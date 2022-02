Sara Roces marca el gol 300 del Telecable Gijón en la Copa de Europa

Sara Roces, jugadora del Telecable Gijón, ha vuelto a hacer historia en el club gijonés. El pasado sábado fue la autora del gol 300 del conjunto de La Calzada en Copa de Europa. Roces no se conformó con eso, sino que marcó los tres tantos con que el Telecable Gijón superó al potente Benfica. Hace apenas una semana Sara Roces cumplía el partido 100 en la OK Liga, lo que la señala no como una promesa, sino como una auténtica realidad.

Roces debutó en Copa de Europa en Burdeos, frente al Merignac el 11 de noviembre de 2017, y su primer gol lo anotaría en el partido de vuelta ante este rival el 2 de diciembre, en un encuentro en el que ya mostraba sus cualidades de goleadora al marcar 4 tantos en aquel partido, que las gijonesas solventaron con comodidad (11-1). Desde aquel primer encuentro hasta la fecha, Sara ha disputado 15 encuentros en Copa de Europa, en los que lleva marcados un total de 25 goles y se une a nombres como los de María Díez que marcó el 100 en Copa de Europa o la actual capitana Sara Lolo, que hizo el 200.