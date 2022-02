Daniel Tuya da el gran salto tras debutar con la selección

“Tuvimos una concentración en la que vinieron al CAR de Madrid gimnastas del CAR de Barcelona y del Centro de Tecnificación de Baleares para ver cómo estábamos todos los gimnastas y para que el seleccionador tomase la decisión final, eso fue hace un par de semanas”. Así se enteró el gimnasta del Grupo Covadonga Daniel Tuya de que disputaría la Copa del Mundo de Cotbuss (Alemania) en la que ayer debutó como componente de la selección nacional absoluta. Dani es el sexto grupista en formar parte del equipo nacional tras Eliseo Armesto, Saúl Cofiño, José Luis Palacios, José Luis Fernández e Iván San Miguel. Hace más de una década que no había ningún asturiano en la selección por lo que a Dani le hace ilusión porque “además de representar a España, para mí es importante que haya asturianos en la selección, la base también se va a fijar y es muy bueno para el club”.

Tras el debut, el gimnasta gijonés se mostraba “muy contento”. Compitió en tres aparatos: anillas, en el que finalizó en vigésima posición; suelo, en el que terminó vigésimo quinto, y salto, donde fue vigésimo sexto, en una competición en la que estuvieron presentes buena parte de los mejores gimnastas del momento.

Tuya empezó en la gimnasia de la mano de Pablo Carriles, aunque en sus comienzos también trabajó con Ángel Villa, José Luis González “Uli” e Iván San Miguel. Hace cinco años fue llamado para entrenar de manera permanente en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, al que llegó con 14 años. Hoy, a punto de cumplir 19, recuerda la propuesta para irse a Madrid. “Me pilló de sorpresa. Primero me lo dijeron en el Grupo, que estaba entre los elegidos para ir al CAR. Por aquel entonces hubo una concentración del equipo nacional en el Grupo en la que estaba el seleccionador, Fernando Siscar, y fue él el que me lo dijo personalmente. Yo le dije que me iba a costar porque tenía la vida en Gijón, la familia, los amigos”. Pero dio el paso.

Desde entonces, su día a día está planificado al minuto: “Me levanto sobre las 7.30 de la mañana y a las 8 entro en clase hasta más o menos las once menos veinte; a las once empiezo a entrenar hasta las dos o dos y media; como y vuelvo a clase a las tres hasta las cinco y media, y a las seis menos cuarto vuelvo a entrenar hasta las nueve. Luego cenar y descansar o estudiar. Tenemos libre los jueves por la tarde, los sábados también por la tarde y el domingo siempre y cuando no haya competición porque si la hay seguramente entrenamos también el jueves por la tarde o incluso también el fin de semana”. Rutina que le ha llevado a participar ya en el Campeonato de Europa junior en Glasgow y el del mundo en Hungría.

El gijonés se ha visto afectado, como todos los deportistas, por los efectos de la pandemia. “Fueron dos años en los que tuve un poco de desmotivación porque lo único que haces es entrenar sin tener a la vista ninguna competición, que es lo que te motiva. Además, estábamos un poco agobiados por si alguno daba positivo y te tenías que pasar dos semanas encerrado y sin entrenar. Al final lo que te motiva es competir y tratar de ganar”, reconoce el gimnasta.

Para su debut en la selección absoluta, Tuya tenía expectativas: “el nivel es muy alto, fui a tratar de hacerlo lo mejor posible y si podía ser meterme en las finales de los aparatos en los que competía, suelo, anillas y salto. Y pasase lo que pasase, aprender de los errores para la siguiente competición”. Curiosamente, no compitió en el que es su aparato favorito, el potro con arcos. El gijonés comparte muchas horas de entrenamiento con el medallista olímpico Ray Zapata, lo que considera “un privilegio. Tener en la sala entrenando a tu lado a un medallista olímpico es muy importante. Ayuda y motiva mucho porque está entrenando en la misma sala que tú y en las mismas condiciones. Ver que ha logrado una medalla olímpica te hace trabajar mejor para tratar de hacerlo también”. Tuya asegura que Zapata “es una persona muy cercana, pasamos mucho tiempo juntos entrenando, en eventos o compitiendo, la relación es cercana”.

Logrado el objetivo de debutar con el equipo absoluto, Dani Tuya lo tiene claro “todo deportista de alto rendimiento tiene en mente unos Juegos Olímpicos, así que ahora el máximo objetivo es París”.

Empezó con 8 años a las órdenes de Benjamín Bango y se retiró con 23 tras siete años en el CAR de Madrid. Fue componente del primer equipo masculino que se clasificó como tal para unos Juegos Olímpicos, los de Sídney en el año 2000, y hasta el momento el único asturiano campeón de España absoluto (1999). “Mis mejores recuerdos en la gimnasia fueron esa clasificación para los Juegos y también el oro que logró allí Gervasio Deferr”, asegura el exgimnasta, que, curiosamente, está afincado en Sídney, donde trabaja como entrenador y gestor deportivo y desde donde muestra su agradecimiento “a Benjamín Bango por todo lo que me ayudó sobre todo cuando empezaba”.

Comenzó en la gimnasia con 4 años y se retiró con 27. Sus comienzos fueron con José Luis González y, como sus compañeros, pasó por el CAR de Madrid, en el que permaneció desde 1998 hasta 2009. “La gimnasia es, con mi boda y el nacimiento de mi hijo, lo más bonito de mi vida. Una época dura, pero si volviera a nacer volvería a hacer lo mismo por todo lo que te llevas. Adquieres unos valores que forjan la persona que eres ahora, además de los éxitos deportivos”, recuerda José Luis. De los éxitos destaca “el subcampeonato de Europa en barra y anillas en el año 2000”. El gijonés considera que “fuimos la generación de oro de la gimnasia asturiana porque no solo el Grupo tenía un equipo que lo ganábamos todo, sino que coincidimos varios en la selección. Por ejemplo, conmigo y con Iván San Miguel España logró el sexto puesto por equipos en un Campeonato del Mundo, la mejor clasificación en toda la historia”. Fernández tampoco vive en Gijón aunque sí mucho más cerca que Cofiño y Palacios, ya que reside en Vitoria, donde regenta, junto con su mujer, Lorena Guréndez, una de las “chicas de oro” de la rítmica española y oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta, un centro de fisioterapia y nutrición.

Estuvo en la gimnasia 17 años, desde 1987 hasta el 2004, y sus comienzos fueron a las órdenes de Javier Loza, Ángel Villa y Benjamín Bango. Su paso por el CAR de Madrid fue efímero: “solo estuve 4 meses porque me fui a estudiar y entrenar a Estados Unidos”. Allí compitió en la liga universitaria de 1998 a 2003. Su mejor año fue 2000 “porque gané la liga y además todo el equipo me votó para que fuera el capitán desde 2001 a 2003”. Con España logró el cuarto puesto en el Campeonato de Europa junior en 1998 y el octavo puesto en los Juegos Mundiales Universitarios un año después. Con el paso de los años aún tiene palabras de agradecimiento para Benjamín Bango “por el esfuerzo que hizo, ya que venía a recogerme a casa a las seis y media de la mañana para entrenar y luego me llevaba al instituto”. Palacios es actualmente profesor de ingeniería aeroespacial en la Pennsylvania State University.

Sigue vinculado a la gimnasia, ya que es uno de los entrenadores del Grupo Covadonga, club en el que se inició con 5 años. En el CAR de Madrid permaneció durante 12 años, hasta su retirada con casi 28. Su palmarés es importante, con medallas en pruebas de la Copa del Mundo y el sexto puesto por equipos en el Mundial de 2007, que sigue siendo la mejor clasificación española; el oro en los Juegos del Mediterráneo en 2005 o la sexta posición en anillas en el Campeonato del Mundo de Rotterdam en 2010. Formó parte del equipo olímpico en Pekin 2008. “Con todos estos años me quedo con el esfuerzo, el trabajo y, sobre todo, el disfrute de practicar este deporte. La verdad es que me lo pasé muy bien”, asegura. Ahora es uno de los entrenadores del Grupo Covadonga, a la vez que está a punto de acabar la carrera de Ingeniero de Telecomunicaciones.