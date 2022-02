Cansado, pero favorito

El Telecable Gijón adelanta a las 17 horas de hoy la décima quinta jornada de la OK Liga. Las gijonesas juegan en Las Rozas el miércoles porque el sábado lo hacen en la cancha del Coutras francés en partido correspondiente a la segunda jornada de la primera fase de la Copa de Europa. La Confederación Europa de Patinaje no tiene en cuenta los calendarios nacionales y fija sus competiciones en días ya ocupados, en este caso por la OK Liga, y los equipos se ven obligados a tener que jugar entre semana. Las gijonesas ya se vieron obligadas a jugar tres encuentros la semana pasada, por lo que el cansancio se va a sumando a las dificultades propias de cada partido.

En teoría , el Telecable Gijón es superior a Las Rozas y cualquier resultado que no sea una victoria supondrá un serio contratiempo dado lo apretado de la zona alta de la clasificación. Las madrileñas están luchando por evitar el descenso y se caracterizan por su juego defensivo. Su plantilla es muy joven y en ella la italiana Giulia Galeassi pone el contrapunto de experiencia. Además, cuentan con una buena portera como es Nerea Notario, que a pesar de su juventud es una de las destacadas de la plantilla. El Telecable Gijón viene de sumar tres importantes victorias ante tres rivales de mucho nivel como son Cerdanyola, al que goleó 8-0; el Benfica, al que superó por 3-1 en la primera jornada de la Copa de Europa, y el pasado sábado al actual campeón de liga y Copa de Europa, Palau i Plegamans, al que ganó por 2-1. Triunfos que reforzaron el juego del equipo, que llega pleno de moral. Fernando Sierra tiene a su disposición a toda la plantilla a excepción de la lesionada Natasha Lee.