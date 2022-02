El Oviedo, ahogado por el exilio forzoso

El exilio del Club Bádminton Oviedo, forzado a dejar el Corredoria Arena por unas obras de la cubierta a las que no se ve fin, está empezando a desangrar al club, que padece múltiples problemas económicos y de infraestructura que lastran la recuperación del parón pandémico. La entidad peregrina por tres instalaciones distintas, ha perdido niños en sus categorías inferiores y no puede organizar eventos nacionales, que se convertían en una fuente indirecta de captación de recursos.

El pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Oviedo anunció el comienzo inminente de las obras de la cubierta del Corredoria Arena, llamadas a solucionar los problemas de filtraciones que aparecieron en el pabellón al poco de ser inaugurado. El plazo de ejecución, cinco meses. La previsión era aprovechar el verano para interferir lo menos posible en la actividad de los clubes y dar carpetazo al asunto en septiembre. La realidad es que la obra, gestionada por Infraestructuras, en manos de Ciudadanos, lleva un considerable retraso por problemas técnicos y es imposible predecir cuándo va a poder ser utilizado el Corredoria Arena a pleno rendimiento.

El CBO estaba acostumbrado a lidiar con las goteras de la instalación, acotando la pista para los entrenamientos en función de las zonas afectadas, utilizando tapices comprados por el Ayuntamiento para poder mover la pista en competiciones y asegurando eventos de participación limitada para que unos pocos tapices bastaran para acoger todos los partidos. “El mayor problema era el estrés de pensar que podía llover a mares coincidiendo con los eventos, aunque nunca tuvimos ningún problema”, asegura César González, director técnico del CBO. La reforma fue acogida con alegría.

Sin embargo, el paso del tiempo ha transformado la alegría en preocupación. Los entrenamientos, antes centralizados, se reparten ahora entre el polideportivo de Teatinos (martes, jueves y viernes) y el Yago Lamela de La Corredoria, los miércoles. Los lunes el club ya no se ejercita por falta de cancha.

“Como tenemos menos pistas, la calidad del entrenamiento baja mucho, y ya hemos bajado la cantidad. El miércoles es el único día que podemos entrenar más o menos bien. Y lo logística es un drama: hay que tener postes, redes y volantes en todas las instalaciones, un día mueves algo y se te olvida traerlo de vuelta...”, subraya González, que añade que el División de Honor oficia como local en Tudela Agüeria, pero en realidad siempre juega fuera. Algo que no ayuda en una temporada difícil en la que el equipo, vigente campeón de Liga, ha perdido nivel.

El exilio también tiene su coste en forma de socios y de jugadores para la cantera. “Muchos son del barrio y las agendas están muy apretadas, no pueden perder tiempo trasladándose. Nos dicen que ya empezarán cuando se solucione”, describe el director deportivo. Otro inconveniente grave es no poder organizar eventos de carácter nacional, que suelen dejar algún beneficio económico por la presencia de patrocinadores y por el ahorro que supone utilizar el material comprado para la competición y no utilizado. Este año se perderán tres eventos. “Lo peor es que no tenemos perspectiva de solución a corto y medio plazo, y es un desgaste muy importante para niños, padres, entrenadores y junta directiva”.