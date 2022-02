Sara Siscar, plata en el torneo de promesas europeas sub-15

Curabitur at tempor nisl. Maecenas suscipit feugiat libero in varius. Suspendisse mollis ipsum eu nunc eleifend consequat at ut nulla.

Duis hendrerit velit nisl. Suspendisse ultrices venenatis metus, vel sollicitudin dui eleifend non. Praesent varius elit in felis vestibulum ac convallis me Sara Siscar, componente del Club Bádminton Oviedo, regresó con una medalla del Andalusian Benalmádena Spanish U15 Open, torneo que reunió a algunas promesas del bádminton europeo. Siscar obtuvo la plata en dobles haciendo pareja con la inglesa Maria Mitchell. En la fase de grupos, vencieron a las cabezas de serie número uno, las españolas Iziar Barcala y Paula Yedra. En lo que respecta a la competición individual, Sara superó a la alemana Jolie Dincher, pero cayó ante la española Sara Llopis en la fase de grupos. En dobles mixtos, haciendo pareja con el español Gabriel Cañellas, ganaron su encuentro ante Marc Aguilera-Carolina Starace (21-9, 21-16), pero cayeron ante los rusos Maxim Antipov-Valeriia Makeeva.