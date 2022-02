La asturiana Asunción Loriente, tras salvar la moción de censura: "Ahora toca coser el mundo del remo"

La asturiana Asunción Loriente seguirá siendo presidenta de la Federación Española de Remo tras fracasar ayer en Bañolas (Girona) la moción de censura presentada por el malagueño José Agustín Gómez-Raggio, en el centro de la polémica en las últimas semanas por verter graves insultos en redes sociales a políticos como Pedro Sánchez o Pablo Casado, a los que llegó a calificar como “hijos de puta”.

La moción se votó en la sede del Club Natación Banyoles con un resultado de 37 a favor del malagueño, 22 en contra y 2 en blanco. Gómez-Raggio, pues, se ha quedado a solo dos votos de desbancar a Loriente, ya que para sustituir en el poder a la presidenta eran necesarios al menos 39 votos a favor de los 76 asambleístas que estaban llamados a votar. Acudieron 61.

Finaliza pues –al menos de momento– la intensa guerra que ha vivido el mundo del remo, con la castropolense, la única mujer que dirige una Federación Olímpica, como clara vencedora.

Gómez-Raggio contaba con el apoyo de la Federación de Remo del Principado de Asturias y del presidente de la territorial. José Manuel Álvarez de Linera acudió a Bañolas y estuvo con el candidato en todo momento. Loriente llama ahora a “coser” las relaciones en los entresijos en los estamentos de este deporte, muy dividido pese al triunfo de la asturiana. La mañana de ayer fue intensa desde primera hora, mucho antes de la votación.

El Consejo Superior de Deportes (CSD), que depende del Ministerio de Cultura y Deporte, emitió un comunicado conjunto con el Comité Olímpico Español (COE) en el que entró de lleno en la polémica de los últimos meses. Sin citar a nadie –ni siquiera se incluye la palabra “remo”– el CSD indicó que “lo que resulta muy difícil de concebir es que la presidencia de una federación deportiva recaiga en una persona que insulta gravemente, a través de las redes sociales, a responsables políticos de todo signo e instituciones de todo nivel, con tuits cargados de odio. Incluso dirigidos a ciudadanos de otras nacionalidades”.

El CSD, asegurando que respeta “las decisiones de los órganos de las federaciones”, finalizó el comunicado diciendo que “cabe recordar en este punto que las federaciones deportivas españolas son entidades privadas con competencias públicas delegadas y, consecuentemente, ejercen funciones institucionales en España y representan a nuestro país ante las instancias deportivas internacionales. Que esa representación la ostente quien ha dirigido comentarios de odio en toda dirección resulta, a nuestros ojos, realmente grave”.

El comunicado del CSD cayó como un jarro de agua fría en el equipo de Gómez-Raggio e incluso Asunción Loriente leyó parte de él en su breve discurso previo a la votación, de la que acabó saliendo vencedora en sus aspiraciones: sigue al frente del remo.

–¿Cómo se desarrolló la votación?

–Fue todo muy rápido. Los asambleístas se acreditaron y hubo un turno de palabra. El mío fue rápido, porque no tenía mucho que explicar más que lo que ya había dicho antes. Que la moción no haya salido adelante es una buena noticia para el remo.

–¿Qué le pareció el comunicado del Consejo Superior de Deportes?

–Entiendo que lo haya hecho. Somos una asociación privada, pero tenemos una parte pública. El presidente nos representa en todas las instituciones públicas y en el extranjero y es mejor que no tenga un perfil tan polémico, por decirlo de la mejor manera. Durante este mes de locos una de las mayores preocupaciones del CSD era esa: “¿Cómo puede tener una persona ese perfil y sentarse con nosotros tras haber insultado de esa manera al Presidente del Gobierno?”. El CSD también tiene que dejar clara su postura, es lo que ha hecho, y me parece lógico.

–¿Temió llegar a perder el poder de la Federación Española y ser desbancada?

–Sí, al final estaba en unos pocos votos y no estoy en la cabeza de nadie. Claro que pensé que me podrían echar. Viendo la asamblea que tenemos, las formas que se han utilizado... Podía haber pasado otra cosa. Agradezco que haya acabado así.

–¿Cómo lo valora?

–Espero que de verdad se pueda dar un paso adelante y que esto sea un toque de atención para todos. Espero que nos libremos de esta gente y que los que nos quedemos, sumemos.

–¿Pudo hablar con José Agustín Gómez-Raggio?

–No, no tuve ocasión de hablar con él.

–¿Qué planes tiene ahora?

–Ahora toca coser con todas las partes, tender la mano y reconducir la situación.

–¿Es posible eso tras el enfrentamiento que se ha producido?

–Será una tarea difícil, pero peor sería que hubiese ganado la otra opción. Ahora debemos tender la mano a todo el mundo. Todo el que quiera trabajar en esta Federación será bien recibido. Tenemos que encajar las piezas del puzzle y que de ahora en adelante primen las ganas de trabajar.

–¿Qué ha aprendido de todo esto?

–Hay algo que me han dicho muchísimo en los últimos días: hay gente que se queja y se aparta del día a día del remo porque los que lo fastidian siempre son los mismos.

–La Federación Asturiana se posicionó desde el principio con José Agustín Gómez-Raggio. ¿Cómo serán a partir de ahora las relaciones de la española con la territorial?

–Las relaciones con la Federación Asturiana serán las que la Federación Asturiana quiera tener. Por nuestra parte no será. No tenemos vetos ni línea rojas, ni con ellos ni con nadie. No sé qué nos va a pedir el remo asturiano, pero para cualquier cosa no tiene más que llamarnos.

–Ha recibido críticas por convocar la votación de la moción de censura en Bañolas, en vez de en Madrid, para que así hubiese menos asistentes y así tener más posibilidades de seguir en el poder. ¿Es verdad?

–He escuchado que la elección de Banyoles es una crítica para dificultar la asistencia y quiero decir que es completamente mentira. El club de Banyoles es muy importante, con mucha tradición y me pareció muy bien escoger su sede para el lugar de la votación. ¿Por qué no? Es cierto que está lejos de la sede federativa, pero lo hablamos, lo pensamos y llegamos a la conclusión de que sería positivo. Además, si tan urgente y necesario era echarnos, pues que los partidarios se hubiesen movido la décima parte de lo que lo hacemos nosotros para ejercer su responsabilidad.