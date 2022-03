Ellas son de Primera: así funciona el equipo femenino de duatlón del Oviedo

Unas están en Cataluña, otras en Madrid, Canarias e incluso Inglaterra, pero cuando se juntan son invencibles. Por eso, dentro de una semana el equipo femenino de duatlón del Club Triatlón Oviedo debutará en la Liga de Primera División, la máxima categoría, pese a sus escasos recursos en comparación con los rivales. “Es gente muy maja”, dice Floren Villanueva, el gran fichaje para esta temporada, una angloboliviana enamorada de Asturias y del club desde que conoció a Lionel Fernández, uno de los fundadores del CTO. Su actual presidente, Jesús Valles, asegura que eso, el buen ambiente, es su gran baza para competir con los mejores.

Contra pronóstico, el Triovi, como se le conoce popularmente, consiguió el ascenso a Primera con un equipo formado por Fani Sánchez, Mariana Cantero, Lucía del Valle, Carla Fernández, Paula Creus, Laura Francia, Patricia García, Gabriela Majada, Claudia Muñiz y Sara García. A ellas, con la única baja de Claudia Muñiz, se han unido para lograr la permanencia, además de Floren Villanueva, Jessica López, Ana González, Carmen Romero, María Fernández, Estefanía Sánchez y Marta García Allende.

Carla Fernández (Oviedo, 32 años) y Patricia García (Pravia, 35) son el prototipo de las integrantes del Oviedo: profesionales que encuentran en el deporte una válvula de escape a su trabajo y en el club un ambiente de camaradería sin perder el espíritu competitivo. “Me tratan muy bien, es un grupo muy bueno”, explica Carla, odontóloga con residencia en Barcelona, puesto de trabajo en Perpignan y viajes semanales a Madrid, donde cursa un máster. Y aún le queda tiempo para entrenar siguiendo el plan que le prepara Ramón Villa.

Tras practicar gimnasia rítmica en su etapa escolar, Carla Fernández se olvidó del deporte hasta que empezó a correr al acabar su carrera y, de vuelta a Oviedo, se enganchó a la bicicleta, lo que la llevó al triatlón, “aunque me costaba ser constante con la natación”. Participó en el ascenso del Triovi a Segunda en 2019 y tuvo que parar antes de la pandemia por una fascitis plantar. “Estuve mucho tiempo sin hacer nada y perdí la motivación, pero los del club me metieron otra vez en la rueda”, dice, encantada del reto de seguir en Primera, pero también un poco temerosa: “Vamos a competir con gente profesional, algunas con diez años menos que yo y que viven en un CAR”.

El caso de Patricia García es parecido porque, después de practicar atletismo como actividad extraescolar en Pravia, estuvo un tiempo alejada del deporte. Hasta que, cuando vivía en Inglaterra, descubrió el triatlón por un compañero de trabajo australiano. El salto de esta aparejadora a Madrid para cursar un máster le sirvió para fichar por el Triatlón Universitario, donde dio un paso más: “Entrenaba unos días la carrera y otros la natación. Y a finales de 2015 me compré una bicicleta”.

Una competición en 2019 en Avilés le llevó al Triovi: “Habían subido a Segunda División y querían reforzar el equipo de duatlón. Yo prefiero el triatlón, pero congenié muy bien con todas las chicas, vi que había buen ambiente en el equipo y que había un objetivo claro. Desde entonces intento mantener la forma y para sobrevivir a lo que viene, que va a ser muy exigente”. Lo hace a distancia, en Santa Cruz de Tenerife, donde trabaja actualmente en una consultora, y en La Laguna

“Aquí el clima ayuda para hacer triatlones en pleno febrero”, destaca Patricia García: “Hago dos o tres sesiones de carrera a la semana, y una de bicicleta. Y tres días de natación. Lo que mejor se me da es el ciclismo, pero mi gran virtud es la regularidad. Hago los entrenamientos por la mañana o por la tarde, dependiendo del trabajo, pero aprovecho para apretar los fines de semana”.

Floren Villanueva Seraftan nació en Bristol (Inglaterra) en 1993, de padre boliviano y madre británica. El deporte fue parte de su vida desde pequeña porque jugó al fútbol en el instituto. “Como era centrocampista tenía bastante fondo”, señala para explicar su exitoso paso a las carreras de campo a través. Años después añadió el ciclismo a su repertorio gracias a Lionel Fernández: “Cuando venía a Asturias a visitarlo me animaba a salir en bici con su grupeta”.

Coincidiendo con su año de Erasmus en Madrid, Floren fichó por uno de los mejores equipos de triatlón de España, el Diablillos de Rivas, que ahora cambia por el Triovi: “Cuando me llamaron para que les ayudase a competir en Primera no lo dudé porque el club es un grupo de amigos. Ahora estoy en Oxford acabando el doctorado, pero mi ilusión es mudarme a España para trabajar como científica y entrenar más en serio el triatlón. Me encanta el clima, la gente, la cultura y la afición al deporte que hay en España”.

En Oxford se entrena con un club de triatlón de la Universidad, por lo que espera llegar en buen momento a la primera jornada de Liga, los días 12 y 13 en La Nucía (Alicante). “Corro cinco días a la semana y hago dos sesiones de bicicleta y natación. También estuve entrenando en altura en Bolivia, pero me gustaría tener más tiempo”. Se toma la Liga con el Triatlón Oviedo como “unas vacaciones deportivas” porque, pese a la distancia, “todas mis compañeras son muy amables conmigo”.