primeras impresiones?

–Hay mucho que hacer porque, al margen de entrenar al juvenil, llevo la coordinación de la base, de cinco equipos y el filial. Era lo que menos conocía y estoy aprendiendo mucho del otro lado del balonmano, de todo lo que hay por detrás.

–¿Y la función de entrenador?

–Tengo claro el tipo de juego que me gusta e intento trasladarlo a los chavales para que, cuando salten a la cancha, puedan competir bien. He tenido el privilegio de conocer a grandes entrenadores en mis clubes y en la selección. Ojalá pueda guiar a mis jugadores y darles esos detalles que he ido aprendiendo.

–¿Hay un modelo de juego para todos los equipos?

–Los jugadores que están cerca del primer equipo tienen que conocer la sistemática. Para el resto de los entrenadores no hay esa obligación, pero sí un modelo que tienen que cumplir para formar a los jugadores. Estoy en un club donde se trabaja bien la base, los jugadores saben que tienen ese privilegio. Algunos chicos están en una edad que ven cerca la posibilidad de iniciar una carrera profesional.

–¿Echa de menos la alta competición?

–No. Cuando veo los partidos en el Palau no siento ganas de estar en la cancha. Decidí dejar de jugar en el momento idóneo para centrarme en la siguiente etapa de mi vida laboral. Tengo muy buen recuerdo, parece que fue ayer cuando acabaron los Juegos Olímpicos. Echo de menos otras cosas, como la convivencia diaria con los compañeros, o estos días de atrás la selección, que era especial. Ahora mis rutinas son diferentes. Paso muchas más horas en la pista de entrenamiento y algunas sesiones, por los horarios de estudio de los chavales, empiezan a las siete y media de la mañana. Las tardes me las paso en la ciudad deportiva.