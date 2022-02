Una historia de atletismo asturiano: Testa bendice a su sucesor

El móvil pitó y David Testa echó un vistazo a la pantalla. “Iñaki Cañal acaba de batir tu récord de Asturias de 400 metros en pista cubierta”. Han pasado varias semanas, pero el atleta gijonés ya veía venir aquello desde mucho antes. Testa, figura del atletismo asturiano ya retirado, tiene en Cañal a un más que prometedor sucesor. Llevaban años sabiendo el uno del otro, pero reconocen que no se habían tratado personalmente hasta el encuentro organizado por LA NUEVA ESPAÑA. Hablan de pasado, presente y futuro de este deporte. “Va a mejorar aún más esa marca, le veo con la mínima para el Mundial”, dice Testa sobre el próximo reto de su compañero, que en pocos días disputa el Nacional de pista cubierta (Orense, del 25 al 27 de febrero). “Ojalá”, responde Cañal.

“En los campeonatos de España juveniles mucha gente me hablaba de David Testa, de todos los éxitos que había conseguido. Entonces yo era velocista de 100 y 200, me centraba en esas pruebas, pero cuando pasé a 400…”, dice Iñaki Cañal (Gijón, 1997). El cambio de especialidad, relativamente reciente, puso de nuevo en su foco al mejor especialista de Asturias. A sus 24 años, una conversación con su entrenador, Pedro Pablo Nolet, el pasado verano, fue el detonante final. “Ahí empezamos a preparar el propósito de hacer la mínima para el Mundial en 400 y entonces me fijé más en la referencia de las marcas de Testa”, reconoce. Exigen un 46.50, eso significa que Cañal tiene que bajar mucho más el actual récord de Asturias (47.04). Como añadido, “hay que meterse al menos entre los dos primeros” en el Nacional de Orense.

“Iñaki está en ese momento dulce de un atleta en el que se encuentra progresando sin conocer dónde puede estar aún su techo”, comenta David Testa, que corrige el crono con el que quedó fijado el anterior récord de Asturias, que logró en el Europeo de Birmingham. “Fue un tiempo de 47.07 y después se ha repetido el error de citar como 47.70”, matiza. “Creo que él podrá acercarse a marcas como 46 y poco en pista cubierta e incluso lograr tiempos de 45 al aire libre”, subraya de su compañero. No le quitará el ojo, aunque él viva ahora alejado del tartán y haya aparcado el atletismo. El gijonés, de 37 años e ingeniero de campo de una empresa de biotecnología sanitaria, está centrado en su paternidad -su primera hija se llama Daniela y tiene solo unos días-. “Teníamos muchas ganas”, dice sobre el deseo compartido con su mujer, la también exatleta Patricia Cueto. No hay mejor medalla para él, que ha ganado bastante.

Cañal es ambicioso y recoge el testigo. A pesar de haberse criado en Gijón, en las filas del Espumeru, y de entrenarse en las pistas ovetenses de San Lázaro, ha tenido que “emigrar” para competir de la mejor forma posible. Actualmente defiende los colores de un club gallego: la Sociedad Gimnástica Pontevedra. “Si quieres compaginar el atletismo con otras obligaciones o permitirte algo más en lo económico tienes que buscarte la vida”, explica en la que está siendo su tercera campaña en las filas pontevedresas. “El 2022 viene muy cargado, porque en las competiciones al aire libre también quiero estar en el Europeo y el Mundial. Ahora me centro en hacerlo lo mejor posible en el próximo Nacional”, sentencia. Ganas y apoyo de un ejemplo como David Testa seguro que no le faltarán.