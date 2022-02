Paul Jorgensen, jugador del OCB: Confío en mí y en mi equipo, no estoy preocupado”

A Paul Anders Jorgensen (Ramsey, Nueva Jersey, 1996) se le ve relajado, sonriente, confiado en sus posibilidades. No le pesa el hecho de estar llamado a convertirse en la principal arma exterior del Unicaja Banco Oviedo Baloncesto tras la marcha de Harald Frey. En el último partido, en Castellón, dio muestras de su voracidad ofensiva, aunque el equipo no respondió como colectivo. Jorgensen cree que el domingo que viene, ante el Almansa, empieza una nueva temporada, y que la plantilla romperá su mala racha, ahora mismo la peor del club en LEB Oro, seis derrotas consecutivas. Mientras, disfruta de Oviedo y del cachopo y se afana en aprender español. “Ojalá pueda llegar a hablarlo como Sean (McDonnell)”, señala.

–¿Cómo están siendo las primeras semanas en Asturias?

–Ahora mejor que al principio, cuando todo era nuevo para mí, nuevo equipo, nueva ciudad... Ahora me siento mejor. Solo falta ganar.

–Su llegada se ha producido en un momento especialmente difícil para el equipo. Desde entonces no sabe lo que es ganar.

–Es normal. No solamente soy nuevo yo, también Hansel (Atencia) y Olle (Lundqvist). La próxima semana empieza una temporada nueva para nosotros con el partido ante el Almansa. Ahora lo que tenemos que hacer es entrenar muy duro para estar listos.

–¿Pensaba que iba a ser tan duro?

–Sí, es normal. Aparte de los cambios que ha habido en el equipo, hay que tener en cuenta que estamos en una liga muy física, muy dura, llena de equipos con talento. Dicho esto, creo que este equipo también es muy bueno.

–¿Que necesita el equipo para volver al buen camino?

–Por encima de todo, más tiempo juntos. Lo tenemos ahora para entrenar por el parón de las selecciones. No estoy preocupado, tengo mucha confianza en mi equipo y en mí mismo.

–Natxo Lezkano, el entrenador, siempre aparenta calma. ¿Cuánto ayuda eso al equipo?

–Natxo es un entrenador con mucha experiencia. Es verdad que siempre mantiene la calma, pero también es muy duro a veces. Ahora sentimos más tensión, es normal en profesionales. Todo mejorará con las victorias.

–¿Qué le pide Lezkano a Jorgensen?

–Sobre todo que juegue bien en defensa cada posesión, que sea muy duro. En ataque puedo meter, ese se mi talento, pero necesito estar siempre al cien por cien.

–En Castellón se le vio muy suelto, se fue hasta los 23 puntos. ¿Prefiere anotar o crear?

–En este partido me sentí muy bien, con ritmo, pero otras veces pasó más el balón. Necesito jugar de uno para mi carrera, para poder estar en los próximos años en otros equipos, en mejores ligas.

–¿Conoce a Harald Frey? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian?

–Frey es muy buen jugador. ¿Parecido? No sé, él es noruego y yo también, de tercera generación (se ríe), aunque solo tengo pasaporte estadounidense. Quizá pueda conseguir el de Noruega porque me ayudaría mucho. Solo puedo decir que ojalá pueda hacerlo tan bien como él.

–Antes de llegar a Oviedo jugó en el Oporto con de Moncho López, exentrenador del Gijón. ¿Qué tal le fue?

–Honestamente, genial. Oporto me encanta, la ciudad, su cultura, el equipo... Moncho es un entrenador muy inteligente y muy duro, aprendí mucho con él.

–Habla de adaptarse a varias posiciones para buscar otro equipo mejor... ¿no ve ninguna opción de quedarse?

–La verdad es que desconozco mi futuro, vivo el día a día. Ahora soy feliz aquí, la gente en Oviedo es muy agradable y la ciudad me gusta mucho. También me gusta mucho la comida, el cachopo me encanta.

–Las dos últimas derrotas en casa fueron apabullantes, y pese a todo recibieron el aplauso de los aficionados. ¿Qué mensaje les envía?

–Pues que necesitamos ganar precisamente por ellos, son gente de gran corazón. Se nota que al público le encanta este equipo, y eso nos ayuda mucho, nos sentimos mejores. En Polonia (donde empezó la temporada), la gente nos abucheó en cuanto perdimos dos partidos.

El filial cede ante el experto Chantada

El Unicaja Banco Oviedo Baloncesto de EBA sumó una nueva derrota, en Pumarín ante el Chantada (67-84), y eleva su balance de derrotas a 14, por solo cuatro triunfos. Los jóvenes jugadores que dirige Agustín Munárriz cayeron ante el veterano equipo gallego a pesar de que su puesta en escena fue excepcional. El ritmo de juego y la clarividencia ante el aro contrario de Fernando Suárez y de Raúl Quirós fueron claves para que los locales se fueran al final del primer cuarto con cinco puntos de ventaja (22-17), después de haber llegado a tener hasta siete. Los visitantes supieron leer bien el partido y elevaron su nivel de dureza, además de enlazar una lluvia de triples con la que remontaron antes del descanso. La segunda parte apenas tuvo historia.