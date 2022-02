La mirada fija en el récord mundial

El grupista Ricardo Menéndez acaba de lograr el récord del mundo de los 400 metros en pista cubierta en el transcurso del XIII Campeonato de Europa master, que se está celebrando en la localidad portuguesa de Braga y en el que están participando un total de 2.356 atletas. Ricardo, que participa en la categoría master 40, paró el cronómetro en 48.83 segundos, mejorando en 10 centésimas la anterior marca (48.93), que estaba en posesión del italiano Enrico Saraceni desde 2008.

“Llevaba detrás del récord lo menos tres años, estaba a una décima, a dos, a tres centésimas, pero no acabó de llegar hasta esta semana”, manifiesta Ricardo, quien logró el título europeo y el récord del mundo en la final. El atleta del Grupo Covadonga tiene un dilatado palmarés, ya que anteriormente fue campeón del mundo el año 2019 en Polonia, subcampeón de Europa y del Mundo en 4x400 en el 2018 y récord de Europa en esta prueba de relevos lograda el año 2018 en Málaga. Un relevo que además del título fue distinguido como el mejor de aquel año.

Ricardo recuerda que la final de Braga “era la última prueba que iba a hacer en pista cubierta, así que era en ese momento o ya lo iba a tener complicado”. La satisfacción es doble porque “hace unos meses tuve un desprendimiento de retina, me tuvieron que operar y no sabía si podría volver a competir. Es más, me lo pusieron bastante difícil porque no me venía bien hacer esfuerzos. Sin embargo, poco a poco fui mejorando hasta que me dieron el visto bueno para volver”.

El atleta incluso considera que el parón le pudo haber venido bien: “Volví en un gran momento, creo que el descanso me vino bien. Eso y la motivación de que tras pensar que no podría volver a competir sí lo pude hacer creo que fueron claves en lograr el récord”.

Ricardo Menéndez entrena a las órdenes de Ángel Solís y está muy satisfecho de cómo se desarrolla el trabajo del día a día. “Es importante la metodología de entrenamientos que llevamos últimamente con Solís. Es un trabajo que me permite hacer el último tramo de la carrera muy fuerte y hacer el último doscientos a un gran nivel”.

El grupista sigue en Braga ya que está inscrito también en los 200 metros, pero su participación en esta distancia no es segura ya que, según indicó, tenía “el talón de Aquiles un poco tocado y no sé qué hacer, lo decidiré poco antes; no quiero forzar porque luego está la temporada de aire libre”.

Una temporada en la que quiere seguir logrando éxitos que sumar a su palmarés, que le señala como el hombre más rápido del mundo en los 400 metros en su grupo de edad. Logro que consigue tras años de esfuerzos y duros entrenamientos pero que ahora le refuerza en la moral para seguir intentando nuevas metas en un deporte, el atletismo, que le apasiona.