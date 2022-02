Marcos Sánchez, nuevo presidente del Covadonga: “Curro deja el listón muy alto”

Marcos Sánchez (León, 63 años) es desde el martes el nuevo presidente del Club Deportivo Covadonga, sustituyendo a Curro Cabal, que dejó el cargo después de casi seis años. Aunque nunca ocupó cargos directivos hasta ahora, Sánchez mantiene una estrecha relación con el Covadonga desde 2006, cuando empezó a patrocinar la camiseta de varios equipos del club con su empresa de construcción.

“Curro y su directiva dejan el listón muy alto”, asegura Marcos Sánchez para explicar que se siente un privilegiado por la herencia recibida, tanto en el aspecto deportivo como en el económico. Quizá por eso, el nuevo presidente del Covadonga señala que, al menos en estos primeros meses hasta que finalice la actual temporada, todo seguirá igual. A partir de ahí, de acuerdo con sus directivos, empezará a planificar el futuro de un club que destaca por su modelo de cantera, con más de seiscientas fichas federativas.

Sánchez llegó a Asturias por motivos de trabajo y empezó su relación con el Covadonga cuando uno de sus hijos se integró en uno de los equipos de la cantera del club. Se hizo socio y empezó a colaborar económicamente en la etapa de Miguel Rico en la presidencia, “cuando los tiempos no eran tan buenos”. Pero lo suyo iba más allá de una relación comercial, ya que “tenía conocidos en la directiva y siempre me gustó cómo funcionaba el club”.

Esas personas cercanas fueron las que le animaron a optar a la presidencia del Cova: “Empezaron a decírmelo medio en broma hace dos años, pero ni lo contemplaba. Tengo muy buena relación con Curro Cabal y le agradezco lo mucho que hizo por el club”. Por eso, solo cuando el anterior presidente dejó muy claro que se acababa su etapa decidió dar el paso al frente: “Si hubiera habido otro candidato, no me hubiese presentado. No quería ir a elecciones”.

El objetivo inmediato de Marcos Sánchez es asegurar la permanencia del primer equipo en la Tercera RFEF, que corre peligro ante la posibilidad de arrastres por el descenso de equipos asturianos de la Segunda RFEF. En cualquier caso, el nuevo presidente tiene claro que en una categoría o en otra “habrá que echar mano de la cantera”. Sobre la continuidad de Fermín Álvarez, pieza básica en el engranaje del club, Sánchez remite a conversaciones al final de temporada.

Sobre el conflicto surgido con las integrantes del equipo femenino, en guerra con la anterior directiva por considerar que se las discriminaba respecto a otras secciones del club, Marcos Sánchez también es partidario de esperar al cierre de campaña: “La liga acaba en seguida, en marzo, y a partir de ahí habrá que sentarse a hablar. De momento va a seguir todo como está y después ya veremos porque a nadie le gusta ver al club involucrado en estas polémicas”.