Pole, técnico del Mosconia:“Llevo ocho años sin entrenar, pero a este club no le puedo decir que no”

Francisco Javier González García, “Pole” (Grado, 1961) ha vuelto al club de su vida. El técnico moscón se convirtió la pasada semana en el nuevo entrenador del Mosconia tras el adiós de Castaño (dimisión según el ya extécnico y salida de “mutuo acuerdo” según el club). Pole dirigió al equipo el pasado fin de semana ante el San Martín, un partido en el que los moscones, con muchas bajas cayeron goleados (3-0). El Mosconia marcha el último clasificado en Tercera y ha acudido a un hombre de la casa para elevar los ánimos. Pole jugó en el Mosconia, entrenó en todas sus categorías y hace 9 años consiguió el ascenso a Tercera desde Preferente. Esa fue la última experiencia de un todoterreno del fútbol asturiano que estuvo catorce años en Mareo y llegó a ser segundo entrenador del primer equipo del Sporting, con Acebal y Maceda.

–¿Cómo fue el partido?

–Llegamos al partido muy justos de gente, con carencias, y perdimos 3-0 justamente. Hay que reestructurar el equipo y recuperar a los lesionados. Contra el San Martín tuvimos que jugar con un juvenil de titular y en el banquillo teníamos tres cambios, uno de ellos también juvenil.

–¿Cómo se produjo su llegada?

–El club me llamó el pasado martes y me pilló de improvisto. Llevaba ocho años sin entrenar, fuera de la rueda del fútbol, y se lo comenté a la presidenta. Se empeñaron y al Mosconia no le puedo decir que no. Me formé aquí, jugué aquí y entrené en todas las categorías. El Mosconia es el equipo de mi vida. Nací al lado del campo de fútbol.

–¿Llegó a dudar?

–El club me dijo que tenían que cambiar de entrenador y yo no engaño a la gente. Les dije que estaba fuera del fútbol, pero me recalcaron que iban a confiar en mí para hacer un proyecto de futuro. Vengo para lo que resta de temporada y para la siguiente.

–¿Qué estaba haciendo?

–Estos años estuve trabajando, aunque en este momento estaba en el paro. Antes era vigilante de seguridad de una empresa y trabajaba a turnos, por eso tuve que dejar algo de lado el fútbol. Ahora me coincide la oportunidad del Mosconia sin tener carga laboral.

–¿Qué sensación le dio la plantilla?

–Tengo que trabajar con lo que tengo. Es lo que hay. Todos tenemos nuestra manera de actuar y si hubiese confeccionado el equipo, lo habría hecho de otra manera. No voy a criticar a nadie. Yo no había visto a los jugadores, no conocía la plantilla, pero llevo entrenando desde los catorce años y aunque estuviese apartado sé de qué va esto del fútbol. La semana que viene tendré un control de la plantilla sin mayor problema.

–¿Vio mucho fútbol durante estos años?

–Desconecté bastante. Vi muchos partidos en el fútbol profesional, pero apenas de otras categorías.

–¿Se puede ser optimista con el equipo?

–Se puede ser optimista y realista al mismo tiempo. No podemos perder la ilusión y tenemos que tratar de mejorar la situación actual. Trabajaremos y afrontaremos los partidos no como ante el San Martín, si no con los efectivos suficientes. Sabemos lo que tenemos que hacer y yo haré lo de siempre, sacar el máximo rendimiento a mis jugadores.

–¿Cómo puede levantar a su plantilla?

–Al finalizar el partido felicité a mis jugadores por el esfuerzo que habían hecho. Tuvieron actitud y voluntad, aunque cometimos muchos errores que a mí no me gustan. No tuve mucho tiempo para trabajar. Ya corregiremos errores.

–¿Notó el club muy diferente respecto a su anterior etapa?

–Llevo dos días, pero creo que todo está igual. El fútbol base funciona bien y la organización del club es buena.

–¿Y el fútbol asturiano?

–El covid influyó, y ahora hay que ir con mascarilla, pero el juego es el mismo. Me he encontrado a gente conocida y presta verlos otra vez. En el fútbol se conoce a gente que luego no se olvida.

–¿Qué le dice la gente de Grado?

–Me dicen que se alegran, me dan ánimos y me desean suerte. Me ha sorprendido gratamente la respuesta de la afición y de los vecinos.

–Hubo polémica por la salida de Castaño, el anterior técnico, ¿pudo hablar con él?

–No hablé con él y sé que hubo algo de controversia por su salida, pero no sé qué pasó. Todo esto me pilló por sorpresa y el primer día que fui no sabía ni los nombres de los jugadores. Solo conocía a Secades, que lo entrené, y poco más.