El Avilés afronta mañana ante el Unión Adarve (11.00 horas), el líder de la categoría, un partido trascendental para salir de su mala racha, tras cinco partidos sin ganar. El técnico del club blanquiazul, Jorge González, “Astu”, se mostró ayer muy tranquilo, respaldó a sus jugadores y además lanzó un mensaje sobre su situación personal. Astu, que llegó al banquillo desde la dirección deportiva, recalca que estará donde el club le pida. “Desd el partido ante el Leganés el presidente sabe que estoy predispuesto a buscar un entrenador nuevo, a seguir o a lo que sea necesario. Mientras quieran que yo siga, seguiré. Soy el entrenador de menos presión de la liga porque vine para otra función y estoy encantado de que en un club histórico sigan confiando en mi pese a los resultados. Estamos todos unidos, y el día a día y la forma de trabajar es lo que nos está manteniendo”, dijo Astu.

El técnico arropó a la plantilla en el peor momento del curso. “La semana de trabajo ha ido bien, estamos tratando de cambiar cosas para mejorar la dinámica. No podemos exigir más a los jugadores: se esfuerzan cada día. Cumplimos con los objetivos de la semana y estamos contentos con el día a día dentro de lo difícil que es la situación. No deberíamos ponernos palos entre las piernas”, indicó. “Veo a los jugadores con mucha fuerza, están centrados en el objetivo y en lo que tenemos que hacer. Están unidos y fuertes y eso nos anima a nosotros, que también somos personas y a veces decaemos”, añadió, haciendo referencia al cuerpo técnico. El mal momento del conjunto, según el técnico, se debe a a “cosas del fútbol, rachas, estados de ánimo. El equipo acabo tocado en el último día”.

Astu respondió a las críticas que apuntan a la falta de gol, aunque las situó dentro de la normalidad del mundo del fútbol. “Esto es fútbol y cada semana hay que decir una cosa. La semana pasada estábamos bien defensivamente y ahora dicen que muymal. Me preocupa ganar, no la falta de gol. Un día estaremos mejor defensivamente y otro peor. Las opiniones son respetables, pero no me afectan”. El técnico del Avilés se sentará ante su ex equipo, el Unión Adrve, del que guarda un buen recuerdo. “Es un club que me tiene mucho cariño, me trató fenomenal y siempre se acuerdan de mi para darme ánimos. Para mí es bonito y a ver si sale bien”, recalca Astu, que cree que su equipo se tendrá que “adaptar a su fútbol, que es diferente y les está llevando a ser los mejores. Yo lo admiro”

Nuevo horario. El Avilés conoció ayer su horario de Liga correspondiente a la jornada 24. Los blanquiazules recibirán al Palencia el domingo 6 de marzo a la 16.30 horas en el Román Suárez Puerta.