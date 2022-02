Rocío Carbajal, la esquiadora que mejora con la edad

Todo empezó por unos esquís de madera. “Cuando tenía cinco años vi unas tablas en casa y pregunté a mi padre que qué eran. Al siguiente fin de semana subimos a Pajares”, explica Rocío Carbajal González (Oviedo, 6-5-76), que cuarenta años después tiene en el deporte de la nieve su gran motivación. No le alcanzó para destacar en su etapa de senior, pero sí para reengancharse ya como veterana, en la categoría máster, compitiendo con éxito en la Copa del Mundo. Porque Rocío mejora con la edad.

No había mucha tradición de esquí en la familia Carbajal González, hasta que Rocío se lo inyectó en vena: “Solo habían probado un poco mi madre y mi tía, pero por mí empezaron a subir todos los fines de semana a la nieve. Y cuando tenía 13 años compraron un apartamento en Pajares”. Antes, con 8, recibió las primeras enseñanzas de entrenadores como Carlos Argüelles y Pedro Cals. Pero puntualiza que “mi maestro fue Fernando Menéndez, uno de los Galgos de Pajares. Un día me vio esquiar y pregunto que quien era aquella guaja”.

“Con Fernando vi la luz porque sabía muchísimo”, señala Carbajal, que encontró recompensa inmediata: “A los quince días de entrenar con él, siendo infantil, gané a las mayores en el Príncipe de Asturias”. Gracias a ese salto de calidad empezó a competir fuera de Asturias, en Baqueira o Candanchú, en largos viajes en coche que aprovechaba para estudiar.

Rocío Carbajal fue engordando su palmarés, situándose entre las quince mejores de España, pero lejos de algunas de sus rivales, como Blanca Fernández Ochoa, María José Rienda o Carolina Ruiz, y sin opciones de entrar en la selección. Dio otro salto importante cuando, con 19 años, el técnico Kim Carreras la invitó a prepararse durante una semana en un glaciar en Tignes (Francia): “Nos grababan en vídeo para corregir cosas. Noté que había mejorado, fui a una carrera y quedé segunda”.

Si hay algo que lamenta es no haber podido dar el salto coincidiendo con el comienzo de sus estudios universitarios de Psicología: “Me hubiese gustado ir a Estados Unidos para poder esquiar todos los días”. Se conformó con la Universiada de 2001 en Zakopane (Polonia) antes de alejarse de la competición. “Desde los 30 a los 39 años solo iba a esquiar alguna semana como turista. Me reenganché porque me convencieron para participar en una carrera máster en San Isidro y me fue bien”.

Le fue tan bien que se incorporó al circuito de la Copa de España, donde descubrió la otra cara del esquí: “Hay muy buen ambiente. En la competición vamos a cuchillo, pero antes y después nos ayudamos mucho”. Carbajal dio el siguiente paso en 2019, cuando debutó en la Copa del Mundo máster en la ciudad italiana de Pila: “Flipé con el nivel, pero así y todo quedé segunda en el gigante y cogí una llorera tremenda. Al día siguiente gané el slalom”.

Acabó su primera experiencia internacional cuarta en la general y al año siguiente marchaba segunda cuando el covid-19 mandó parar. Pero ella no lo hizo del todo: “Desde el minuto 1 del confinamiento, las chicas del circuito de la Copa de España nos juntamos por zoom, con dos preparadoras físicas. Hicimos cien entrenamientos. Nunca en mi vida estuve tan fuerte”. Tanto que en 2021, después de un año sin esquiar, fue al Campeonato del Mundo con resultados excepcionales: segunda en el slalom y tercera en gigante y supergigante.

A la vuelta a Oviedo dio positivo por covid, no pudo competir más y todavía sufre las secuelas, por la pérdida del olfato y el gusto. Tras la vuelta a las pistas, en noviembre, ha ganado cuatro de las cinco carreras en las que participó, lo que le inyecta energía para seguir pese a los sacrificios que supone para una trabajadora autónoma: “El esquí es mi válvula de escape. Me quedo sin vacaciones en verano para poder acudir a las competiciones”. Y así seguirá “mientras el cuerpo no me duela demasiado”.