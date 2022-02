Unzué cautiva con su mensaje vitalista ante la ELA: "Me corroe que un compañero deje este mundo por sentirse una carga"

El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA fue escenario ayer de una lección de vida, la que dictó Juan Carlos Unzué, exjugador de fútbol y exentrenador que se ha embarcado en una campaña en apoyo a los afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad de la que fue diagnosticado hace casi cuatro años. Desde que lo hizo público, Unzué ha intentado aprovechar su fuerza mediática para dar visibilidad a los enfermos de ELA, unos cuatro mil en España, y a las personas de su entorno, que sufren las consecuencias de la falta de apoyo público. Juan Carlos Unzué Labiano (Orkoien, Navarra, 22-4-67) aceptó desde el primer momento un golpe tan duro, pero pide recursos y ayudas para los afectados, sobre todo los que están en una fase avanzada de la enfermedad.

“No nos podemos permitir que un compañero decida dejar este mundo porque es una carga económica para su familia. Eso me corroe”, explicó Unzué en el momento más tenso del acto, que sirvió para presentar en Asturias su libro, “Una vida plena”, escrito por Ramón Besa, Luis Martín y Marcos López. “La idea partió de él”, señaló este último, que asistió a la presentación, y añadió: “El jefe era Juan Carlos, todo lo que va en el libro lleva su supervisión. Y no solo habla de su vida, sino de todas las personas que han estado alrededor. Y siempre con la complicidad de su mujer, María. Para nosotros ha sido una experiencia maravillosa porque es una familia increíble”.

Lo bueno se contagia

“Se nos ha metido en la piel”, recalca Marcos López sobre la relación de los tres autores con Unzué, que también explica su capacidad de convocatoria, como ayer en el Club Prensa Asturiana, que registró un lleno absoluto. “Cuando te rodeas de buenas personas, te acabas contagiando”. Y aclara que “no queríamos que fuera un libro de la ELA, que transmitiera pena, porque Juan Carlos no es eso”.

El acto fue presentado por Carmen Menéndez, periodista de la agencia Efe que cubría la información del Oviedo en la etapa de Unzué como guardameta azul, de 1999 a 2001. “Esto es trabajo de equipo”, contestó Unzué a su primera pregunta, para justificar la multitudinaria respuesta a su presencia en LA NUEVA ESPAÑA. “Oli ya era cabezota cuando jugaba de delantero y ahora ha conseguido aglutinar a un grupo de compañeros”, señaló el exguardameta en referencia a veteranos del Oviedo como Vicente González, García Barrero, Vili, Zubeldia, Jerkan, Luis Manuel, Geni, Boris, Quirós, Jaime, Dani Amieva, Simón, Segundo, Pelayo, Bango, Rubén Suárez y Paco, así como el médico, Manuel Rodríguez.

El Oviedo también contó con representación institucional, encabezada por el vicepresidente Manuel Paredes, el director deportivo, Rubén Reyes, y el entrenador, Cuco Ziganda, que conoce a Unzué desde que coincidieron en Osasuna. “¿Cómo haces para estar tan bien?”, le interrogó Ziganda en la apertura del turno de preguntas. “No sabría decírtelo”, contestó Unzué. “Me sigo comportando como antes del diagnóstico y creo que la palabra clave es aceptar. De forma natural acepté la ELA como parte de mi vida. Muchos necesitan un período de duelo, por lo que me pregunto si en esto también soy un bicho raro”.

Una rareza que se atribuye a los que ocupan el puesto en que triunfó en el fútbol: “Cuando era pequeño quería jugar con mis hermanos, que solo me dejaban hacerlo de ser portero. Hasta los 15 años, cuando fiché por Osasuna, alterné como portero y jugador”. Una manera de ser que quizá le condujo también hacia su otra gran pasión, la bicicleta, como le explicó al exciclista Samuel Sánchez: “La bici me ha ayudado a desconectar del fútbol, sobre todo en mi etapa de entrenador. La bicicleta me activaba y cansaba”.

La energía del entorno

“¿De donde sale tu fuerza?”, le interrogó un excompañero de profesión, el exguardameta Juan Carlos Ablanedo, que acudió en representación del Sporting, acompañado por otros exjugadores, como Monchu e Iñaki Eraña. “De que sigo dándole sentido a mi vida de una forma distinta”, contestó Unzué. “Pero igual de satisfactoria”, precisó. “Tengo la fortuna de contar con un entorno espectacular, que me da mucha energía para seguir. Claro que me canso, pero me compensa”.

El exárbitro internacional Manuel Díaz Vega hizo un juego de palabras con un libro que ha marcado a Unzué, para destacar su admiración por él: “Un viernes con mi maestro de vida”. Un sentimiento que le resulta familiar a Marcos López, ya que lo pudo constatar durante la elaboración del libro y en los últimos meses, en su promoción: “Juan Carlos transmite una generosidad increíble. Cuando vas a su pueblo, Orkoien, y conoces a las personas que han sido importantes en su vida entiendes por qué él es así. Había que intentar estar a su altura”.

“No me sentía capaz de hacer un libro yo solo”, explicó Unzué, que eligió a los tres autores. Asegura que la primera gran satisfacción se la llevó cuando, poco después de ser diagnosticado de ELA, la editorial Planeta se interesó por su historia. Desde el primer momento tuvo muy claro que los ingresos por los derechos de autor irían destinados a la Fundación Luzón, que trabaja por mejorar la calidad de vida de los enfermos. Y destacó el gesto de Ramón Besa, Marcos López y Luis Martín, “que han hecho su trabajo de forma totalmente altruista”.

Ego altruista en Oviedo

Como había explicado en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, Juan Carlos Unzué dejó claro que el del Oviedo fue “el vestuario en el que me he sentido más querido. Y todo parte de mi ego personal. Durante aquellos dos años, de lunes a sábado era uno más, pero los domingos siempre me tocaba estar en el banquillo. Trataba de ser partícipe, de hacer equipo, de ayudar a los jóvenes. Es lo que una psicóloga, años después, llamó ego altruista porque se beneficia tanto el que lo practica como el que lo recibe”.

Unzué es consciente de que se ha convertido en un símbolo para los enfermos de ELA:_“Hice público mi diagnóstico para que esta enfermedad no siga siendo desconocida. Sabía que iba a tener un altavoz y la verdad es que los medios están dando el tiempo y el espacio necesario para que la gente se conciencie”. Pero, a partir de ahí, se pone serio: “Los políticos deben de actuar para que los enfermos puedan tener una vida que merezca la pena”.

“Hay un punto de decepción porque pasan los meses y para los políticos somos casi invisibles”, continúa Unzué. “Afortunadamente, esto se compensa con algunos movimientos, como los de las asociaciones de lucha contra la ELA, que trabajan para conseguir dinero para la investigación”. En ese sentido, el exguardameta señala que “en los últimos cinco o seis años se han destinado más recursos. Está claro que ahora vivimos más tiempo, pero hay que ver en qué condiciones. Tiene que haber decisiones estatales, que haya la misma atención en todas las comunidades”.

No son una carga

Juan Carlos Unzué no tiene problema en reconocer que, en comparación con la mayoría de los enfermos de ELA, él es un privilegiado. “El 94 o 95 por ciento de mis compañeros tiene problemas para llevar la enfermedad con el paso del tiempo. No puede ser que haya personas que se consideran una carga para su familia. En el estado avanzado de la enfermedad se necesitan tres cuidadores y eso debería de cubrirlo la Sanidad pública”.

En esta lucha, Unzué no se siente solo: “Percibo que hay compañeros con una actitud fantástica. Me inspiran y nos ayudan a hacer ruido. Sin ellos sería más complicado”. Citó el ejemplo del exatleta José Luis Capitán, o de Pelayo Novo, con una lesión medular que le obliga a moverse con muletas o en silla de ruedas. Pelayo respaldó ayer con su presencia a Unzué, así como otras personas relacionadas con el fútbol, como el psicólogo Joaquín Valdés, con el que coincidió en el cuadro técnico del Celta y el Barcelona. Entre los asistentes al acto también estuvo el presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, José Ramón Cuetos Lobo, y el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, José Ramón Prado.

Aquí puedes ver el acto al completo