Curro Cabal, en el adiós al Covadonga: “Me voy con la pena de no haber podido disfrutar del año de Segunda B”

Después de seis años, el pasado miércoles fue el primer día en que Francisco Cabal Díaz (Oviedo, 49 años) no sintió sobre su espalda el peso de un club, el Covadonga, reconocido como una referencia del trabajo con la cantera. Con ese orgullo, el de contar con más de 600 licencias, se marcha. También con el de dejar a su sucesor, Marcos Sánchez, un club saneado después de dos años de pandemia. También con algún resquemor, como la polémica con el equipo femenino en la recta final de su mandato.

–¿Por qué se va?

–Había cumplido un ciclo, me faltaba ilusión, estaba muy desgastado y veía que no sumaba. Hace falta empuje para llevar un barco tan grande como el Cova. Todos los días hay que llegar con ilusión para hacer cosas nuevas. Por eso, lo mejor para el club es que llegue gente con ilusión.

–¿Estuvo tentado a dar marcha atrás?

–No. Cumplí el mandato en octubre y ya había avisado a Fermín y a los directivos más cercanos de que no iba a seguir. Me decían, incluso en casa, que al final me iban a convencer para que no lo dejase. Pero necesito tiempo para mí, para mi familia, para hacer deporte, para desconectar un poco. Fueron seis años en el Cova y cinco en el Urraca. Y los últimos, muy intensos.

–¿Se refiere al conflicto con el equipo femenino?

–Lo peor fue la pandemia, pero no es agradable estar en boca de todos, escuchar mentiras y manipulaciones. No quise salir a rebatirlas precisamente para no echar más gasolina al fuego.

–¿Alguna autocrítica sobre su manejo del asunto?

–Volvería a tomar las mismas decisiones. Fuimos los únicos que pusimos algo por solucionarlo.

–¿La carta de apoyo de los expresidentes le compensó?

–Sí, pero tengo más de cien mensajes de apoyo. Y es significativo que los tres clubes más importantes del fútbol femenino en Asturias no se movilizaron en nuestra contra.

–¿Le duele más personalmente o por el club?

–Por las dos cosas. Por las acusaciones gratuitas, como las de Ana Taboada y Rafael Palacios llamando maltratador al club, por lo que también me considero insultado. Eso desgasta y molesta mucho. Te hierve la sangre, sobre todo sabiendo que es una manipulación política absoluta por parte de Podemos. Al final el club pasó un mal trago, yo también, pero las que peor paradas van a salir son las jugadoras.

–¿Lo mejor de su etapa?

–Cualquier ascenso, pero sobre todo los del equipo de División de Honor y el de Segunda B. La categoría juvenil era el objetivo número uno que teníamos y que debe de tener el club.

–¿El descenso a Tercera es una espina clavada?

–La pena que me quedó es la de no haber podido disfrutar de esa temporada. Pero no por la parte deportiva, que la tenía asumida porque el descenso estaba en el guión de lo que podía pasar. En un año que tenía que ser histórico, para disfrutar, no hubo público en el campo y todo fueron trabas. Subimos el peor año y bajamos el peor año porque, de golpe, perdimos dos categorías.

–¿En qué situación económica queda el Cova?

–Fueron dos temporadas que nos castigaron mucho. Gracias al trabajo de la junta directiva, sobre todo del vicepresidente, Pablo Fernández, conseguimos resistir, que no fue poco. El Cova es un club saneado, con un funcionamiento peculiar porque es el club de fútbol de Asturias que más licencias tiene y funciona como si fuese una empresa a nivel administrativo. En estos cuatro años creamos una estructura profesional con gente amateur.

–¿A quién le está especialmente agradecido?

–A Fermín. Hubo un momento en que lo pasé muy mal. Sufrí con él porque él sufrió conmigo. Siempre estuvo ahí. Lo quiero como a un hermano. Es historia del Covadonga, una pieza fundamental y, aunque la decisión ahora la tienen que tomar otros, debería de seguir hasta que él quiera.

–¿La prioridad del Covadonga debe de seguir siendo la cantera?

–Lo fundamental es mantener la parte deportiva como está ahora y seguir trabajando la parte social igual de bien para mantener el respaldo de las familias. Hay que pensar que el 80 por ciento de los jugadores son menores de edad. Hay que tener mucho cuidado con lo que haces, con lo que dices. No puedo ser un energúmeno en la grada porque no es la imagen que queremos para el club.

–¿Para usted esto es un hasta luego o un adiós al fútbol?

–Acabo de salir, estoy en el momento de descompresión. No puedo decir que se acabó y, de hecho, no creo que se haya acabado. Pero de momento me voy a tomar un respiro.