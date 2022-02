El paso decidido de Meana

Al menos por unos días, Alonso Meana se convierte en la cabeza visible y pensante del Unicaja Banco Oviedo Baloncesto. El equipo tiene dos compromisos esta semana, el miércoles contra el Girona y el domingo ante el Lleida, aplazados en su día por el coronavirus. Esto significa que no podrá contar con Paul Jorgensen ni con Hansel Atencia, sus últimos fichajes, y ya no tiene a Harald Frey ni a Alberto Martín, que han abandonado la entidad. Meana es el único base puro que tiene a su disposición Natxo Lezkano, pero el gijonés criado en la cantera del OCB no es de los que se arruga. “Todos tenemos que dar un paso adelante”, asegura el jugador, que cree que “el equipo tiene que seguir siendo fiel a sus valores, la humildad y la ambición”.

El tema de los valores en los equipos es algo a lo que Meana le ha dado varias vueltas. Y lo ha plasmado en el blog de la empresa Ecoballution, una firma de economía circular puesta en marcha por el exjugador del OCB Carlos Martínez. En el artículo, Meana subraya la importancia de los valores en los colectivos deportivos y lo hace comparando las diferencias situaciones que ha vivido en su vida: como gimnasta, como jugador de la universidad de Illinois Springfield y como componente del Oviedo Baloncesto. “Quería subrayar la importancia de que los valores estén bien definidos y de que se demuestren en el día a día, no basta solamente con mencionarlos”, apunta el base gijonés. Así, señala el sacrificio y la dedicación como valores del equipo del Grupo Covadonga de gimnasia, deporte que practicó hasta los 12 años. “Los valores los moldeaban los entrenadores en el día a día, pero al no estar claramente definidos no pudieron mantener la cohesión del grupo”, apunta el jugador del OCB al recordar cómo un compañero tuvo que dejarlo porque no pudo mantener el nivel de sacrificio requerido. En su etapa en el baloncesto universitario, en cambio, Meana vivió la situación opuesta. El equipo proclamaba a los cuatro vientos sus valores, pero no los demostraba. “En la camiseta que utilizábamos para hacer gimnasio estaba escrito ‘compete’ (compite) y cuando nos castigaban a correr de campo a campo teníamos que nombrar los valores todos los jugadores al unísono antes de empezar a correr”, escribe el gijonés, que solamente recuerda “los dos valores que no se demostraban en el día a día, la confianza y la competitividad”. Meana explica que la confianza se truncó porque el entrenador y el capitán incumplieron las normas disciplinarias establecidas al principio de la temporada, y la competitividad se perdió porque ciertos jugadores, entre los que se incluía, tenían los minutos asegurados pasase lo que pasase. Por contra, el base destaca que “estos dos últimos años en el OCB tenemos unos valores muy claros, humildad y ambición, que los demostramos a diario, y eso nos hace tener cohesión y competir. Tras un inicio de temporada brillante, el equipo está en cuesta abajo desde la interrupción por el covid, situación agravada por los cambios en la plantilla. “La marcha de Harald es un palo para el equipo, aunque los jugadores, como amigos suyos, nos alegramos por él. Yo lo intento ver como una oportunidad para desarrollar mi juego y espero estar preparado para dar un paso adelante”, comenta Meana, confiado en las opciones del grupo: “Los equipos tienen altos y bajos y nosotros seguimos siendo conscientes de cuáles son nuestras características como equipo”. El reciclaje de un exOCB: Ecoballution Para Carlos Martínez, exjugador del Oviedo Baloncesto, la pandemia fue una reinvención, un giro completo a su vida. Para empezar, cambió el baloncesto tradicional por el pujante 3x3, uniéndose al Onil, club en el que también juega otro exOCB, José Blázquez. Pero su proyecto más llamativo es la empresa Ecoballution, que se dedica a reciclar residuos marinos en material deportivo. En concreto, es un acuerdo con las “redeiras” de su tierra (él es coruñés) para confeccionar redes de porterías, para guardar balones, redes de canastas... “Lo presenté al concurso Basket Lover de la ACB, y fue uno de los cinco finalistas. Un año después reciclamos más de 2.000 kilos de residuos marinos y vendemos en más de 20 tiendas de forma presencial, además de en nuestra web. Las redes ya están homologadas y, por ejemplo, se van a utilizar en la MiniCopa de la ACB”, explica Martínez, que también ha colaborado con el OCB en uno de sus campus. Su ocupación principal, de todas formas, es el 3x3, que ya es modalidad olímpica y al que augura un gran futuro. “Los partidos rápidos, de diez minutos, vana más con los nuevos consumos”, apunta el jugador, que se congratula de formar parte del primer equipo profesional exclusivo de 3x3. “Tras un año de incertidumbre logramos estabilizarlo y vamos creciendo”.