Landaluce se ha hecho mayor

El nuevo ciclista profesional asturiano, Eduardo Pérez Landaluce (Oviedo, 1 de mayo de 1998), ya ha comenzado la temporada. El ovetense debutó el pasado 23 de enero en la Clásica Comunitat Valenciana y posteriormente tomo parte en la Challenge de Mallorca.

Tras esa primera toma de contacto, Pérez Landaluce expone sus impresiones. “En profesionales se va más rápido, se corre de forma diferente, como más organizado, los primeros kilómetros se hacen a gran velocidad, hasta que se organiza la fuga y después son los equipos fuertes los que marcan el ritmo para controlar. Hay como un guion establecido”, explica. La dirección de su equipo, el Manuela Fundación, que también se estrena en la categoría como equipo UCI Continental, busca adaptarse al profesionalismo en esta campaña. “El equipo no nos mete presión y la verdad es que estoy bastante contento. Corrimos en la clásica de Valencia y en Mallorca, y acabé muy satisfecho, porque me encontré muy bien, a pesar de que aún no estoy en mi mejor estado de forma”, confiesa.

La escuadra granadina se marca como objetivo ascender de categoría, pero sin grandes exigencias a los corredores. “Lo que nos piden es estar en las escapadas, sobre todo en carreras importantes donde hay televisión. Es importante para el equipo, pero también para nosotros porque es una oportunidad muy buena para que nos vean los equipos más grandes”, comenta Pérez Landaluce, que añade: “A nivel personal tengo que decir que estoy muy contento en el equipo porque es como una familia, pero hay que ver cómo va el año y aspirar a que el equipo crezca y seguir creciendo con ellos”, manifiesta.

El joven corredor ovetense rueda estos días por las carreteras del Principado a la espera de volver a la competición. El equipo ya ha confirmado que hará gran parte del calendario español, pero además competirá en pruebas de Francia, Suiza, Portugal y Croacia, entre otras. El sábado día 12 volverá a ponerse un dorsal para participar en la Vuelta a Murcia, continuará con la Clásica de Jaén, el día 14 y posteriormente la nueva carrera O Gran Camiño, que se estrenará en Galicia entre los días 24 y 27 de febrero.

Pérez Landaluce se marca como objetivo “la carrera de casa, la Vuelta a Asturias, a la que quiero llegar en buen momento de forma”. El asturiano ya tuvo la oportunidad de competir en la ronda asturiana de 2017, su primer año como sub-23, cuando fue convocado para participar con la selección española. “Es una carrera muy dura, es para escaladores y la climatología le añade dureza. Conozco bien los puertos y los recorridos que suelen meter en la Vuelta y espero poder hacerlo bien”, sentencia.