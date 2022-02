Unzué caló en Asturias: el exjugador del Oviedo dejó un recuerdo imborrable

Esteban era su competencia directa. Tenía 24 años. Él, recién llegado a Oviedo del Tenerife, era ya un veterano: 32. El avilesino rebobina 22 años y aporta un detalle revelador sobre la personalidad del personaje. “Juan Carlos diseñaba los entrenamientos de los porteros para que a mí me fuese bien. Le decía: ‘A Esteban le viene bien esto, o mejor ponle otro ejercicio’”. Esteban va más allá. “Yo, sinceramente, creo que Luis Aragonés lo tenía todo pensado y lo fichó porque sabía cómo le iba a responder”.

El exjugador del Oviedo, comentarista deportivo en la actualidad, habla sobre Unzué, exjugador, exentrenador y enfermo de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad degenerativa que no tiene cura. Unzué lucha por dar visibilidad a esa enfermedad para que se invierta más en la investigación. Mañana presentará en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (18.00 horas) el libro “Una vida plena” y los que fueron sus compañeros recuerdan las claves de una carrera deportiva de un deportista caló en Asturias.

Y lo hizo pese a solo jugar siete partidos con el Oviedo en dos años (1999-2001). Los encuentros fueron de Copa, ya que Unzué no llegó a debutar en Liga. “Llegó siendo un veterano, pero era un jugador prototipo de Luis Aragonés, que le gustaba tener el vestuario controlado. Era un líder, miraba por el grupo y a mí me dio muchísima confianza. Nos hicimos amigos desde el principio, algo complicado en el mundo del fútbol entre porteros. Me cuidó mucho. Yo flipaba”, rememora Esteban, que resume su confianza en Unzué en una anécdota. “Mira, yo metí dinero en una cuenta de ahorro de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) porque él me lo recomendó cuando éramos jugadores”. Esteban ha estado en contacto continuo con Unzué desde que al exportero le fue diagnosticado ELA. “No sé por qué, pero yo cuando quedo con él vuelvo contento a casa. La última vez que le vi fui en coche a Barcelona desde Asturias y en el viaje de ida iba preocupado por cómo lo veía. En el de vuelta volví feliz porque Unzué te transmite felicidad”.

El navarro, que hoy se encuentra en Vigo, llegará mañana a Oviedo para participar en un acto en el que han tenido mucho que ver los veteranos del Oviedo. “Nuestra idea era haberlo hecho antes, pero lo fuimos retrasando. Va ser un acto entrañable y de felicidad mutua: para él y para nosotros por poder verle”, explica Oli, exdelantero azul que conoció a Unzué cuando regresó al Oviedo procedente del Betis. “Unzué es lo que veis ahora: estructurado, ordenado y con un corazón enorme. En el Oviedo era el hermano mayor de todos y ejercía de capitán. Siempre digo que podría haber sido lo que él quisiese por su capacidad de trabajo”.

Unzué también hizo grandes amistades con jugadores del Sporting y veteranos del equipo rojiblanco estarán mañana en Oviedo junto al navarro. Con Monchu coincidió en el Sevilla. “Como jugador era incluso demasiado profesional: no es que se lo tomase en serio, era lo siguiente. Se veía que podía ser un gran entrenador. Compartíamos vestuario con Simeone y Manolo Jiménez, que también triunfaron en los banquillos”.

Ricardo Bango, con pasado en el Oviedo y en el Sporting, fue compañero de Unzué en el club azul y en el Sevilla. “Cuando éramos más jóvenes y estábamos en el Sevilla era muy positivo y una persona clave para animar al vestuario. Años después, en el Oviedo, era exactamente igual. Unzué es un motivador”. El exjugador estará acompañado en el acto por los autores del libro, Luis Martín y Marcos López. Acudirán representantes del Oviedo y del Sporting y se espera una gran asistencia.