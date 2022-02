Fútbol: Pana recupera el ritmo en Langreo

Pana, se marchó del Langreo a mitad de la temporada 2020-21, con cuatro goles en su cuenta. El delantero andaluz volvió el pasado verano y, a falta de trece jornadas, ya ha alcanzado esa cifra. Ha olvidado su breve y decepcionante paso por el filial del Levante y se centra en ayudar al Unión Popular a meterse en el play-off de ascenso. Será más fácil si cumple su objetivo. “Ya he dicho a los compañeros que, con un poco de suerte, llegaré a los diez goles”, dice.

La primera vuelta de la pasada temporada de Francisco Javier Panadero (Ubrique, Cádiz, 3-12-97) en Ganzábal no pasó desapercibida para el Levante, que lo incorporó en el mercado de invierno para su filial. Desde el principio, todo le fue mal en Valencia: “En el partido del debut tuve una rotura muscular y estuve dos meses fuera. Cuando volví, el entrenador no me dio continuidad y nunca conseguí el nivel que tuve en Langreo”.

Creyó que la del Levante era una buena oportunidad, “al ser un filial, con la posibilidad de dar el salto al primer equipo en cualquier momento”. Tenía contrato hasta el 30 de junio de 2023, pero prefirió volver sobre sus pasos: “Rescindí porque sabía que no iba a tener muchas opciones y, además, Dani López habló con mi representante para ver si podía volver. No tuve que pensármelo mucho, aunque tenía ofertas incluso de superior categoría, porque en Ganzábal había estado muy a gusto”.

“Dani nos comentó que iban a hacer un equipo competitivo y que el entrenador confiaba en mí”, añade Pana como razones que acabaron de convencerlo. El comienzo de temporada no fue fácil porque una recaída de la lesión le dejó fuera durante siete jornadas. En su reaparición, frente al Avilés en Ganzábal, estrenó su cuenta goleadora. Repitió en Leganés y Bergantiños, para igualar su cuenta como azulgrana el pasado sábado frente al Llanera, de penalti, contribuyendo a sumar diez puntos.

“Físicamente estoy en el mejor momento de la temporada”, señala Pana, satisfecho también con el balance colectivo. “Sabía que esta nueva categoría iba a ser difícil, pero el equipo está bien, a las puertas de meternos en el play-off. El club ha hecho un esfuerzo grande en invierno, fichando jugadores contrastados en Segunda B, con ganas de seguir creciendo”. Para conseguirlo también es importante el aspecto humano: “Hay un buen grupo, muy unido, uno de los mejores vestuarios en los que he estado”.

En su vuelta se ha encontrado con bastante competencia para el puesto, de los que destaca a Dorian y Nacho García, aunque espera seguir contando con la confianza de Samuel Baños para llegar a los diez goles. A partir de ahí no sabe cuál será su futuro: “Si el Langreo me ofrece renovar, lo voy a mirar con muy buenos ojos porque aquí estoy muy a gusto. Y si ascendemos me quedo seguro”.

Un nuevo asalto a los puestos de play-off

El Langreo tiene esta jornada una buena oportunidad de asaltar la zona de play-off de ascenso del grupo I de la Segunda RFEF. Tras la victoria por 3-0 frente al Llanera en Ganzábal, el equipo azulgrana es séptimo, a un punto del Leganés B, que ocupa la primera plaza de promoción. El domingo (17 horas) visita el campo de La Albuera, donde le espera la Gimnástica Segoviana, que está en puestos de descenso. El equipo de Samuel Baños ha sumado 21 de sus 30 puntos en Ganzábal, mientras que fuera de casa solo ha conseguido nueve, gracias a las dos victorias (Arosa y Bergantiños) y tres empates (Arenteiro, Llanera y Leganés B). Tras la recuperación de lesionados, además de la vuelta de Dorian y las incorporaciones del mercado de invierno, el técnico azulgrana cuenta con numerosas alternativas a la hora de formar su once.