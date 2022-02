Recuerdos de un árbitro eterno en Asturias: "Un jugador me pidió que le pitase un penalti para pedir matrimonio"

Luis José López Abelleira, “Chupi”, (Oviedo, 1982) recuerda bien aquella anécdota, aunque no puede asegurar qué equipos eran los protagonistas. El ovetense llevaba unos tres años pitando en Tercera División por aquel entonces.

El juego estaba interrumpido y un jugador se le acercó. No era para protestarle una jugada, lo habitual. Más bien se trataba de una estrambótica petición: “¿Me puedes pitar un penalti a favor? Necesito meter un gol para pedirle matrimonio a mi novia en la celebración”. Chupi se río, pero no le hizo el favor. Al final del partido, el mismo jugador se le acercó: “Gracias por no pitar el penalti, así tengo una semana más para pensarme mejor lo de la boda”. Es una de los muchos momentos tras una vida en el arbitraje que para Chupi se acaba esta temporada. No es que el ovetense, un tipo popular y conocido en los campos de Asturias, quiera colgar el silbato. Es que cumple 40 años en marzo y en el fútbol amateur no se puede ser colegiado al llegar a esa edad.

En el fútbol profesional, el límite está en los 45. “Estoy muy orgulloso de haber estado tantos años en la profesión y creo que dejo mi pequeño sello, sobre todo en lo personal. En los campos mucha gente me conoce y esa sensación es muy bonita”, explica.

Chupi, que trabaja en una asesoría, recuerda bien sus inicios. Vio un cartel del Comité de Árbitros en su colegio, el Nazaret. No dudó en apuntarse. “Debuté en el campo del Vallobín en un partido de fútbol siete de alevines. Estaba nerviosísimo, pité tres penaltis y si los veo ahora yo creo que no fue ninguno”.

La figura del árbitro es solitaria. No le apoya nadie. “Al principio me daba vergüenza hasta señalar los saques de banda y pitar una falta era un mundo, pero cuando le pillas el tranquillo te olvidas de todo”. Chupi se define como radicalmente justo. “Arbitré a amigos íntimos y a mi hermano, y en el campo no tengo conocidos. Si tengo que expulsar a alguien, no dudo. Soy dialogante, pero no permito los gestos chulescos o los comentarios”.

En 23 años pitando (actualmente árbitro en Tercera y asistente en Segunda RFEF) Chupi no puede ni calcular los insultos que habrá recibido desde la grada. Los cuenta por miles. “Es triste decir esto, pero si eres árbitro te tienes que acostumbrar a que te insulten y llega un momento en el que incluso lo ves normal. Yo en el campo aprendí a aislarme”.

La familia o los amigos es otra cosa. Como los errores. Un fallo puede significar noches sin dormir, como el que cometió Chupi en la final de una Copa Federación entre el Sporting B y el Avilés. “Me equivoqué, señalé un penalti que no era y expulsé a un jugador. Dormí muy poco y estuve fastidiado”. El ovetense dice que tuvo más aciertos que errores y que está muy agradecido al Comité, a sus amigos y a su familia. Le da pena dejar de pitar, pero lo asume. “En mi último partido me emocionaré: han sido 23 años con un silbato en la boca”.