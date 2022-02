Capitán y el día “especial” en el que por fin se vio cara a cara con Unzué

Para José Luis Capitán, la de ayer era una cita especial. La charla que Juan Carlos Unzué ofreció en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA le brindó la posibilidad de tratar cara a cara con una persona que ha sido importante en los últimos tiempos. “Es un día especial”, repetía el exatleta madrileño afincado en Colloto y enfermo de ELA.

El periodista Antonio Alix les puso en contacto hace un año. Y de ahí la complicidad. Tanta como para montar un reto común: una carrera virtual para recaudar fondos para la Fundación Luzón. Dieron una vuelta al mundo virtual y recaudaron más de 24.000 euros. “Es emocionante conocerle en persona. Se le ve un tío noble, echado p’alante. Hacemos buen equipo y vamos a seguir haciendo ruido”, expresó Capitán.

Entre los asistentes, Paula Corteguera, que sabe lo que es convivir con la enfermedad. La sufre su marido, Pelayo García, en una fase avanzada, de ahí que no pudiera asistir al acto. “A Unzué le he dicho que un millón de gracias. Que lo que está haciendo por hacer visible la enfermedad es impagable”, indicó Paula Corteguera. “Es una enfermedad con la que debes convivir 24 horas, que no da tregua y la reivindicación que hace Unzué tiene un gran calado y es la mejor forma de que por fin nos escuchen”.

La “terapia” de Unzué.

Todos los que conocen al navarro insisten en subrayar su carácter, inmutable también cuando vienen mal dadas. “Juan Carlos es un tipo único. Lo fue en lo deportivo y lo es en lo personal y familiar”, defiende Joaquín Valdés, psicólogo con Luis Enrique en la selección y que trabajó con Unzué en el Celta. “Cuando hablas con él, es Juan Carlos el que anima al resto. Tiene tal forma de transmitir las sensaciones, siempre desde el lado positivo, que hablar con él se convierte en la mejor terapia psicológica”, añadió.

Las referencias de Pelayo.

El que fuera centrocampista del Oviedo, Pelayo Novo, fue otro de los que quiso conocer de cerca a Unzué. “Le he seguido mucho últimamente y además tenía referencias inmejorables. Entrenó a Juan Carlos, mi mejor amigo en el fútbol, en el Girona y siempre me ha hablado maravillas de él. Lo que hace es admirable”, resumió Pelayo.

La anécdota con Rozada.

Al final del acto, Javi Rozada, exentrenador del Oviedo, saludó a Unzué. A ambos les une una circunstancia: fue ante el Oviedo de Rozada la última ocasión en la que el navarro hizo de técnico. Aquel día los azules se impusieron por 4-2 y el conjunto catalán decidió destituir al entrenador. “Escucharle es una lección de vida”, resumió el entrenador ovetense.