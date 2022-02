El análisis de los peñistas del Avilés en el peor momento del curso: "Tenemos que reaccionar ya"

Todo pintaba bien sobre el papel. El equipo acababa de ascender a Segunda RFEF y en el club se respiraba ambiente de renovación. Ahora vienen curvas: el Avilés está en el peor momento del curso. Van cinco jornadas sin ganar y se avecina la visita más complicada del curso, al líder del grupo, el Unión Adarve. La receta para mejorar pasa por el trabajo, pero el club y la plantilla saben que ningún objetivo deportivo se conseguirá sin el apoyo de la afición.

“La situación se ha puesto complicada y el equipo estaba confeccionado para estar arriba. Tenemos que reaccionar ya, la temporada es corta y no hay mucho margen”, explica José Aurelio Fernández, incondicional del Avilés y presidente de la peña Lolín Lloriana, que tiene diez años de vida y 17 socios. El club presidido por Diego Baeza atraviesa buena salud en el apartado social. Eso dicen los números. El Avilés tiene en estos momentos 1028 abonados, casi el doble que el curso pasado, que se cerró con 520. El techo histórico del club ronda los 3.000.

Al Suárez Puerta acuden, de media, unos 700 aficionados cada fin de semana. “Para meter más gente en el campo es clave que lleguen las victorias. La afición le puede dar mucho al equipo, pero los resultados son fundamentales”, recalca Fernández, que formó parte de la directiva del Avilés en la etapa de Gol Plus y opina sobre qué pasos puede dar el club para mejorar en lo social. “Creo que a los actuales directivos les faltó integrarse más en la ciudad y rodearse de un grupo de gente de Avilés, aunque ellos son los dueños y deciden”.

Toñi Ruiz es la presidenta de la peña El Paraguas, de 16 años de vida y unos 50 socios. La dirigente pone el foco en el aspecto deportivo. “Creo que la afición se está desilusionando. Yo no me quejo, porque creo que hay equipo, pero también opino que muchos futbolistas juegan por decreto”, cree Ruiz, que no pierde la esperanza de poder ver al Avilés jugar el play-off de ascenso a Primera RFEF. “Tenemos que intentar ser optimistas porque yo tengo vistos partidos del equipo con 70 personas en el campo. Confío en el equipo”, insiste Ruiz, más dudosa sobre el papel del entrenador.