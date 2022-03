Samu Barros llega “con ilusión y confianza” para reforzar al Círculo Gijón

Samu Barros debutará este próximo sábado con el Círculo Gijón frente al Morón. El jugador acaba de incorporarse al equipo gijonés al que llega “con ilusión y con la confianza que me da el club que me ofrece la posibilidad de seguir aquí si mi trabajo es satisfactorio. Soy un jugador que me gusta darlo todo en cada entrenamiento y en cada partido y espero que la afición lo pueda comprobar”. Barros está doblemente satisfecho porque “parte de mi familia es de aquí, así que estoy muy agradecido de esta oportunidad”, señaló. El nuevo jugador del Círculo fue elegido en su momento como uno de los sub-22 más prometedores de España.

Para su entrenador, Nacho Galán, “es un chico joven, pero con experiencia en esta categoría. Surgió la posibilidad de incorporarlo y no lo hemos dudado”. Galán destaca que “puede trabajar en dos posiciones, base y escolta, estamos muy contentos y esperamos que el año que viene, como ya está contemplado, pueda seguir con nosotros”. “El objetivo es la permanencia, pero nuestra aspiración es poder volver a jugar el play-off de ascenso como el año pasado, pero no hay que olvidar de la dificultad que eso conlleva”, sentenció Galán.