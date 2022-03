Telecable, a ritmo de líder

El Telecable Gijón sigue intratable y en la noche de ayer logró una contundente victoria en la cancha del Manlleu, uno de los aspirantes a cualquiera de los títulos en juego y al que superó en una primera parte en la que las gijonesas arrollaron a sus rivales.

El partido se puso muy pronto de cara para el Telecable Gijón, ya que Nuria Almeida abrió el marcador cuando aún no se había cumplido el primer minuto de juego. Fue el inicio de una primera parte plena de acierto por parte de las jugadoras de Fernando Sierra, que marcaron otros cuatro más antes del descanso obra de Sara Roces, Mili Carrera, Rebeca González y Marta Piquero. Ante la ausencia de una jugadora como Natasha Lee hay más minutos para otras jugadoras jóvenes como Mili, Nuria o Rebeca, que ayer respondieron con goles a la confianza del entrenador y además en una cancha en la que marcar no es tarea fácil. El sábado el Telecable Gijón juega en Mata Jove ante el Voltregá en un partido de Copa de Europa en el que espera asegurar su presencia matemática en la Final Four.