Así les fue a los asturianos de Segunda RFEF: crónicas, puntuaciones e imágenes

Ceares: Kike (1); Edu García (1), Orviz (1), David Blanco (2), Juan Carlos (1), Miguel Cuesta (1); Prosi (2), Llerandi (2), Noé Fernández (1); Marcos Álvarez (1) y Madeira (1). Cambios: Héctor Zuazua (1) por Miguel Cuesta, min. 65. Juan Cueto (s. c.) por Marcos Álvarez, min. 78. Medori (1) por Madeira, min. 78. Varo (s. c.) por Juan Cueto, min. 82. Marino: Buru (1); Nino (3), Borja Álvarez (2), Trabanco (2), Guaya (3), Dailos (2); César Suárez (3), Lora (3), Guille Pinín (2); Diego Díaz (3) y Sergio Ríos (2). Cambios: Julio Delgado (2) por Dailos, min. 65. Luis Morán (2) por Sergio Ríos, min. 65. Omar Álvarez (1) por Diego Díaz, min. 75. Adolfo (1) por Lora, min. 78. Nacho Matador (1) por Nino, min. 78. Goles: 0-1, min. 34: Lora. 0-2, min. 61: Lora. 0-3, min. 74: Luis Morán. Árbitro: Ferrol Muñiz (Comité Gallego). Amonestó a los jugadores locales Kike y Noé Fernández; y por el Marino, Borja Álvarez. La Cruz: 501 espectadores.

En La Cruz, todo el protagonismo fue para Lora. El centrocampista falló un penalti con el que pudo adelantarse el Marino, pero después se desquitó con dos buenos goles que hundieron al Ceares. Luis Morán cerró la fiesta de exsportinguistas con otra obra maestra para completar un 0-3 que saca al Marino de los puestos de descenso y deja muy tocado al Ceares.

El Marino fue superior en el primer tiempo y no tardó en acercarse con peligro a la portería local. Diego Díaz envió un centro que se marchó rozando el larguero y en el minuto 8, Nino cayó en el área ante la salida de Kike y el árbitro señaló penalti. Lora fue el encargado de lanzarlo y el balón se perdió junto al poste derecho.

Pese al revés, al Marino se le veía cómodo y en el minuto 19 Lora estuvo a punto de compensar su error con un tiro que se fue alto. Diego también pudo marcar en el 23, con un disparo que rozó el poste izquierdo. El 0-1 acabó llegando gracias a una escapada de Lora, que alcanzó el área perseguido por varios defensas y marcó de tiro a media altura.

El Ceares tuvo sus mejores minutos tras el descanso y consiguió llegar con frecuencia al área del Marino. Hubo un remate alto de Marcos Álvarez y varias acciones a balón parado peligrosas. Sin embargo, en el 61 Lora marcó un gran gol, al rematar de volea un centro de Nino. El 0-2 fue un mazazo del que ya no se recuperó el Ceares, que sufriría la puntilla con un golazo de Luis Morán, que desde el vértice izquierdo del área envió al palo largo.

El Avilés sigue en caída libre

Real Avilés: Armengol (3); Nacho López (1), Estellés (0), Jorge Morcillo (1), Juanmi Carrión (1); Sergio García (3), Vidorreta (1), Javi Pérez (1), Iago Díaz (1); Natalio (0) y Ródenas (1). Cambios: Cárdenas (0) por Estellés y Cedrick Mabwati (1) por Iago Díaz, min. 69. Juan Perea (s.c.) por Sergio García, min. 85. Coruxo: Domínguez (1); Terranova (2), Crespo (2), Lucas (2), Aitor Aspas (2); Garci (2), De Vicente (2), Vidal (2), Mateo Míguez (2), El Watani (2); y Diego Silva (2). Cambios: Álex Ares (1) y Chiqui Castellano (1) por Mateo Míguez y Diego Silva, min. 60. Aarón Sánchez (s.c.) por Garci, min. 81. Juan Antonini (s.c.) por El Watani, min. 87. Goles: 1-0, min. 35: Sergio García. 1-1, min. 43: Miguel Garci. 1-2, min. 64: Johan Terranova. 2-2, min. 77: Ródenas. 2-3, min. 89: Juan Antonini. Árbitro: Sánchez Ingidua (Salamanca). Tarjetas a los locales Joaquín Alonso (delegado) y Cedrick Mabwati, y a los visitantes Diego Silva, El Watani y Aitor Aspas. Suárez Puerta: 924 espectadores.

Ni la presencia del tercer peor visitante del grupo, un Coruxo que sólo acumulaba cuatro puntos en los desplazamientos, sirvió para que el Real Avilés retomara la senda de las victorias, de forma que sigue dilapidando rentas y ya está más cerca del descenso que de la zona promocional de ascenso.

Casi nada, ni de lo bueno ni de lo malo, es producto de la casualidad y la respuesta a qué pasa con los blanquiazules estará dentro del amplio envoltorio de incógnitas e incomprensiones que rodean al fútbol. Algunas de las ya habituales, que ayer volvieron a relucir, son la falta de seguridad en sí mismos que escenifican tanto la línea de zagueros como la de centrocampistas. No hay salida de balón, los errores no forzados brotan y las transiciones no se trazan. Esta vez no es aplicable la falta de definición, pues la mitad de las ocasiones generadas, dos de cuatro, acabaron en gol. El contrapeso a todo ello lo personaliza, casi en exclusiva, Davo “Antigol”, que no evitó la derrota, pero sí que fuera muy holgada.

El Real Avilés, en lo que va de año, no sólo no gana, sino que ni siquiera había sido capaz de ir por delante en el marcador, lo que ayer sí llegó a catar, pero durante los 8 efímeros minutos que mediaron entre el bello gol de cabeza de Sergio García –despachó su mejor partido como blanquiazul– y el de Miguel Garci, que remataba a placer una gran jugada de Diego Silva.

Tras el descanso, pese a transitar por sus mejores momentos, el Real Avilés recibía un durísimo golpe con el golazo por la escuadra de Johan Terranova, algo parecido que le ocurría a un Coruxo muy cómodo cuando Ródenas, casi en área pequeña, reponía el empate. Casi sobre la campana, dos recién incorporados, Chiqui Castellano, en la preparación, y Juan Antonini, en el remate de cabeza, dieron con los avilesinos en la lona. Ahora toca levantarse.