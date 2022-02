Floro y Edu, fidelidad a unos colores para lograr la permanencia: entre ambos suman casi cuatro décadas ligados al Gijón Industrial

“Vamos a ver si somos capaces de dar ese empuje final para salir de abajo”. Floro Junquera y Edu Carbajal debutaron el pasado domingo en el banquillo del Gijón Industrial tras la salida de . No son unos recién llegados, son parte de la historia reciente del club fabril. Floro lleva 23 de sus 58 años ligado al “Indus”, donde ha hecho casi de todo. Edu, gijonés de 43 años, defendió la camiseta del equipo durante una década antes de convertirse en entrenador de la base y directivo, cargo que ha ostentado en los últimos seis años. Les une la pasión por el escudo y el propósito de repetir la agónica salvación en Tercera lograda hace tres campañas, también juntos, asumiendo el cargo a falta de cinco jornadas. “Teníamos un calendario complicadísimo. Aquello fue un milagro. Ahora hay más partidos y el equipo está muy metido para poder conseguirlo”, recalcan.

No está siendo una temporada común en Tercera División. Las consecuencias de la reestructuración de la competición y el parón por la pandemia se siguen arrastrando de una manera muy gráfica que resumen Floro y Edu. “Pueden bajar nueve equipos. La meta está en alcanzar los 50 puntos en las trece jornadas que restan”, sentencian. El Gijón Industrial lleva 28 puntos en este momento. El déficit también se nota más allá de la clasificación. “Hemos arrastrado muchas bajas y eso ha lastrado al equipo. En el primer entrenamiento solo pudimos contar con doce jugadores de los veinte que hay en plantilla”, lamenta Edu. Poco a poco confían en recuperar efectivos y puntos. “Naya ya ha superado el covid-19 y podría estar ante el Mosconia. Bango quizá también pueda estar disponible, pero entre algodones. Por Iker Alegre tendremos que esperar un poco más y Diego ha dicho adiós ya a la temporada”, enumera Floro. “Mateo está también recuperándose de la lesión de menisco y esperamos que pueda ayudarnos en el tramo final”, añade Edu. El estreno no fue el deseado, ya que el equipo perdió en su visita a un rival directo, el Titánico (2-1), pero confían en ver pronto el Industrial que buscan.

Las tareas están claramente definidas. Floro se encarga de la táctica y de la operativa en general. Edu asume las acciones de estrategia y trata de reforzar la idea en la que trabaja el “veterano” del tándem. “Nos conocemos ya de hace mucho tiempo y sé perfectamente cómo piensa”, justifica Edu en un detalle de complicidad. Por el medio, también echan una mano a Diego Junquera, hijo de Floro y presidente del Indus. “En el banquillo hemos disfrutado poco porque siempre nos tocan situaciones límite, pero en los despachos las preocupaciones se multiplican”, aseguran. La última, la de la marcha del director deportivo, Pablo Acebal, por razones personales. “No nos urge encontrar relevo. Sabemos lo que queremos, somos exigentes y buscaremos con tiempo la mejor solución”, cuenta Edu antes de volver a centrarse en el “reto de los 50”.