Así les fue a los asturianos en Segunda RFEF: crónicas, imágenes y puntuaciones

Real Avilés: Davo Armengol (3); Nacho López (1), Álex Prendes (1), Jorge Morcillo (2), Juanmi Carrión (1); Xabi Cárdenas (1), Javi Pérez (1), Vidorreta (1); Cedrick Mabwati (1), Natalio (0) y Ródenas (1). Cambios: Hualde (1) por Cárdenas, min. 46. Sergio García (1), Iago Díaz (0) y Mamor Niang (0) por Ródenas, Natalio y Cedrick Mabwati, min. 72. Juan Perea (1) por Juanmi Carrión, min. 80. Navalcarnero: Aitor González (1); Aitor Núñez (2), David Uña (3), Luis Fratelli (3), Miki Muñoz (2), Expósito (2); Sergio Navarro (3), Busi Rodríguez (2), David Rodríguez (3), Raúl Benéit (3); y Javi Ontiveros (2). Cambios: Luis Lara (1) por Sergio Navarro, min. 67. Fran Pérez (1) y Marcos Mendes (1) por Raúl Benéit y Javi Ontiveros, min. 80. El gol: 0-1, min. 33: Raúl Benéit, de penalti. Árbitro: López Vila (Galicia). Tarjetas a los visitantes Sergio Navarro y Luis Fratelli. Suárez Puerta: 693 espectadores.

Enlazar el Día de la Presentación de la Virgen (21 de noviembre) y el Carnaval, sin lograr ni una sola victoria en la localía, es una carga demasiado pesada para un Real Avilés que habrá de acostumbrarse a transitar por esa línea, tan peligrosamente fina, que delimita lo bueno y lo malo.

Desde la distante presencia del Pontevedra, la suma de 2 puntos de los 18 puestos en juego junto al Parque de Las Meanas denota por dónde se están yendo las aspiraciones blanquiazules, de nuevo martilleadas por un adversario erigido en superior. Así se mostró el Navalcarnero, al menos desde medio campo para atrás, con la solvencia de una defensa que es la segunda mejor del grupo como visitante y de una medular en la que su capitán, David Rodríguez, maneja los tiempos a la perfección y flechas como Sergio Navarro y Raúl Benéit profundizan sin descanso.

La primera media hora tuvo toda la excelencia táctica que aprecian los eruditos, pero no el común de los espectadores. Tras un estudio de adversario alargado en demasía, la primera opción de gol llegaba en el minuto 23, cuando Ródenas, aprovechándose de un semifallo de Miki Muñoz, armaba la derecha para poner a prueba los reflejos de Aitor González. La amenaza navalcarnereña tardó, tanto como 32 minutos, pero no pudo ser más eficaz. En la disputa por un balón dividido a un metro sobre el césped, Juanmi Carrión lo atacaba una décima más tarde y Aitor Núñez caía derribado. Un gaditano cometía penalti y un gaditano lo transformaba, con la incertidumbre que el lanzamiento de Raúl Benéit soportaba al ser acariciado por Armengol y el poste. El máximo castigo hizo daño al Real Avilés, que empezó a desprender un aroma a sangre que el Navalcarnero, tres minutos después, olfateó en dos peligrosos contragolpes culminados por Ontiveros, uno abortado por el ya clásico “uno contra uno” de Armengol.

El Real Avilés afrontó con fuerza la segunda parte. Centros prometedores, especialmente contrarrestados por el valladar David Uña, y sendos chuts de Hualde, al poste en el minuto 9, y de Sergio García, en el 29, albergaban esperanzas, pero el Navalcarnero, sin fisuras, acabó en plan domador, pausándolo todo e incluso terminando el partido en área avilesina

El Marino resiste en Pontevedra

Pontevedra: Cacharrón (1); Samu Araujo (1), Víctor (2), Miguel (2), Álex González (2), Brais Abelenda (3), Alberto Rubio (3), David Soto (1), Charles (2), Yelko (1), Seoane (2). Cambios: Romay (1) por Yelko, min. 76. Iñaki (s. c.) por Charles, min. 82. Club Marino de Luanco: Buru (3); Julio Delgado (2), Dailos (1), Guaya (1), Trabanco (2), Borja Álvarez (2), Guille Pinin (1), Nacho Matador (1), Lora (0), Steven (2), Diego Díaz (2). Cambios:_César Suárez (1) por Nacho Matador, min. 58. Luis Morán (1) por Diego Díaz, min. 58. Omar Álvarez (s. c.)_por Guille Pinín, min. 82. Adolfo (s. c.) por Julio Delgado, min. 82. Emilio Morilla (s. c.)_por Steven, min. 90. Árbitro: Guillermo Mate (Colegio leonés). Tarjetas amarillas a Alberto, Miguel, Diego y Brais; Steven, Ignacio y Diego. Pasarón.

El Marino sacó un importantísimo punto de Pasarón frente a uno de los mejores conjuntos de la categoría (0-0). Un Pontevedra que lucha por hacerse con la primera plaza del grupo de Segunda RFEF.

Comenzaba el encuentro con el Pontevedra dominando en el centro del campo. A la media hora de juego, Charles remataba mordido un centro desde la banda derecha. Un minuto después, Brais Abelenda sacaba un muy buen centro desde la banda izquierda para que rematase Alberto Rubio, pero su disparo se marchaba cerca de la portería del Marino.

Tras el paso por vestuarios, el guión del partido no iba a cambiar demasiado. El Pontevedra le puso una marcha más al juego y en el minuto 55 un disparo potente de Brais desde fuera del área a punto estuvo de suponer el 1-0.

En el tramo final, el Marino sufrió para sacar todos los balones laterales en los ataques delPontevedra. En el 90 llegaba la jugada más polémica de la tarde, al derribar Trabanco dentro del área a un Brais que le había ganado la posesión. Para la felicidad del Marino, el colegiado no señaló penalti.

El Langreo empata al final

Langreo: Adrián Torre (1); Ebea (2), Gonzalo (2), Lobato (2), Angelito (2), Samba (2), Peli (2), Junior (2), Dorian (1), Juan López (2) y Pana (2). Cambios: Jandro (1) por Junior, min. 67. Rabii (1) por Peli, min. 67. Nacho García (s.c.) por Angelito, min. 87. Coruxo: Alberto (1), Johan (2), Antonini (1), Pablo Crespo (2), Aitor Aspas (2), Álex Ares (1), Mateo (2), Dani Vidal (2), Antón Vicente (2), Youssef (1) y Chiqui (2). Cambios: Jacobo Trigo (1) por Mateo, min. 60. Miguel García (1) por Chiqui, min. 72. Silva (1) por Youssef, min. 72. Manu (s.c.) por Álex Ares, min. 85. Goles: 0-1, Antón Vicente: min. 45. 1-1, min. 93: Pana. Árbitro: Villanueva Amorrotu (vasco). Amonestó a los locales Lobato, Pana y Álvaro García, y a los visitantes Antonini, Pablo Crespo, Aitor Aspas, Yousseff y Silva. Ganzábal: 600 espectadores.

El Langreo empató ayer en Ganzábal ante el Coruxo en un partido en el que los tiempos de descuento fueron determinantes. El conjunto local llevó la batuta del encuentro en la primera parte y tuvo mucha posesión, organizando el juego por medio de Junior y Juan López, que lanzaban a sus compañeros de banda Ebea y Ángelito. Los centros laterales fueron la opción más repetida por el conjunto local. El Coruxo no llegó con peligro al área del Langreo hasta el minuto 28, cuando Aitor Aspas disparó con la derecha tras una pared con Chiqui y el balón se fue rozando el palo izquierdo de Adrián Torre. Los dos equipos optaron por un sistema similar, con dos pivotes. En el añadido de la primera parte fue Antón Vicente el que, con la izquierda, batió por arriba a Adrián Torre y puso el 0-1 para el Coruxo, sin tiempo para jugar más antes del paso por vestuarios. Al comienzo del segundo tiempo parecía que el Langreo apostaba por la profundidad en busca del empate y Samuel Baños dio entrada a bandas rápidas como Jandro y Rabii. El Coruxo, muy bien organizado en defensa, apenas dejó espacio. El Langreo siguió insistiendo y fruto de su perseverancia tuvo recompensa en el descuento del partido tras rematar Pana un balón en semifallo del portero Alberto y poner el empate, el resultado con el que se llegó al final.

El Llanera cae ante el Salamanca

Salamanca CF UDS: Benítez (3), Gustavo (2), Murua (1), Kristian (1), Menéndez (2), Amaro (1), Benito (1), I. Ribeiro (1), Uche (1), Juancho (2), Mikel Bueno (1). Cambios: Luis Martinez (s. c.) por Gustavo, min. 83. Liam (1) por Benito, min. 77. Manu Moreno (2) por Uche, min. 58. Arencibia (s. c.) por Juancho, min. 83. Manin (2) por Mikel Bueno, min. 58. UD Llanera: Del Río (1), Crespo (2), Otia (1), Pape (1), Javi Sánchez (1), Omar (1), Amadou (1), Vity (2), Espinar (1), Mundaka (1), Keita (1). Cambios: Fernández (1) por Javi Sánchez, min. 67. Ceinos (1) por Mundaka, min. 67. Romaric (1) por Omar, min. 67. Guille (1) por Pape, min. 75. Delgado (1) por Crespo, min. 75. Goles: 1-0, min. min. 20: Juancho. 2-0, min. 65: Manin. Árbitro: Alcalá Rey (Comité Gallego). Tarjetas amarillas a Uche, Ribeiro; Pape, Keita Helmántico: 600 espectadores.

Mereció más el Llanera en su visita a El Helmántico, donde tras un mal inicio y con el 1-0 en el marcador se rehizo y se fue a por el partido, dominando y generando claras ocasiones de gol. Sin embargo, el buen hacer del meta local y la falta de puntería impidieron la remontada ante un Salamanca que, cuando peor lo estaba pasando, se encontraba con el 2-0.

No salió bien el Llanera que, de entrada, se vio sorprendido por la salida en tromba local. El Salamanca tenía el balón y no dudó en lanzarse en busca de la portería de su rival, que aún no se había asentado en el terreno de juego cuando un remate de chilena de Kristian se fue rozando el larguero. Apenas se había cumplido el minuto 5 de partido y Mikel avisaba de nuevo con un disparo ajustado.

No lograban los asturianos sacudirse la presión ni frenar los ataques de los locales y en el 8 era Murua el que a punto estaba de inaugurar el marcador en una jugada a balón parado, pero Del Río conseguía evitar el gol. Poco a poco el Llanera fue haciéndose fuerte en el centro del campo. Sin embargo, en el minuto 20 Juancho se plantaba en la frontal del área visitante y batía a Del Río.

A partir de ahí, el conjunto salmantino desapareció. Los locales dieron un paso atrás y cedieron el protagonismo a los visitantes, que pese al entramado defensivo impuesto por los charros conseguían una y otra vez plantarse en el área contraria. Otia, Vity y Keita tuvieron ocasiones claras para haber igualado la contienda antes del descanso, pero les faltó acierto.

En la segunda parte el Llanera regresó a por todas y continuó dominando el juego ante un Salamanca que seguía mostrándose muy conformista y apenas salía de su área. Los asturianos buscaban con ahínco el gol y a punto estuvieron de lograrlo en un disparo de Vity que el meta local sacaba cuando el balón se colaba por la escuadra. Tampoco Crespo conseguía batir a Benítez, que conseguía desviar sus remates hasta en dos ocasiones.

El técnico local trató de cambiar la dinámica del partido moviendo fichas y le resultó, ya que apenas siete minutos después de saltar al terreno de juego Manin se encargaba de arrojar un jarro de agua fría sobre las esperanzas de los asturianos, colocando el 2-0 en el marcador.