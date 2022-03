Diego marca el camino del Corinto Gijón a sus 46 años

“Si meto cero puntos y ganamos también me voy igual de contento”. Así se manifestaba Diego Sánchez, quien a sus 46 años y siendo el jugador más veterano del baloncesto nacional en activo, fue clave en los dos triunfos del Corinto Gijón en la última semana doblemente valiosos porque fueron ante rivales directos.

Diego jugó ante el Culleredo 33 minutos en los que anotó 15 puntos y capturó 19 rebotes, además de dar 2 asistencias y poner 3 tapones, lo que le dio una valoración de 31 puntos. No contento con esto, en el siguiente encuentro ante La Flecha estuvo en cancha más de 31 minutos, en los que anotó 24 puntos con 4 de 6 triples, capturó 15 rebotes, dio 2 asistencias y puso un tapón, con lo que logró una valoración de 37 puntos.

“Estoy contento, sobre todo por ganar porque eran partidos contra rivales directos en los que nos jugábamos muchos. Además, tuvimos el contratiempo de última hora de la lesión de Fernando Noval, que es nuestro mejor jugador y una referencia para el equipo, y llegábamos en una situación delicada”, indica Diego, para quien “todo el equipo hizo una excelente labor y dando un paso adelante”. Para Diego “la ausencia de Fernando nos hizo a todos dar un paso adelante. Personalmente me encontré muy bien físicamente en los dos partidos y una cosa lleva a la otra. El equipo jugó muy concentrado y las cosas nos fueron saliendo. Todo ello junto llevó a la victoria. Al no estar Fernando hubo que repartir más minutos entre los demás y todo el mundo respondió. No se puede pedir más a nadie”.

El Corinto Gijón está en una temporada que dista mucho de ser la deseada, llena de marchas, ceses, lesiones e imprevistos varios. El equipo está protagonizando una buena reacción y tras las dos victorias seguidas ante rivales directos este fin de semana vuelve a tener otro partido de vital importancia en la cancha del Universidad de Valladolid. Diego Sánchez considera que “ganando en Valladolid nos pondríamos muy bien y solo estamos pensando en ese encuentro”. Diego no solo es el jugador más veterano en activo del baloncesto nacional, sino que, además, probablemente sea el único que compagina el ser jugador con el cargo de director técnico del club. En una temporada tan llena de incidentes como la actual su trabajo en los despachos también ha sido arduo. “Ha habido momentos difíciles y cuando las cosas no salen como quieres o como esperas siempre es complicado adaptarse, reaccionar y seguir manteniendo el rumbo y ser positivo. Pero el deporte es esto, no siempre las cosas salen a la primera, pero lo importante es tener capacidad de adaptación y de reacción e intentar mejorar. A pesar de todo lo malo creo que todos hemos aprendido muchas cosas”.

Diego recibió, por supuesto, las felicitaciones de los jugadores más jóvenes. “Hay siempre mucho cachondeo con la edad en el vestuario, ya estoy acostumbrado, pero es la realidad porque lo cierto es que doblo en la edad a la mayoría de compañeros y es inevitable. Lo llevo con buen humor y con alegría y sobre todo cuando se gana como es en esta ocasión”.

Por el Palacio de los Deportes tiene que pasar en fechas próximas el líder intratable del grupo, el Usal La Antigua de Salamanca, que lleva la friolera de 22 victorias consecutivas. Diego lo tiene claro: “Si tengo que escoger cuál de los dos partidos ganamos, Valladolid o este, escojo sin lugar a dudas el de Valladolid porque es el de nuestra Liga. Pero cuando venga Usal iremos a tope para intentar dar la sorpresa, por supuesto”.