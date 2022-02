Pepe Domingo Castaño: “El Oviedo es el equipo de Asturias, pero me tira más el Sporting”

Pepe Domingo Castaño (Lestrove, La Coruña, 1942) presenta “Tiempo de Juego” en la cadena Cope junto a Paco González y es uno de los locutores más conocidos del país. Acaba de publicar un libro, “Hasta que se me acaben las palabras” (Aguilar), en el que cuenta sus vivencias en la radio. Su carrera empezó en Asturias, en el convento de Corias al que le mandaron sus padres cuando tenía 9 años. Es muy gallego y dice que el equipo de la región es el Oviedo, “por antonomasia”, aunque se considera del Sporting.

–¿Cómo llegó a Corias?

–Tenía 9 años cuando me fui de Padrón con uno de mis hermanos. Recuerdo perfectamente el viaje en coche. Hicimos tres transbordos: Padrón-Coruña, Coruña-Ribadeo y en Ribadeo cogimos un Alsa hasta La Espina. Desde allí hicimos autostop y llegamos al convento.

–¿Estaba triste por marcharse?

–Sí, pero no por ir a Asturias, sino por dejar mi casa. Tenía 9 años y dejaba a todos mis amigos. A mis padres les interesaba porque así tenían dos bocas menos que alimentar y además íbamos a estudiar algo.

–¿Cómo era Asturias?

–Guapísima. Hacíamos un montón de cosas. Íbamos de campo, al Acebo, también hasta Tebongo. Una vez fuimos al Puente del Infierno, se cayó un coche y recuerdo que aquello fue un acontecimiento. Íbamos a muchos sitios. También me acuerdo del pueblo de Santa Ana. Volví muchas veces a Corias y estuve en el parador, que es precioso.

–¿Escuchaba la radio en el convento?

–¡Qué va! Aparte de estudiar jugábamos al fútbol. Yo era portero, pero suplente. Argimiro era el titular y no había forma de jugar. El campo era de cemento y había que echarle narices para tirarse. Íbamos mucho de paseo y pescábamos hasta truchas con las manos.

–¿Y cómo empezó en la radio?

–En el convento. El padre Iparraguirre me dijo un día: “¿Por qué no montamos una radio?”. Le dije que me encantaría. Yo solo la recordaba cuando mi madre escuchaba las novelas en casa. Me presenté, hice una prueba y me convertí en locutor en la radio Cauriense de Corias.

–¿Se imaginaba por aquel entonces ser uno de los locutores más famosos del país?

–No, que va. No me hubiese creído nada. Tuvo que cambiar todo mucho para que pudiese llegar a Madrid.

–¿No fue cura de milagro?

–Mi hermano estuvo cerca, solo le faltó un año. Yo me fui de noviciado, que es el momento que elige la orden para que estés un año de pensamiento. No se estudia, solamente piensas y meditas si vales o no para el sacerdocio. Yo no valía para eso, pero mi paso por el convento fue maravilloso. Me hicieron un hombre de provecho.

–Paco González, Juanma Castaño, José María García… ¿por qué tantos asturianos destacan en la radio?

–Por fuerza de voluntad. Los del Norte somos más serios que los del Sur. En general, nos tomamos más en serio la vida. Cuando emprendemos una idea o un proyecto, no cejamos hasta que la realizamos. Si no, es que no somos del Norte.

–¿Usted qué quería ser?

–Yo quería ser bombero, pero eso de muy pequeño. Cuando fui creciendo quise ser animador de orquesta. En Padrón, subía a todos los palcos y me dejaban.

–¿Está satisfecho con su libro?

–Me ha pasado una cosa curiosa. Cuando ya he tenido el libro en la mano, que son casi 600 páginas, me he dicho: “¿Cómo he sido capaz de hacerlo con lo vago que soy?”. He vuelto a leerlo, porque al acabarlo no me gustaba nada, y me parece que está muy bien escrito. Es muy sentimental, muy mío y muy fácil de leer. Espero que a la gente le guste.

–¿Cómo conoció a Paco González?

–Un día, haciendo Gran Deportivo, a las dos de la tarde dábamos las novedades de los entrenamientos del Madrid, del Atlético, del Getafe…Y vino Paco, que era becario y hacía el Madrid. Lo fui conociendo y me llamó la atención. Otro día llegó José Ramón de la Morena y dije: “Este va a triunfar”. Tenía mucho estilo. Paco era menos original, pero tenía mucho criterio. Luego apareció Manolo Lama, que era un loco del baloncesto.

–No se ha separado de Paco desde entonces.

–Un día me dijeron que iba a presentar el “Carrusel” y yo no pensaba que él estuviese preparado, pero cuando llegó al estudio el tío siguió mi ritmo y pensé: “Joder, hemos encontrado al director ideal”. Lo convirtió en un modelo.

–¿El momento más complicado fue la marcha de la Ser a la Cope?

–Lo vivieron ellos más que yo, sobre todo fueron Lama y Petón, porque Paco no quería. Lama se encargó. Nos fue preguntando que qué íbamos a hacer y yo desde el primer momento tuve una duda: hacerle caso al corazón o a la cabeza. La cabeza me decía que siguiese en la Ser, pero hice caso al corazón.

–¿Y la guerra con José María García?

–No participé demasiado. Me dolía mucho, porque se llegaron a faltar todos al respeto y decirse cosas que no tendrían que haberse dicho y de lo que se arrepienten los dos (García y De la Morena). Fue una guerra de egos más que mediática.

–¿Cómo le cae García?

–Me parece que se merece el respeto de toda la profesión porque gracias a él el deporte adquirió categoría. Le dijo a Manuel Martín Ferrand: “Quiero hacer un programa deportivo”. Este le respondió: “Estás loco. Y García: “Sí, pero quiero hacerlo”. Le dio media hora, luego una, luego dos y luego todo lo que quería él. Eso hay que agradecérselo, porque después de García vino todo lo demás. Hacer deporte a las 12 de la noche es cosa de García.

–Ahora Juanma Castaño presenta la noche deportiva en la Cope.

–Yo tenía dos favoritos: Alcalá y Juanma. Pero Juanma no podía porque todavía no estaba con nosotros cuando nos fuimos a la Cope. Se puso Alcalá, que es un fenómeno de la radio. Lo que pasa es que tuvo varios deslices, se dejó llevar por la imaginación, tuvo problemas y tuvimos que prescindir de él. Juanma era el elegido porque tiene un estilo de radio brutal. Es un hombre con capacidad de encaje, con lenguaje directo y una estupenda persona. Juanma va a tener una trayectoria tremenda.

–Usted no opina casi de fútbol en la radio, ¿por qué?

–Entiendo más de fútbol que ellos, pero me lo callo y hago como que no sé. Tengo más años que ellos, y aunque sea por edad…

–¿Cuál es su secreto para aguantar tantos años?

–Vivir la vida es lo mejor que le puede pasar a una persona y yo aprovecho cada momento de mi vida. Estoy en mi mejor momento: no hay quien me pare.

–¿Cómo prepara las rimas de las cuñas de publicidad?

–Todo se prepara. Viene el cliente, se sienta con el departamento de publicidad y me explica lo que quiere. El cliente firma el contrato y luego el trabajo es mío, no sabe lo que va a salir. Escucho música, le doy vueltas y me paso el día relacionándolo con el producto hasta que se me ocurre algo. Puedo estar tomando una copa y me llega.

–Si le encargan una para promocionar Asturias, ¿qué propondría?

–Tenía un anuncio para la sidra que era la leche: “Sidra asturiana, ye sana, ye manzana”. Se lo propusimos a un cliente y no hubo manera. ¿Una para Asturias? La tengo: “Asturias, te quiere”.

–¿Oviedo o Sporting?

–El Oviedo es el equipo asturiano por antonomasia, porque es la capital, pero a mí el que me tira es el Sporting. Es mi tercer equipo. Yo soy del Deportivo de la Coruña, del Madrid y luego del Sporting.