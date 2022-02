Viento a favor para el Langreo: se impone 3-0 al Llanera

La igualdad en el derbi de Ganzábal duró el tiempo en que el Llanera empezó a sufrir percances en su defensa. Las lesiones de Marcos Arango y Espinar descompusieron al equipo de José Luis Rodríguez, que se vio sometido por un Langreo en buen momento y que, además, recuperaba jugadores importantes. La clave estuvo en dos acciones justo antes del descanso, el penalti que puso en ventaja a los azulgrana y un remate de Javi Sánchez que pudo suponer el empate a uno.

La primera ocasión para el Langreo llegó muy pronto, en el minuto 3, con un remate de Jandro que se fue fuera por poco. Poco después, Miguel del Río iniciaba su recital con una parada a remate de Pana. En apenas diez minutos, entre el 8 y el 18, el Llanera se quedó sin dos puntales de la defensa, Marcos Arango y Espinar, por problemas físicos.

El dominio del Langreo, evidente desde el principio, se incrementó y en el minuto 33 Miguel del Río sacó con la rodilla una ocasión de gol de Angelito. En el 38 llegó la jugada del penalti para los locales, por mano de Diego Delgado, transformado por Pana pese a que el guardameta adivinó su intención. Todo pudo cambiar en el añadido, cuando un remate de Javi Sánchez se estrelló en el poste de Adrián Torre.

La sentencia

Tras el descanso, y advertido del riesgo que entrañaba el partido pese a su claro dominio, el Langreo buscó convencido el segundo gol. Pudo conseguirlo Pana en el minuto 58, con un remate a la media vuelta que salió rozando el larguero. Miguel del Río siguió compensando la debilidad defensiva del Llanera y con dos paradas, en los minutos 62 y 68, a Jandro y Pana, respectivamente, retrasó la llegada del 2-0.

Dorian, que reaparecía tras su ausencia por la participación en la Copa de África con Guinea Ecuatorial, mostró su olfato goleador para finalizar una jugada de Álvaro García. Con el Llanera muy afectado por el gol, cuatro minutos después llegó el tercero, esta vez con Dorian en el papel de asistente, al dejar el balón para que Angelito conectara una volea imposible para Miguel del Río. En el tramo final, con todo decidido, apenas se jugó, con continuas interrupciones. Adrián Torre solo tuvo que intervenir ante un inocente cabezazo de Amadou y en el tiempo añadido Otía evitó el 4-0 al sacar sobre la línea un remate de Pana.

Langreo 3

Llanera 0

Langreo: Adrián Torre (1); Alain (1), Gonzalo (2), Lobato (2); Álvaro García (2), Angelito (2), Juan López (1), Junior (1), Jandro (2), Pana (3) y Dorian (2).

Cambios: Peli (1) por Alain, min. 46. Imad (s. c.) por Dorian, min. 76. Fran Roldán (s. c.) por Juan López, min. 80. Nacho García (s. c.) por Álvaro García, min. 80. Jorge Hernández (s. c.)_por Jandro, min. 80.

Llanera: Miguel del Río (3); David Crespo (1), Otía (2), Marcos Arango (s. c.), Espinar (s. c.), Mundaka (1),_Keita (1), Martín (2), Vity (2), Omar Sampedro (2) y Javi Sánchez (1).

Cambios: Diego Delgado (1) por Marcos Arango, min. 8. Guille Bahamonde (1) por Espinar, min. 18. Amadou (1) por Javi Sánchez, min. 67. Dani Ceínos (1) por Mundaka, min. 67. Matías (1) por Diego Delgado, min. 67.

Goles: 1-0, min. 40: Pana, de penalti. 2-0, min. 70:_Dorian. 3-0, min. 74:_Angelito.

Árbitro: Castellanos Argüeso, del Comité Cántabro. Amonestó, por el Langreo, a Dorian;_y por el Llanera, a David Crespo, Mundaka, Keita y Matías.

Nuevo Ganzábal: 750 espectadores.