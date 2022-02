Machada del Avilés en el campo del líder y derrotas de Langreo y Marino: las crónicas de los asturianos de Segunda RFEF

Adarve: Parra (2); Tellechea (1), Ramos (1), Gallardo (1), Bruno (1); Salama (2), Cruz (1); Portero (1), Calleja (1), Nouaman (1); y Montejo (2). Cambios: Channarong (0), min.46 por Tellechea. Miñambres (1), min. 46 por Bruno. Albur (0), min. 69 por Portero. Íker (1), min. 76 por Cruz. Mayorga (1), min. 80 por Nouaman. Avilés: Davo (2); Nacho López (2), Prendes (2), Morcillo(2), Carrión (2); Cárdenas (3), Javi Pérez (3), Vidorreta (3), Sergio García (3); Ródenas (3) y Natalio (3). Cambios: Mabwati (2), min. 71 por Sergio García. Hualde (2), min. 81 por Natalio. Iago Díaz (s.c.), min. 89 por Javi Pérez. Estellés (s.c.), min. 89 por Ródenas. Goles: 0-1, min. 19: Javi Pérez. 0-2, min. 43: Ródenas. 0-3, min. 88: Ródenas. Árbitro: González González (comité tinerfeño). Amarilla al local Tellechea; y a los visitantes Prendes y Nacho López. Vicente del Bosque: 500 espectadores.

El Avilés se impuso con claridad este domingo frente al Adarve, líder sólido del grupo 1 de Segunda RFEF. Un Avilés que no ganaba desde hacía más de dos meses reventó el fortín del líder con un triunfo incontestable, de principio a fin. Javi Pérez adelantó a los de Astu con un zapatazo a los diez minutos y Ródenas redondeó la victoria con un gol al final de cada tiempo.

El guion decía que la mañana del domingo iba a ser complicada para los blanquiazules. Los asturianos llegaban en mal momento y no se podían permitir volver a decepcionar. El Adarve, que tampoco está en su mejor momento, esperaba a los asturianos con un once de garantías, como siempre con Montejo y Portero como sus dos referentes en la parcela ofensiva.

El partido comenzó con una llegada rápida de los asturianos, que mostraron claramente sus señas de identidad: presionando muy arriba, con las líneas muy compactas y mucha verticalidad. El Adarve también demostraba que no se lo iba a poner fácil con dos llegadas de sus baluartes en la zona de tres cuartos de campo. La igualdad estaba siendo total y los dos equipos realizaban ataques rápidos buscando hacer daño a los cancerberos rivales. Un pase de Telle entre líneas estuvo a punto de ser aprovechado por Montejo, que falló por muy poco. Al goleador de los “lobos” se le notaba con muchas ganas y bastante enchufado. Pero cuando mejor estaba el equipo local, en el minuto 10, una jugada enrevesada en el área de los madrileños terminó llevando un balón a los pies del mediocentro Javier Pérez y este, sin ningún tipo de remilgos, con un zapatazo descomunal, envió el balón al fondo de las mallas. A partir de este momento, los jugadores del líder se vieron totalmente superados por el equipo avilesino y, cuando iba a finalizar la primera mitad, Ródenas aprovechó un balón raso que venía desde el costado diestro para hacer el segundo.

La segunda mitad se inició con un doble cambio por parte del Adarve. Se fueron los dos laterales, Tellechea y Bruno, para dar entrada al tailandés Channarong y a Miñambres. El equipo de Nogales comenzó a apretar, o por lo menos lo intentaba. Las sustituciones en uno y otro equipo no cambiaron demasiado el devenir del encuentro. El Real Avilés seguía serio y seguro sobre el terreno de juego y no vio peligrar en ningún momento el triunfo. Y, cuando iba a finalizar el encuentro, de nuevo Ródenas aprovechaba un rechace del guardameta Parra para firmar su doblete personal y liquidar el encuentro.

Victoria importantísima de los de Astu, que además jugarán los dos próximos partidos en el Román Suárez Puerta frente al Navalcarnero y al Palencia Cristo Atlético. Dos buenas piedras de toque para saber si el de este domingo es un punto de inflexión y un equipo que llegaba muy tocado a Madrid resurge.

“Necesitábamos un partido así”

El entrenador del Real Avilés, Astu, reconoció la importancia de la victoria que los avilesinos lograron este domingo en el campo del Adarve, el líder del grupo 1 de Segunda RFEF: “Lo necesitábamos porque llevábamos una racha muy mala, hemos jugado como entrenamos todos los días”. Añadió el técnico del Avilés que necesitaban “jugar un partido así”. Y es que el entrenador asturiano considera que esto puede cambiar la trayectoria del equipo: “El fútbol son estados de ánimo y confiamos en seguir con esta racha porque nos lo hemos ganado”. Para Astu la clave del encuentro estuvo en el primer tanto: “Javi Pérez y su gol ha sido decisivos”. El entrenador tuvo grandes palabras para el autor del primer tanto de su equipo: “Es un competidor nato y la verdad es que se lo merece mucho. Cuando Javi está bien lo agradecemos mucho”.

El Langreo, desaparecida ante la Segoviana

Gimnástica Segoviana: Carmona (1), Rui (3), Manu (1), Adeva (1), Conde (3), Borrego (1), Rubén (1), Nogueira (2), Mansour (1), Adrián Pérez (1) y Nanclares (1). Cambios: Dani Arribas (0) por Naclares, min. 66. Cidoncha (1) por Conde, min. 66. Llorente (1) por Adeva, min. 76. Juan de la Mata (s. c.) por Manu, min. 82. Szymanowski (1) por Borrego, min. 83. Langreo: Adrián Torre (0), Gonzalo (0), Alain (1), Jandro (0), Juan López (0), Pana (0), Dorian (1), Lobato (1), Angelito (0) Junior (0) y Ebea (0). Cambios: Samba (0) por Aalin, min. 27. Nacho García (0) por Jandro, min. 71. Fran Roldán (0) por Juan López, min. 71. Imad (1) por Dorian, min. 71. Peli (0) por Junior, min. 75. Goles: 1-0, min. 27: Rui. 2-0, min. 63: Conde. Árbitro: Asensio Pérez, Comité Extremeño. Tarjeta amarilla al local Rubén; y a los visitantes Pana, Imad, Ebea y Lobato. La Albuera: Unos 1.000 espectadores.

El Langreo completó en su visita a Segovia un partido para olvidar. Los de Samuel Baños estuvieron desaparecidos durante los 90 minutos y lo pagaron con un concluyente 2-0, que dejó al descubierto un equipo nervioso defensivamente y, por momentos, muy echado atrás en su propia área. En el aspecto ofensivo, el bagaje fue penoso, sin una sola ocasión de gol.

Los azulgrana salieron un 5-4-1 en el campo segoviano, intentando buscar la precipitación y el fallo del conjunto local, que estaba muy exigido por su situación en la clasificación. Este escenario no se dio en ningún momento. La Segoviana controlaba el balón y lo circulaba con bastante criterio, merodeando mucho tiempo la zona de tres cuarto de campo visitante. Pese a ello, la primera ocasión local no llegó hasta el minuto 16. Nanclares rompía por el vértice derecho del área y soltaba un disparo que se iba cerca del palo largo.

Era el primer aviso, que dejaba al descubierto la fragilidad defensiva del Langreo. Los problemas no se iban a quedar ahí, ya que Alain se lesionaba en el minuto 26 y tenía que ser reemplazado por Samba. Samuel Baños, pese al contratiempo, no variaba el sistema defensivo, colocando al jugador recién entrado en el campo en el central derecho. El Langreo no daba señales de vida y cuando lo hizo estuvo a punto de pegarse un tiro en el pie. En un despeje, Adrián Torre golpeó el balón de refilón y se fue camino del córner, conteniendo la respiración en los aficionados desplazados hasta la ciudad del acueducto. La jugada siguiente iba a ser letal, al llegar el 1-0 en un remate de Rui a la media vuelta, tras girarse en el área sin casi oposición y, tras dar en un zaguero, el cuero se envenenaba y sorprendía a Adrián.

El partido se ponía cuesta arriba, y las vibraciones de la primera parte dejaban un panorama nefasto. Tras el paso por los vestuarios, el panorama no mejoró en nada para el Langreo, que siguió siendo un equipo sin rumbo pese a que estiró líneas y buscó percutir más por banda. Pero la Segoviana se aplicó bien en defensa y abortó todos los intentos. Los minutos pasaban de manera rápida y sin noticia para los asturianos. En cambio, los locales tenían las ideas mucho más claras, sabían gestionar el juego de manera más efectiva.

Rubén tuvo una opción en un libre directo, pero el esférico salió alto. El que no iba a perdonar fue Conde, que se perfilaba en el vértice derecho del área y, sin prácticamente oposición defensiva, soltó un zurdazo que se coló tras tocar de nuevo en un defensor. Todo le salía mal al Langreo. Ni la permutas desde el banquillo decididas por Samuel daban resultado.

Sólo hubo una tímida llegada en el minuto 79, cuando Imad realizó un centro chut desde la derecha que, tras dar en Rui fue blocado sin problemas por Carmona. El epílogo del partido pudo ser incluso mucho peor para el Langreo. Szymanowski estuvo a punto de poner la guinda para la Gimnástica Segoviana con un disparo lejano que estuvo a punto de retratar a Adrián Torre. En líneas generales, un partido para hacer borrón y cuenta nueva. Porque el Langreo estuvo fuera de juego ayer en La Albuera. Los de Samuel caen dos puestos: son novenos con 30 puntos.

Dolorosa derrota del Marino

Marino: Buru (1); Nino (1), Borja Álvarez (2), Trabanco (3), Dailos (2), Guaya (2); César Suárez (2), Lora (2), Guille Pinín (1); Diego Díaz (2) y Luis Morán (2). Cambios: Julio Delgado (1) por César Suárez, min. 64. Nacho Matador (1) por Nino, min. 64. Steven (1) por Diego Díaz, min. 64. Emilio Morilla (s. c.)_por Guille Pinín, min. 81. Adolfo (s. c.) por Dailos, min. 81. Salamanca: Javi Benítez (2); Luis Martínez (1), Murúa (3), Kristian (3), Álex Menéndez (2); Gustavo (1), Amaro (2), Telles (3), Iban Ribeiro (3); Juancho (2) y Mikel Bueno (3). Cambios: Arencibia (1) por Luis Martínez, min. 46. Manu Moreno (1) por Gustavo, min. 66. Liam (s. c.)_por Iban Ribeiro, min. 78. Uche (s. c.) por Mikel Bueno, min. 78. Manín (s. c.) por Juancho, min. 84. El gol: 0-1, min. 7: Iban Ribeiro. Árbitro: Quintairos Rial, comité gallego. Expulsó a Manel, entrenador del Marino, por doble amonestación (min. 57). Tarjetas por el Marino a Nino y César Suárez. Miramar: Unos 400 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el aficionado del Lenense fallecido en el accidente en el campo de El Sotón y por el socio del Marino Ramón Artime Gutiérrez.

Dolorosa derrota del Marino ante un rival directo por la permanencia. El conjunto luanquín pagó muy caro su mala entrada al partido, cuando fue claramente dominado por el Salamanca y recibió el gol que al final sería decisivo. Reaccionó el equipo local tras el descanso, con más empuje que buen juego, y estuvo a punto de lograr al menos el empate, pero Steven falló en la mejor oportunidad de los azules.

Fruto de su empuje inicial, el Salamanca se adelantó en el marcador en el minuto 7, tras un centro al área que remató Mikel Bueno de cabeza al palo y el rechace lo mandó Iban Ribeiro a la red. El Marino intentó reaccionar con un centro de Diego Díaz que no encontró rematador, pero el conjunto visitante disfrutó de dos claras ocasiones para ampliar su renta. En el minuto 22, un disparo cruzado de Mikel Bueno lo remató en posición forzada Iban Ribeiro y el balón se paseó por la línea de gol. En el 25, un centro desde la izquierda de Álex Menéndez lo controló Telles, que cedió de cara a Juancho, cuyo disparo se fue alto.

Poco a poco el Marino se metió en el partido y en el minuto 37 un disparo raso de Luis Morán lo detuvo Javi Benítez. Tras el descanso, el Marino mejoró en su juego y buscó con ahínco el gol del empate, llegando a lanzar varios córners consecutivos. En el primero, en el minuto 48, lanzado por Diego Díaz, Arencibia despejó en el primer palo. En el 53 Trabanco remató de cabeza forzado y en el 61 un buen centro de César Suárez lo desvió de nuevo a córner la sólida defensa salmantina.

En el 67, Guaya colgó una falta al interior del área y el remate de cabeza de Trabanco lo paró Javi Benítez en una buena intervención. Seis minutos después, los aficionados locales reclamaron penalti por un agarrón de Kristian a Trabanco, que el árbitro no consideró punible. De inmediato, Iban Ribeiro tuvo la sentencia tras dos recortes dentro del área, pero su disparo se estrelló en Guaya. Y en el 77, el Marino disfrutó de la mejor ocasión del partido, cuando Dailos envió un pase al hueco, Trabanco combinó con Steven y el delantero, mano a mano con Javi Benítez, estrelló el balón en la cara del guardameta.

Con el Marino volcado en ataque en busca del empate, el Salamanca se hizo fuerte y mantuvo a cero su portería. El conjunto local realizó una buena segunda parte y mereció el empate, pero le faltó efectividad. La derrota obliga al equipo luanquín a dar la cara de forma inmediata ante rivales de un potencial alto, como el Pontevedra en la próxima jornada.