Así fue la jornada en la Tercera asturiana: crónicas, puntuaciones e imágenes

Todo sucedió en cuarenta y cinco minutos. El Sporting B demostró todo su arsenal frente a un Langreo B que comenzó el encuentro con muy buen pie, pero que terminó plegando ante la enorme superioridad del filial rojiblanco. Empezó el equipo langreano golpeando primero. Remató Imad a la red una gran cabalgada de Gabri Ajuchi por izquierda. Reaccionó rápido el equipo rojiblanco, ayer dirigido por Emilio González Nosti.

Queipo marcó el 1-1 con un buen disparo. Luego, Cris Rubio puso el 1-2, de falta. El encuentro estaba loco. Y los rojiblancos pusieron la directa. César marcó el 2-2, y en la jugada siguiente Queipo hizo el 3-2 tras una fenomenal acción de Trabanco.

Ahí emergió Santamaría: marcó el 4-2 gracias a resolver bien un mano a mano, y luego el 5-2 tras recoger un rechazo de un disparo al larguero de César García. El encuentro terminó al descanso. Y eso que el Sporting B buscó más goles, pero Cienfuegos estuvo eficiente en distintas intervenciones. Goleada del filial que lo refuerza y confirma su enorme potencial.

El Vetusta confirmó una jornada más su posición de líder al derrotar ayer por la mínima a un combativo Urraca, que peleó lo indecible para al menos puntuar en su visita a El Requexón ante un filial azul que ganó, pero no convenció. El equipo de Jaime Álvarez se adelantó en el ecuador de la primera parte, tras un congragolpe y un pase de Javi Cueto a Eloy que, tras regatear a un defensa disparó fuerte, rechazando el portero ante el propio jugador azul, que la empujó a placer.

A menos de diez minutos para el descanso, el Urraca igualó el partido gracias a una buena jugada de Javi Alonso que materializó Antón Antuña ganando la espada a un despistado Marc Alegre y batiendo con facilidad al juvenil Marco.

En los últimos cinco minutos de la primera parte el Vetusta estrelló dos balones en el larguero. El primero, con un balón bombeado de Javi Cueto. En el tiempo añadido fue Osky el que tiró con fuerza al travesaño. En la segunda parte, el Vetusta introdujo dos cambios con fin de dar mayor profundidad al equipo: Javi Moreno y Álvaro Pedregal.

Fue este último el que metió el segundo gol del Vetusta tras una internada por banda derecha de Javi Moreno, que centró para que su compañero rematase de cabeza el tanto de la victoria del filial azul. El Vetusta tuvo más opciones para ampliar su ventaja en una victoria justa, aunque sin demasiados alardes.

Cambios: Arturo (2) por Laine, min. 24. Gael (s. c.) por Pablo Prieto, min. 80. Durán (s. c.) por Genaro, min. 80. Laria (s. c.) por Cristofer, min. 87.

El Llanes continúa eliminando rivales directos en San José, sobre todo gracias al nivel de intensidad que le pone a los partidos, unos con un juego brillante, otros de desarrollo más feo y para el espectador, como ante el Tuilla. Pero siempre un escalón por encima en entrega y lucha.

El de ayer probablemente fue el partido con menos ocasiones de la temporada. De hecho, el Tuilla ni siquiera llegó a disparar sobre la meta de Gabri. En la primera mitad ni se acercó por el área local y el Llanes, que se adelantó pronto al aprovechar Bruno un rechace de Aitor a disparo de Pablo Prieto, pudo haberse ido al descanso con el choque sentenciado.

Tras el intermedio, aunque lel Tuilla metió una marcha más, las mejores opciones de marcar también fueron llaniscas, en sendos mano a mano desperdiciados por Bruno, por un exceso de generosidad en lugar de concluir él mismo su espléndida jugada, y por Arturo, al que le sacó Aitor la suya en una valiente salida.

El resto fueron un buen número de faltas lanzadas sobre el área de Gabri, bien resueltas por el portero y los defensas locales, y un intento tras otro de buscar la contra definitiva por parte del Llanes, sin encontrar el momento preciso para hacer daño. En definitiva, clara superioridad verdiblanca, con sufrimiento final innecesario por falta de definición en ataque.

Covadonga: Caserta (1); Mati (1), Aitor Ferrero (1), Figar (2), Manu Blanco (1); Javi (1), David González (1), Rober (1);_Naredo (1), Santullano (1) y Osky (2).

Cambios: Aser (1) por Javi, min. 63. Félix (s. c.) por Rober, min. 63. Fofana (s. c.) por Mati, min. 63. Danny (s. c.) por Santullano, min. 76. Clovis (s. c.) por Osky, min. 87.

Luarca: Álvarez (2); Isma (1), Ardura (2), Lorido (1), Mathe (1); Patxi (2), Jorge (2); Deco (3), Matheus (1), Chechu (1);_y Juanma (2).

Cambios: Kalvin (s. c.) por Chechu, min. 70. Mario (s. c.) por Deco, min. 77. Barra (s. c.) por Matheus, min. 88.

El gol: 0-1, min. 49:_Deco.

Árbitro: Pérez Albuerne, delegación del Nalón. Amonestó, por el Covadonga, a Manu Blanco; y por el Luarca, a Juanma, Chechu, Deco y Mario.

Álvarez Rabanal: 150 espectadores.