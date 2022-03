Goles de grandes de Europa

El Telecable Gijón estará en la Final Four de la Copa de Europa tras su contundente victoria ayer ante el Voltregá en un encuentro en el que se medían los dos equipos que más veces han ganado la competición continental, seis el equipo catalán y cinco el gijonés. No obstante, el Voltregá está en pleno proceso de renovación de la plantilla y no tiene el potencial de anteriores campañas.

Las gijonesas están en un gran momento de forma y, a pesar de la acumulación de partidos que están teniendo en las últimas semanas, se están mostrando muy superiores a todos los rivales. Ayer las locales salieron dispuestas a sentenciar cuanto antes y pusieron cerco a la portería catalana hasta que Nuria Almeida lograba el primero de la tarde. Sin embargo, el Voltregá sacó a relucir una de sus rápidas transiciones y lograba la igualada minutos después por mediación de Paula Ferrón. El Telecable Gijón tardó menos de un minuto en volver a ponerse por delante en el marcador en una acción culminada de nuevo por Nuria Almeida. El Voltregá trataba de cerrar su portería y confiaba en volver a sorprender en algún otro contragolpe y el partido entró en una fase de dominio local, pero sin acierto de cara a gol hasta que Marta Piquero encontraba hueco para marcar el 3-1, resultado con el que se llegó al descanso. Las gijonesas hicieron gala de su potencial físico y en la segunda parte su dominio se incrementó, las ocasiones también y los goles fueron cayendo paulatinamente. Mili Carrera hacía el cuarto y luego en dos acciones en un minuto Sara Roces ampliaba la ventaja hasta el 6-1 que dejaba el partido sentenciado. Aún hubo tiempo para otros dos goles más, el tercero consecutivo de Sara Roces y el segundo de Marta Piquero, este a falta de un segundo para el final. Antes Esther Vistos reducía diferencias para el Voltregá, que tiene prácticamente imposible estar en la fase final. El Telecable Gijón prolonga su gran racha de juego y goles y puede decirse que es el equipo más en forma de la OK Liga.