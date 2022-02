¿Por qué Segunda División es la Liga más amarrategui de Europa? La opinión de cuatro técnicos

La estadística puede distraer. En base a los números, Cesc Fábregas aportaba más en ataque que Xavi y Iniesta durante la etapa gloriosa del Barcelona de Pep Guardiola. Metía más goles y daba más asistencias. La sensación era bien distinta, con Xavi y Iniesta como jefes de máquinas y Cesc de secundario.

Pero lo de Segunda ya no parece solo una sensación que podría tener un espectador desde el sofá de su casa: hay un estudio que avala que la categoría es especialmente defensiva. La Segunda División, de hecho, es la competición europea más “amarrategui” de Europa, según acredita un reciente informe del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES) tras analizar 36 ligas del Viejo Continente. Dos indicadores ponen de relieve la realidad de la Segunda División, donde compiten el Oviedo y el Sporting.

Es el torneo en el que menos juego efectivo se produce por partido -un total de 55 minutos- y es la Liga en la que menos oportunidades de gol se generan, 8,7 por encuentro. “Siempre ha sido cerrada, pero de un tiempo a esta parte lo es bastante más debido a la igualdad. Yo siempre les decía a mis jugadores que un 0-1 es una victoria impresionante”, analiza Juan Antonio Anquela, exentrenador del Oviedo, entre otros, y con un bagaje de 374 partidos como técnico en Segunda División. La Primera División, que también ha sido objeto de estudio, apenas mejora los baremos de la segunda categoría. “Yo tengo una máxima: que las categorías inferiores están para algo. He jugado y entrenado en todas y a mis jugadores les digo siempre lo mismo. En Segunda B puedes tener tres errores y no pierdes, en Segunda puedes tener dos y no pierdes, y en Primera puedes no tener ninguno, y pierdes igual. Esa es la diferencia”. Según Anquela, que Segunda División sea la categoría más “cerrada” de Europa no tiene que ser algo negativo. Al contrario. “La Segunda es muy competitiva por la igualdad y los equipos cada vez están mejor trabajados. El físico tiene más importancia que antes”, opina Anquela.

El riesgo es que el espectador se desenganche del fútbol por el poco atractivo de la competición. “Es difícil acudir a los campos a ver un buen partido, y más con la televisión, pero hay equipos, como el Oviedo, en los que da lo mismo. La gente lo apoya igual, esté en Segunda o Segunda B”.

Rubén Baraja, extécnico del Sporting, hace de la necesidad virtud. “La Segunda es muy competitiva, todos pueden ganar a cualquiera, no hay grandes diferencias y los jugadores buenos destacan de verdad. A lo largo de las temporadas se demuestra que hay equipos que no están para subir y acaban ascendiendo. Es una categoría impredecible en la que nada está asegurado”. Baraja da un dato para defender la categoría. “Probablemente sea el torneo que más estudian los ojeadores internacionales”. Aritz López Garai, que jugó en el Sporting, entrenó en Segunda y en la actualidad es comentarista, pone el foco en el poco tiempo efectivo que se juega en Segunda.

“Es un peligro, porque puede dotar de mal cartel a la categoría, por las pérdidas de tiempo. El indicador de las ocasiones es diferente y no quiere decir que los equipos no tengan nivel. Segunda tiene muy buena salud y estoy seguro que está entre las seis Liga más importantes de Europa”, cree López Garai, que destaca que debido a la ayuda al descenso la igualdad ha disminuido en los últimos años. “El reparto ha roto la clasificación porque los tres descendidos tienen mucha ventaja en cuanto a presupuesto”.

José Luis López Oltra, que al igual que Anquela está esperando ofertas, ha dirigido 405 partidos en Segunda. “¿La categoría más cerrada de Europa? El dato me sorprendió, porque creo que la categoría ha ido evolucionando para bien: cada vez hay cuerpos técnicos mejor preparados. Antaño era una categoría muy física y ahora creo que todos intentan proponer, por eso me sorprende ese ranking, aunque lógicamente es real porque los datos no mienten. No obstante, creo que Segunda es una categoría bonita, igualada y con buen fútbol”.

Oltra opina que el cambio fundamental en la categoría de plata se evidencia en la importancia de la táctica. “Ahora se vive más del dato, hay mucha información y vivimos del ‘big data’ (análisis de datos a gran escala)”. Para muchos, esa dependencia de los números puede perjudicar a la esencia pura del deporte, una de las posibles explicaciones a que la Segunda destaque por su falta de creatividad. “La información es poder, pero siempre hay que ponerlo todo en su contexto. En los partidos de élite se puede saber el porcentaje de posibilidad de gol. Si es del 3% el analista le dirá al jugador que no chute, pero es que si no chutas no marcas. Hay que saber medirlo”, opina Oltra, que sitúa a la categoría por delante de la holandesa o la belga y da una clave en sintonía con Anquela. “La gente va al fútbol por pasión y sentimiento. Al que es del Sporting o del Oviedo puedes decirle que sus equipos son los que menos chutan, que les dará igual y animarán lo mismo”, sentencia el técnico.